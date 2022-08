DØD FISK: Denne haugen med død fisk samlet Petter Kleven opp rett utenfor hagen hans. På en ti meter strekning langs elven tok det han to minutter å plukke opp. Bildet er tatt søndag rundt halv tolv.

Flere fisker døde i Oslo-elv

Lav vannstand i Oslo-elv har ført til massedød av fisker. En av elvens nærmeste naboer, Petter Kleven, er fortvilet over det makabre synet som møtte ham søndag morgen.

Publisert: Nå nettopp

I hagen til Petter Kleven renner Ljanselva mer eller mindre rett gjennom. Før og etter renner elven fra Lutvann i Østmarka, til Fiskevollbukta ved Bunnefjorden.

Som en av elvens nærmeste naboer, har Kleven god kontroll. Han hevder at det i sommer har vært veldig lite vann i elven.







Dette har han også varslet vann- og avløpsetaten i Oslo kommune om.

– Jeg har ringt flere ganger, og sagt nå må dere putte på mer vann, forteller Kleven.

I 13 år har Kleven bodd der han bor, og han mener at elven har aldri hatt så lav vannstand som nå.

– Har advart Oslo kommune

Ljanselva er demmet opp på Nøkkelvann. Det betyr at det er Oslo kommune som regulerer hvor mye vann som skal renne gjennom elven.

Kleven hevder at vannet flere ganger har gått under egen minstevannsregulering. Minstevannsreguleringen i elven er på ti liter per sekund, ifølge Oslo kommune.

Etter å ha varslet kommunen flere ganger om elvens tilstand, måtte Kleven likevel våkne til et makabert syn søndag morgen.

Noe han mener var unødvendig, da det kun var litt mer vann som trengtes.

– Nå er det så lite vann i elven at fisken dør. Jeg har advart Oslo kommune mot dette flere ganger, forteller Kleven og legger til:

– Det kan selvfølgelig også være andre årsaker for at fisken dør, men det er merkelig at kommunen ikke undersøker og gjør noe når de får varsler om fiskedød.

Halv tolv søndag morgen, forteller Kleven at han tok en telefon til Oslo kommune for å fortelle om den store fiskedøden han ble vitne til.

Men ifølge han er det fremdeles ikke gjort noe.

– Fisken fortsetter å dø, fordi Oslo kommune ikke setter opp vannstanden, forteller Kleven.

LAV VANNSTAND: Lite vann i elven gjør at man kan se mer av bunnen av elven. Dette bildet ble tatt i søndag rundt halv tolv.

Det er Oslo kommune som regulerer vannstanden i Ljanselva.

– Det har vært oppfylt minstevannføringskrav i Ljanselva i helgen, men vi har økt vannføringen ytterligere søndag. Ansatte har observert et mistenkt utslipp i Skulleruddumpa under E6. Vi søker videre for å prøve å avdekke eventuelle feil, sier seksjonsleder i Oslo kommune, Frode Hult, til VG.