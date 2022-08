MDG-Hansson: Håper Hermstad får motkandidat

ARENDAL (VG) Tidligere MDG-leder Rasmus Hansson sier til VG at han håper flere vil stille til ledervervet i partiet. Hittil er nestleder Arild Hermstad den eneste som har varslet sitt lederkandidatur.

Torsdag formiddag ble det kjent at Une Bastholm (36) gir seg som leder i MDG. Hun oppga manglende energi og for stor arbeidsbelastning som årsaken til beslutningen.

Hittil er den eneste som har meldt sitt lederkandidatur nåværende nestleder Arild Hermstad. Fra mandag er han fungerende partileder.

Etter planen blir det nå ekstraordinært landsmøte i MDG om tre til fire måneder. Der skal ny, fast partileder velges.

VG har snakket med en rekke MDG-topper, men ingen av dem har sier at de ønsker å ta ledertrøyen i partiet – og stille som motkandidat til Hermstad.

ØNSKER IKKE TOPPVERVET: Lan Marie Nguyen Berg avviser at hun er aktuell som lederkandidat i MDG.

Stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg sier til VG at hun ikke ønsker å stille som partileder, men at hun gjerne stiller opp i ledelsen.

– Jeg kommer ti å informere valgkomiteen om at jeg gjerne stiller opp i ledelsen hvis partiet ønsker meg. Jeg ønsker ikke å stille som partileder, jeg har aldri hatt en ambisjon om det, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

– Men har du en ambisjon om å bli nestleder?

– Jeg stiller gjerne opp inn i ledelsen, men nå skal vi ha en prosess fremover, sier Berg.

Tror på Hermstad

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, vil heller ikke ha jobben.

– Nei, jeg tenker ikke å stille meg til disposisjon, nei. Jeg har stor tro på at Arild vil gjøre en god jobb som partileder, sier Marcussen til VG.

Oslo MDG-leder Sigrid Z. Heiberg sier at hun ikke har tenkt over om hun vil stille som lederkandidat ennå.

SIER NEI: Rasmus Hansson vil ikke bli partileder igjen, og håper for partiets skyld det er flere som ønsker toppvervet.

Hansson: Ha’kke peiling

MDGs andre nestleder Ingrid Liland avviser at hun vil stille som partileder. Overfor VG avviser også partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson at han vil stille som leder.

– Jeg har vært det og hadde en ekstremt interessant og givende periode, men jeg synes det er riktig og viktig for partiet at vi bygger opp flere nye topper i partiet, sier Hansson til VG.

– Betyr det at du vil ha inn folk som ikke allerede sitter i ledelsen?

– Det vil i hvert fall jeg alltid, men det betyr ikke at jeg ikke synes ledelsen som sitter nå er flinke. Arild har min fulle støtte. Men for partiet er det selvsagt viktig og bra at det blir kamp om ledervervet og kamp om politiske prioriteringer.

Hansson tror MDG går en spennende tid i møte når folk som «klør seg i hodet» og vurderer å komme på lederbanen, nå presses til å ta avgjørelser.

– Jeg håper det kommer motkandidater, det er sunt for partiet.

– Kommer du til å stemme på Hermstad som ny partileder?

– Har ikke peiling! Nå er valgkampen i partiet sparket i gang. Det sitter folk rundt om kring i partiet og klør seg i huet og lurer på om de skal stille eller be andre stille. Det blir kjempespennende, og jeg håper da virkelig vi får flere gode kandidater, sier Hansson til VG.

Bastholm ble gjenvalgt som leder 8. mai i år og skulle i utgangspunktet ha vervet frem til 2024.

Hun ble først valgt som partileder i 2020, og ble med det MDGs første partileder etter å ha hatt en modell med to talspersoner. Fra 2016 var hun talsperson for partiet.

Une Bastholm er i tillegg valgt inn på Stortinget fra Akershus og sitter i energi- og miljøkomiteen.

Hermstad midlertidig leder

Nestleder Arild Hermstad tar midlertidig over som leder for Miljøpartiet De Grønne etter Une Bastholms avgang. Han blir sittende til en ny leder er valgt.

Det opplyser Miljøpartiet De Grønne på en pressekonferanse i Arendal torsdag.

ENSOM KANDIDAT: Kun Arild Hermstad har hittil meldt seg villig til å bli ny MDG-leder etter Une Bastholm. Til høyre for Bastholm står MDGs kommunikasjonssjef Nils Mørk.

På spørsmål om han vil stille som permanent leder, svarer Hermstad:

– Jeg er disponibel som lederkandidat.

Han sier også at det berører alle at Une trekker seg som leder.

– Det er trist for meg, for alle i ledelsen og for partiet, sier Hermstad under pressekonferansen onsdag.

– Une er et stort politisk forbilde både for meg og MDG.

Visste om avgjørelsen

Lan Marie Nguyen Berg sier til VG at hun har vært kjent med avgjørelsen en tid:

– Une ga oss beskjed om beslutningen litt tidligere på sommeren, så vi har hatt tid til å fordøye det, forteller Berg.

Hun beskriver nyheten som «vemodig».

– Samtidig har hun gjort en fantastisk jobb som partileder, så forstår jeg at det er tøft å stå i det presset.