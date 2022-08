Lan Marie Berg vil ikke stille som partileder

ARENDAL (VG) Stortingsrepresentant for MDG Lan Marie Nguyen Berg sier til VG at hun ikke ønsker å stille som partileder, men at hun gjerne stiller opp i ledelsen.

Torsdag formiddag ble det kjent at Une Bastholm (36) gir seg som leder i MDG. Hun oppga manglende energi og for stor arbeidsbelastning som årsaken til beslutningen.

– Jeg vil informere valgkomiteen at jeg gjerne stiller opp i ledelsen dersom partiet ønsker meg. Jeg ønsker ikke å stille som partileder, jeg har aldri hatt en ambisjon om det, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

– Men har du en ambisjon om å bli nestleder?

– Jeg stiller gjerne opp i den nye partiledelsen, men nå skal vi ha en prosess fremover.

Også MDGs andre nestleder Ingrid Liland avviser at hun vil stille som partileder. Til Avisa Oslo avviser også partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson at han vil stille som leder.

Hermstad midlertidig leder

Nestleder Arild Hermstad tar midlertidig over som leder for Miljøpartiet De Grønne etter Une Bastholms avgang. Han blir sittende til en ny leder er valgt.

Det opplyser Miljøpartiet De Grønne på en pressekonferanse i Arendal torsdag.

På spørsmål om han vil stille som permanent leder, svarer Hermstad:

– Jeg er disponibel som lederkandidat.

Han sier også at det berører alle at Une trekker seg som leder.

– Det er trist for meg, for alle i ledelsen og for partiet, sier Hermstad under pressekonferansen onsdag.

– Une er et stort politisk forbilde både for meg og MDG

Lan Marie Nguyen Berg sier til VG at hun har vært kjent med avgjørelsen en tid:

– Une ga oss beskjed om beslutningen litt tidligere på sommeren, så vi har hatt tid til å fordøye det, forteller Berg.

Hun beskriver nyheten som «vemodig».

– Samtidig har hun gjort en fantastisk jobb som partileder, så forstår jeg at det er tøft å stå i det presset.