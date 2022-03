Brannen i Hemsedal: Må vurdere riving og gjenoppbygging

Rundt 30 leiligheter skal være rammet av brannen i Hemsedal onsdag. Entreprenøren skal nå vurdere om det ene bygget, som fortsatt er under oppføring, må rives eller ei.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

To leilighetsbygg, ett av dem under oppføring, sto i full fyr i Hemsedal onsdag ettermiddag. I en pressemelding torsdag opplyser entreprenøren Veidekke Bygg at de nå vil vurdere om bygget skal rives for så å bygges opp igjen.

– Når branntomten blir frigitt starter arbeidet med å vurdere riving og gjenoppbygging, men det kommer til å ta tid før man kan gi svar på hva dette betyr i praksis, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet, som hadde byggestart våren 2021, har planlagt ferdigstillelse i slutten av 2022. Til VG sier kommunikasjonsdirektør Helge Dieset at det er for tidlig å anslå omfanget av skadene på bygget, og hvor stor en eventuell forsinkelse blir.

– Vi har ikke fått tilgang til bygget ennå, så det er altfor tidlig for oss å si.

– Hadde dere noen ansatte i bygget da brannen startet?

– Ja, det var et par ansatte der, men ikke så mange, da det var under en spisepause.

– Trist

Dieset sier videre at de ansatte blir ivaretatt og fulgt opp i etterkant av brannen.

– De har det bra, men det er klart det er tøft å se at bygningen du har jobbet med brenner opp, sier Dieset.

Dieset kan ikke si noe om hvor store kostnadene vil bli som følge av brannen.

– For oss som bedrift er dette selvfølgelig trist, men jeg vil tro det er like trist for alpinanlegget, de som eier leiligheter og lignende. Heldigvis er det ingen menneskeliv som har gått tapt.

Konserndirektør i Veidekke Bygg, Hans Olav Sørlie, uttaler i pressemeldingen at de har stor medfølelse for de som ble rammet av brannen, både i naboleilighetene og gjester ved alpinlegget som vitnet selve brannen.

– Selve brannårsaken er det for tidlig å kunne si noe om nå. Men som ved alle alvorlige hendelser vil vi gjøre alt vi kan for å finne årsaken til at dette kunne skje, og hindre at lignende skjer igjen, sier Sørlie.

OMFATTENDE SKADER: Rundt 30 leiligheter skal være berørt i større eller mindre grad av brannen.

Søker vitner

Politiet har igangsatt en etterforskning av brannen. Brit Fyksen, leder av politiet i Hallingdal, sier til VG at de ønsker å komme i kontakt med potensielle vitner.

– Vi er i ferd med å kartlegge, men per nå kan jeg ikke fortelle noe om hva som er årsaken, sier Fyksen.

– Det som er interessant for oss nå er vitneobservasjoner. Det viser seg at folk har tatt en del bilder av brannen, noe som kan være nyttig. Vi ønsker å foreta krimtekniske undersøkelser, men det venter vi litt med til vi har fått mer kjøtt på beina, altså mer info som kan belyse hva som har skjedd.

Spesielt er politiet interessert i observasjoner som er gjort i forkant av brannen, som startet rundt klokken 16 onsdag.

– Har dere mistanke om at det har skjedd noe kriminelt?

– Det kan jeg ikke si noe om i det hele tatt, men vi jobber ut fra flere alternative hypoteser.

Ifølge Fyksen vil det ta litt tid å finne svarene de er ute etter.

– Vi vil nok trenge neste uke også på å etterforske saken.

Snakk om 30 leiligheter

Ordfører i Hemsedal kommune, Pål Terje Rørby, sier til VG at rundt 30 leiligheter er rammet av brannen.

– Det ser ut som et 30-talls leiligheter er mer eller mindre skadet, men omfanget utover det vet vi ikke.

Han forteller at området er avsperret fra politi og brannvesen sin side.

– De er forsiktige med å gå inn i bygget, og har ikke rapportert til oss i detalj hvilke leiligheter som er skadet mest og minst, sier Rørby.

HAR SATT KRISESTAB: Ordfører i Hemsedal, Pål Terje Rørby.

Rørby sier til VG at skadeomfanget kunne ha vært atskillig verre.

– Vi fikk begrenset skaden ut fra forholdene etter stor innsats fra nødetatene. Med den kraftige brannen som skjedde, i kombinasjon med en relativt sterk vind, kunne det gått mye verre.

Rørby opplyser at det både er utleieenheter og selveierleiligheter som er rammet av brannen – men at påskeferien ikke er i større fare.

–Det er klart at det er ille for de som eier og driver akkurat disse leilighetene, men for Hemsedal i seg selv har ikke dette for store konsekvenser. Vi har mye kapasitet, og er forberedt på å ta imot gjester i påsken.

Utbyggeren, Solon Eiendom, sier i samme pressemelding som Veidekke Bygg at de er lettet over at ingen menneskeliv gikk tapt.

– I tillegg ble skadene begrenset til leilighetsbygget som vi har under oppføring og nabobygget Stavtaket. Det var en krevende jobb særlig for brannvesen som gjorde en formidabel innsats under svært krevende forhold under den sterke vinden, sier konstituert administrerende direktør Ole Halvor Svenkerud i Solon Eiendom.

I ett av byggene hadde Telenor en av sine basestasjoner. Brannen vil føre til dårligere kapasitet på nettet, skriver Hallingdølen.