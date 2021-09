– HØR HER: Richard Storevik (t.v.) krever statsråd fra LO nå som det blir flere Ap-statsråder. Her sammen med Jonas Gahr Støre og den tidligere lederen i Fellesforbundet i Bergen, Roar Abrahamsen, under en debatt i Bergen i 2019.

Krever plass i Støre-regjeringen

Leder Richard Storevik i Fellesforbundet i Bergen sier at LO bør få en statsråd når antallet partier har gått fra tre til to.

Av Bjørn Haugan

Publisert:

– Jeg mener at LO alltid har gode nok folk til bli statsråder. Nå som antallet statsråder fra Ap vil gå opp, etter det ble klart at SV ikke blir med i regjering - så forsterker både ønsket og behovet for at en fra LO blir medlem av regjeringen, sier Storevik til VG.

Etter at SV forsvant ut som regjeringsparti, vil statsrådkabalen bli endret.

Det lå an til at SV ville få tre-fire statsråder, Sp, seks syv og Ap ti-elleve.

Med SV ute, kan fordelingen bli 12–13 til Ap og syv åtte til Sp.

VG vet at LO, basert på en trepartiregjering, ikke har spilt inn statsrådnavn fra LO. De har spilt inn mulige statssekretærer.

De to kandidatene i LO som nevnes, er nyvalgt stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes, og Fellesforbund-leder Jørn Eggum.

ADVARER MOT REN AP-REGJERING: Richard Storevik sier Ap-leder Jonas Gahr Støre bør ta på seg redningsvest, hvis han må prøve seg med en ren Ap-regjering.

Storevik sier at Eggum bør være aktuell, men at han ikke vil la ham gå.

– Jeg har for å være helt ærlig, ikke lyst til at vi skal gi fra oss Jørn. Han er for viktig for Fellesforbundet. Men LO har en utmerket kandidat i Trine Lise Sundnes, sier Storevik.

Han trekker frem hennes bakgrunn.

– Hun gjorde en utmerket jobb i ulike lederposisjoner i LO. Gjør hun en like god jobb som politiker, og det er jeg sikker på at hun gjør, så blir hun en utmerket statsråd.

Sundnes har tidligere vært leder i LO-forbundet Handel og Kontor og leder i internasjonal avdeling i LO.

Eggum leder Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor og som leder an i lønnsoppgjørene.

Storevik legger til:

– Statsråder fra LO må ikke glemme hvor de kommer fra.

Storevik har drevet politisk drakamp med Jonas Gahr Støre før - og var en stund utmeldt fordi Ap-lederen ikke var til stole på i oljepolitikken.

Storevik er innmeldt igjen og fornøyd med at Ap ikke ga ved dørene i de siste rundene med SV om oljepolitikken.

– For vår bransje er forutsigbarhet og langsiktig politikk avgjørende. Det må den nye regjeringen legge til grunn, sier han.

TILLITSVALGT: Storevik har bakgrunn «fra gølvet», som klubbleder i Leirvik AS.

Storevik sier det har skjedd en forflytting fra venstre mot høyre i den fremtidige regjeringen, når SV ikke blir med.

– Desto viktigere er det at en fra LO blir del av Støres mannskap.

– Bør en ren Ap-regjering være et alternativ til en Ap-Sp-regjering?

– Nei, det tror jeg blir enda tøffere. Jeg synes Jonas har seilt bra i det siste - og skulle Ap måtte gå alene, så tror jeg han trenger å ta på seg en redningsvest, for da blir det røff sjø.

Ap og SV skal fredag og i helgen jobbe i grupper og i egne partier, før ledelsen samles til forhandlinger ved Hurdalsjøen Hotell mandag.

VG har forelagt intervjuet for LO, Fellesforbundet og Ap, men har foreløpig ikke fått svar.