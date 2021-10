Åtte unge pågrepet etter flere ungdomsran: − Politiet ser alvorlig på dette

Flere barn og unge ble ranet for verdigjenstander, jakker og andre private eiendeler tidligere i september. Denne uken aksjonerte politiet mot flere adresser.

Publisert: Nå nettopp

Politiet pågrep torsdag åtte unge personer mistenkt for ran, etter at minst ti barn og unge ble utsatt for ran i løpet av helgen 17.–19. september.

De fleste av de pågrepne er barn mellom 15 og 18 år, opplyser politiet i en pressemelding.

– Dette er alvorlige saker som gjelder flere ran begått mot barn og unge i det offentlig rom. Det er naturlig at politiet ser alvorlig på dette i etterforskningen av sakene, sier politiadvokat Jon Inge Engesmo til VG.

Han bekrefter at flere av de åtte pågrepne er kjent for politiet fra før for lignende forhold.

Av hensyn til etterforskningen, har han ikke mulighet til å gi opplysninger om hvorvidt ungdommene tilhører et bestemt geografisk område eller et bestemt miljø.

De pågrepne har vært til inne til avhør, og seks av disse er nå løslatt. Politiet skriver at de tar sikte på å fremstille to av de pågrepne for fengsling fredag.

Stjal jakker og andre verdigjenstander

Ranene skjedde på ulike steder i Oslo, blant annet på Korsvolltoppen, Ullevål Hageby, St. Hanshaugen og på Jernbanetorget helgen 17. – 19. september.

– Vi fikk flere meldinger om ran av barn og unge på ulike steder i Oslo. Det var snakk om verdigjenstander, jakker og andre private eiendeler som ble fratatt ofrene, som stort sett var barn og unge, ute i det offentlige rom, sier Engesmo.

Han sier at politiet per nå ikke noe holdepunkter som legger til grunn at det ble brukt våpen, men at dette er noe de vil se nærmere på.

Politiadvokaten forklarer at politiet har etterforsket sakene i sammenheng fordi opplysninger knyttet flere av personene til de samme ranene.

– Flere av de mistenkte er siktet for flere forhold og flere ran, sier Engesmo.

Aksjonerte mot flere adresser

Dagen før pågripelsene, torsdag 29. september, gjennomførte politiet en større aksjon mot ulike adresser i Oslo og nabodistrikter.

Politiet skriver i pressemeldingen at de gjorde en rekke funn ved ransaking på adressene som knyttes til ranene, men politiadvokaten ønsker ikke å gå i detalj her:

– Det ble gjort funn som politiet knytter opp mot ranene, og som vil være med videre i etterforskningen.

Engesmo vil ikke gi noen nærmere opplysninger om hva politiet fant og ikke fant.

– Er det flere mistenkte?

– Etterforskningen er i en innledende fase, og vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser.