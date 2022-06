INVITERT: Regjeringen Støre møttes før budsjettkonferansen i mars i år. Nå krever flere at han reiser til Kristiansand for å rydde opp etter varselet om at regjeringen ønsker folkeavstemning som kan ende i kommuneoppsplitting – og at det skjer fort.

Ap-topp utålmodig på Støre: Rydd plass nå!

Aps gruppeleder i Kristiansand mener at Jonas Gahr Støre (Ap) snarest bør rydde plass i kalenderen til et oppvaskmøte med lokalpartiet. Støre vil ikke bekrefte overfor VG om han har tid før sommeren eller ikke.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen varslet forrige uke at de vil gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand.

I Ap og Sps regjeringserklæring, Hurdalsplattformen, står det at oppløsning kun kan skje etter søknad fra kommunestyret. Kristiansand sa nei 1. desember i fjor og trodde saken var over.

Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer.

Men nå ønsker regjeringen å overkjøre Kristiansand bystyre – til skuffelse og frustrasjon for Arbeiderpartiet i sørlandskommunen.

– Det er tungt for Kristiansand. Det er behov for opprydning. Vi må få en god forklaring på hvordan dette kunne skje, sa Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland til VG torsdag.

Han ba statsminister Jonas Gahr Støre om å reise til Kristiansand for å rydde opp, forklare avgjørelsen og hvorfor Ap lokalt ikke ble involvert.

Støre bekreftet torsdag at han kommer på besøk – men ikke når. Og ordfører Skisland har tidligere sagt til Aftenposten at det ikke blir før sommeren.

GRUPPELEDER: Nils Mørk er gruppeleder for Ap i Kristiansand bystyre.

Ber Støre få opp dampen

Kenneth Mørk, Aps gruppeleder i Kristiansand, vil ikke vente:

– Det første Støre kan gjøre er å finne tid i kalenderen før sommeren, sier han til VG.

– Hvis Støre har tid til å diskutere med Vedum for å gjennomføre et vedtak over hodet på oss, så har han også tid til å komme ned til Kristiansand for å forklare beslutningen til lokalpartiet og våre medlemmer. Han burde tatt oss med på drøftingen før beslutningen ble tatt, sier han.

Info Dette er striden Søgne er en av 13 kommuner som ble slått sammen mot sin vilje da kommunereformen reduserte antall kommuner i Norge fra 428 til 354. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst, dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år. Søgne ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen. Kommunestyret i den nye storkommunen stemte mot å oppløse seg selv. Men i et innbyggerinitiativ i gamle Søgne ber underskriverne regjeringen om å overkjøre kommunestyrevedtaket. Det varslet regjeringen tidligere i juni at de ville lytte til, og at det nå må holdes folkeavstemning. Det er Sp som sterkt ønsket dette, og Ap ga etter. Vis mer

Han sier Støre bør rydde plass i programmet til et besøk hos lokalpartiet.

– Jeg skjønner at en statsminister har en veldig full kalender, men samtidig mener jeg at det er utrolig viktig at han tar seg tid til å møte det største lokalpartiet i Agder. Vi er avhengig av all drahjelp vi kan fra vår statsminister og partileder, sier Mørk

– Det er veldig krevende å stå i det, uten noen som helst hjelp. Jo før han kommer, jo bedre, sier han.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap) og statssekretær Tale Jordbakke (Ap).

VG har forelagt Mørks uttalelser til statsminister Jonas Gahr Støre.

Statssekretær Tale Jordbakke (Ap) svarer på vegne av Statsministerens kontor (SMK).

– Vi er i dialog med Kristiansand Arbeiderparti og vil finne tid for besøk sammen med dem, skriver Jordbakke i en sms til VG.

Kan bli flertall for Sp-tap

NRK meldte mandag at regjeringen åpner for at det blir avholdt i hele Kristiansand, ikke bare i gamle Søgne og Songdalen kommune. Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sa til TV-kanalen at det kan bidra til at splittelsen ikke blir gjennomført.

Det er trolig flertall i Kristiansand bystyre for at innbyggerne i hele kommunen skal avgjøre skjebnen til gamle Søgne og Songdalen.

Til VG sa gruppelederne i Ap, Høyre, KrF og SV ja til en slik løsning mandag – hvis de blir tvunget til å avholde folkeavstemning.

De fire partiene har flertall i bystyret, men det har tidligere vært intern uenighet om folkeavstemning i flere av dem.