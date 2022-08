KRAFTKAMERATER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Disse strømtiltakene vurderer regjeringen nå

Regjeringen jobber nå med nye tiltak mot strømkrisen, bekrefter Olje- og energidepartementet til VG. Målet er at hovedlinjene kan presenteres allerede neste uke, ifølge kilder tett på prosessen.

VG kjenner til at det er særlig tiltak for magasinfylling og eksportrestriksjoner som blir vurdert for å sikre forsyningssikkerheten – og strømstøtte til utsatte bedrifter vurderes for å dempe prispresset.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter dette overfor VG onsdag ettermiddag.

– Det er viktig for oss å ha full kontroll over forsyningssikkerheten til en hver tid. Vi jobber nå konkret med tiltak der eksporten kan begrenses når magasinfyllingsgraden er under et visst nivå. Vi ønsker å opprettholde energisamarbeidet, men det er viktig for oss at folk kan være helt trygge på forsyningssikkerheten i Norge, sier han.

– Ekstremt høye

Når det er lite vann i magasinene, skal Norge komme først, forklarer Aasland.

– Vi jobber også med hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe næringslivet som har ekstremt høye strømpriser.

Det er snakk om næringslivet i de delene av Norge som har rekordhøye strømpriser – ikke Midt-Norge eller Nord-Norge som har rekordlave.

– De klarer seg bra. Det gjelder de områdene der prisene er ekstremt høye.

Tidligere i år ble det bestemt at strømstøtten til privatpersoner vil økes til 90 prosent fra oktober når strømmen koster med enn 70 øre/kWh. Denne strømstøtten skal evalueres – og planen er at eventuelle endringer først vil skje når det er gjort, får VG opplyst.

STRØMMINISTER: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Aasland understreker at strømstøtteordningen for privatpersoner kommer til å bestå så lenge prisene er urimelig høye – og at regjeringen vil jobbe videre med å forbedre den.

Tiltakene vil bli presentert når arbeidet er ferdig, svarer olje- og energiministeren. Hvis de forhaster seg, risikerer regjeringen å innføre tiltak som svekker forsyningssikkerheten eller øker prisene.

– Derfor er det viktig at vi kjenner effekten av alle tiltakene. Hvis ikke kan vi fort gjøre situasjonen verre, og det vil ikke denne regjeringen gjøre. Vi jobber intenst med det nå.

«Smertestillende behandling»

Aasland beskriver tiltakene som er ventet innen kort tid som «smertestillende behandling», og sier at de også jobber med «legende behandling».

– Mange er veldig opptatt av smertelindringen, men det vi jobber med langsiktig er økt kraftproduksjon. Det handler både om å starte opp med vindkraftkonsesjoner på land, havvind og å være tydelig overfor kraftprodusentene at tiden er inne for å investere i oppgradering av vannkraften.

I tillegg jobber regjeringen med løsninger for å få mer energieffektivisering og for å forenkle strømavtalemarkedet for kundene, forteller Aasland.

– Så har vi sendt skatteendringer på høring som kan gi gunstige fastprisavtaler for næringslivet, hvis kraftprodusentene følger opp.

Strømkrise

Gjennom sommeren har strømprisene steget til nye rekorder lengst sør i Norge. Samtidig øker frykten for økonomiske nedgangstider internasjonalt, mens Russland fortsetter krigføringen mot Ukraina.

Norge har knyttet seg til et felles europeisk energimarked og økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har blant annet medført eksport av store mengder norsk kraft til Europa. Det meste går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

Både SV, Rødt og Frp vil avbryte Stortingets sommerferie så de kan vedta nye strømtiltak før ordinær åpning 1. oktober. Stortingets presidentskap skal avgjøre om dette skjer på et møte 8. august.

Ordfører-kritikk

Flere Arbeiderparti-ordførere i sørvest har gått ut med krav om at regjeringen må gi svar på hvordan de skal hanskes med de høye strømprisene.

Tirsdag kveld klokken 20.00 samlet Arbeiderpartiet alle partiets ordførere til et digitalt møte. Øverst på planen sto strømkrisen. I forrige uke gikk strømprisene opp til rekordhøyder, med store forskjeller mellom nord og sør.

– Jeg tror vi må belage oss på at dette ikke er over med det første. Det kan gå både ett og to og tre år, advarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere denne uken.