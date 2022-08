VIL SENKE FARTEN: Mona Fagerås (SV) vil ha lavere fartsgrense på motorveiene for å hindre ulykker.

SV vil senke farten på de raskeste veiene etter ulykkessommer

SV mener det er en kortslutning å ta til orde for firefelts motorvei for å få ned dødsulykkene, slik Erna Solberg (H) gjør. De varsler forslag om å senke farten på de raskeste veiene.

– Arven etter Erna er firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Det var Frps våte drøm å få bygd disse veiene, sier Mona Fagerås (SV) på telefon til VG fra Nordland.

Hun sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Når Stortinget samles igjen i oktober vil hun fremme forslag om å gi Statens vegvesen myndighet til å senke fartsgrensen på landets raskeste veier.

– Kortslutter

Det var i forrige uke at Høyre-leder Erna Solberg kommenterte dødsulykkene på norske veier og sa:

– Men det vi vet er at over tid er det å bygge firefeltsvei, å bygge vei som skiller mellom motgående trafikk, er et av de viktigste tiltakene vi gjør.

Fagerås mener motorvei er et pengesluk som tar fra andre – og viktigere veiprosjekter når det gjelder trafikksikkerhet.

– Her synes jeg hun kortslutter helt og kjører på med samme mantra som de tidligere FrP-statsrådene sine. Hvis vi skal få gjort noe må vi bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt, sier Fagerås.

STEINRØYS: Erna Solberg (H) besøkte i sommer stedet der E39 mellom Mandal og Kristiansand bygges ut. Prosjektet er lagt på is på grunn av prisøkning.

Vil spare motorvei-penger

I dag kan Vegvesenet senke farten på riksveier der farten er 90 kilometer i timen eller lavere.

De har midlertidig ikke myndighet til å sette ned grensen på de raskeste veiene, da må de gå en runde med samferdselsdepartementet, opplyser Vegvesenet til VG.

– Når vi har sånne tall må trafikantene tenke gjennom at fart er farlig. Vi må kanskje ta det litt mer med ro, sier Fagerås og viser til dødstallene:

81 personer har blitt drept på norske veier så langt. Det er flere enn i hele 2021.

Fagerås peker på det enorme vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og mener at det er her pengene heller må brukes.

– Vi må vri de store investeringene fra motorveier til de veiene vi allerede har, sier hun.

Ber SV følge med i timen

Parlamentarisk nestleder og transportpolitisk talsperson i Høyre, Trond Helleland, sier Fagerås må følge bedre med i timen.

– Vi tar dette på største alvor, og jeg håper Fagerås heller vil bruke tiden sin på å jobbe sammen med oss for å bedre trafikksikkerheten fremfor å peke finger, sier Helleland.

BREDT: Parlamentarisk nestleder i Høyre Trond Helleland mener det viktigste er midtdeler på veiene, ikke bredde.

Han sier trafikksikre veier for Høyre ikke primært handler om å bygge så bredt som overhodet mulig:

– Det handler om å bygge veier med høy standard og som skiller mot motgående trafikk, sier han og legger til

– Midtrabatter er blant de klart viktigste tiltakene vi gjør for å trygge trafikken, og muligheten for dette henger også sammen med bredere veier.

– Blir for enkelt

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener debatten om firefelts motorvei er en avsporing når det gjelder trafikksikkerhet.

– Hvis det var sånn at ulykkesutsatte områder hadde planer om firefeltsutbygging, så hadde det vært en relevant debatt. Men det er ikke sånn, sier han og legger til:

– Å bare gjøre det til en debatt om smal og bred vei, det blir altfor enkelt.

QUICK FIX: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener debatten om 110-sone er en avsporing.

Derfor mener han at SVs forslag er unødvendig, og at Statens vegvesen allerede har myndighet til å senke fartsgrensene på de mest ulykkesutsatte veistrekningene.

Ingen av disse veiene har 110-sone.

– Debatten om motorvei er mer politisk enn den er faktabasert. Vi skal legge til grunn at veiene blir trafikksikre uansett om det blir fire felt, eller to/tre felt, sier samferdselsministeren.

Info På disse veistrekningene vurderes det å senke farten: E6 ved Støren i Trøndelag – fra 90 til 80 km/t på en fire kilometer lang strekning

E6 i Bardu i Troms og Finnmark – fra 80 til 70 km/t gjennom Brandvollkrysset

E6 i Troms og Finnmark – fra 90 til 80 km/t på en 8,5 kilometer lang strekning fra Larsbergtunnelen til Indre Nordnes

E39 i Agder – fra 80 til 70 km/t på en 14,2 kilometer lang strekning fra litt nord for Flekkefjord-krysset og nordover til broen som krysser elven Sira. Vis mer

Ny veistandard

Tidligere i sommer anbefalte Statens vegvesen å bygge smalere motorveier med lavere fartsgrense. Det handler om ressursutnytting og klima.

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, sier at motorveiene med fire felt og 110-sone ikke er der risikoen for ulykker er høy.

– 110-sone er kun tatt i bruk på de nyeste og flotteste veiene med midtdeler. Der er det nesten ingen ulykker, sier Vinje.

Han påpeker at mer enn halvparten av alle ulykkene skjer på fylkesveier der høyere fartsgrense ikke er aktuelt.

Likevel kan firefelts vei med fartsgrense på 110 km/t bli sjeldnere kost i Norge etter at samferdselsministeren legger frem forslag til ny veistandard i høst. Men det handler om ressursbruk og naturinngrep, ikke trafikksikkerhet.

