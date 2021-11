KRITISK: Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Rogaland er kritisk til Skatteetatens vurderinger.

Stortingsrepresentant ut mot Skatteetaten: − Underlig regeltolkning

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Rogaland leide ut hjemme og bodde i stortingsleilighet i Oslo. Han reagerer på at man får skatt på den gratis pendlerboligen av å leie ut hjemme.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Rogaland bekrefter til VG at han er blant dem som har kontaktet Stortingets administrasjon for å sjekke om han har betalt for lite skatt.

– Jeg har det siste året leid ut det minste rommet i min egen leilighet fast, samt noe sporadisk korttid før det, sier Stokkebø fra Rogaland.

Han pendler til Oslo, der Stortinget har stilt med gratis pendlerbolig som han ikke har skattet av. Samtidig har han tjent penger på å leie ut i leiligheten hjemme.

– Ikke skattefritt

Skatteetatens slo fast i prinsipputtalelser i 2008 og 2017 at enhver utleie av egen boenhet på hjemstedet utløser skatt på pendlerbolig.

Seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten har forklart regelverket på følgende vis i VG:

– Leies egen boenhet ut helt eller delvis, kan man altså ikke motta fri pendlerbolig skattefritt.

Dersom Stokkebø må skatte av fordelen med gratis bolig, må også Stortinget betale arbeidsgiveravgift på 14 prosent av det samme beløpet.

Et krav for å få tildelt pendlerbolig er at man har faste utgifter til egen bolig på hjemstedet. Også det har han hatt.

– Det har jeg hatt, både brutto og netto, gjennom hele perioden, sier Stokkebø.

– Underlig regeltolkning

Stortingsrepresentanten i Høyre forklarer at han har en leieinntekt på 6100 kr.

– Da sitter jeg igjen med en månedlig, netto kostnad på om lag 9000 kr for å holde leiligheten. Ut fra en naturlig språklig forståelse, slik jeg vil anta at de fleste forstår ordet kostnader, skulle det tilsi at vilkåret er oppfylt.

– Så registrerer jeg at etaten i mediene sier at de ikke vil vurdere realiteten i den enkelte sak. For meg fremstår det som en noe underlig regeltolkning, sier Stokkebø.

Stokkebø understreker at det ikke har vært skattepliktig eller innberetningspliktig å leie ut hjemme for ham.

– Jeg har fulgt alle vilkår slik de fremgår av regelverket og som administrasjonen har informert oss om, sier Stokkebø.

Skatteetaten: – Lovgivers intensjon

Seksjonssjef Lene Marie Ringså er forelagt kritikken. Hun sier til VG at regelforståelsen sikrer en praktisering som er forutsigbar og gjennomførbar.

– Slik at skattyter og arbeidsgiver enkelt kan vite hva de har å forholde seg til når det gjelder dekning av pendlerbolig.

– Merkostnadsvilkåret, slik lovgivers intensjon har vært, er at skattefri dekning av losji fordrer utgifter til to husværer, hvilket vil være oppfylt der man har kostnader til en fullverdig boenhet, og kostnader til en pendlerbolig, sier Ringså.

Lovgiveren er Stortinget, der Stokkebø er innvalgt for Høyre.

– Svært ressurskrevende

– Dersom arbeidsgiver skulle vært avhengig av å se hen til de faktiske inntekter og kostnader knyttet til pendlerens egen boenhet på månedlig basis i hvert enkelt tilfelle, ville dette blitt svært ressurskrevende både for arbeidsgiver og den ansatte å ivareta og sikre riktige vurderinger og rapportering, sier Ringså.

– Videre ville det også oppstått svært vanskelige grensedragninger i forhold til hvor mye utleieinntekter som i tilfelle skulle aksepteres sett hen til de konkrete kostnadene knyttet til boligen, og hva sa som skulle medregnes som kostnader, sier Ringså og nevner strømutgifter, kommunale utgifter, forsikring og vedlikehold som eksempler.

– Vårt eget ansvar

Torsdag fortalte VG at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sjekket med både Stortinget og Skatteetaten før hun leide ut et rom til venninnen i 2019. Likevel risikerer hun nå baksmell på skatten. Hun fikk ikke fikk beskjed om at pendlerboligen kunne bli skattbar om hun leide ut hjemme.

EGET ANSVAR: Kulturminister Anette Trettebergstuen om skatt på pendlerboliger.

– Har det vært skattepliktig, så har det vært skattepliktig. Da må vi som har leid ut betale, sa hun til VG.

– Det er vårt eget ansvar, understreket Trettebergstuen.

Fra før har VG skrevet om de to Stortingspolitikere Torgeir Knag Fylkesnes og Mona Fagerås fra SV som også risikerer skattesmell på grunn av privat utleie mens de har hatt pendlerbolig i Oslo.