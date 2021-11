HØYRE-LEDER: Henrik Asheim har blitt trukket fram som favoritt til å ta over ledervervet i Høyre. Nå viser det seg at det er et annet lederverv i partiet han vil ha – og det kommer ikke uten kamp.

Høyre-topp i hard lederkamp

BÆRUM/OSLO (VG) I Høyres fyrtårn – Bærum – er det nå full splid om hvem som skal ta over som ny leder. Partitopp Henrik Asheims motstander i lederstriden måtte slette et kontroversielt Facebook-innlegg.

Mandag kveld velger Bærum Høyre ny leder – og kampen har gått så spenstig for seg at partileder Erna Solberg har grepet inn.

Valgkomiteen har innstilt på at eksstatsråd og stortingspolitiker Henrik Asheim skal overta som leder av lokallaget.

– Jeg har blitt spurt av valgkomiteen til å stille til leder, og det har jeg sagt ja til. Jeg vil ha mer politisk diskusjon og mindre persondiskusjon som det dessverre har vært den siste tiden, sier Asheim til VG.

Blir kampvotering

Han får kamp om vervet. Sittende leder Siw Wikan som er varaordfører i Bærum har nemlig meldt at hun ønsker å fortsette i vervet hun har hatt siden 2016.

Hun sier at hun stiller spørsmål ved prosessen til valgkomiteen – og viser til at Asheim ble spurt om han kunne tenke seg vervet i september.

– Det er lenge før fristen det sittende styret hadde gitt til å svare om de som var på valg ønsket å fortsette. Jeg stiller spørsmål ved fremgangsmåten til valgkomiteen, selv om de står fritt til å gjøre som de vil, sier hun.

BER OM FORNYET TILLIT: Bærum Høyre-leder Siw Wikan håper årsmøtet vil gi henne fornyet tillit.

Oppgjør på Facebook

Wikan har gått hardt ut mot sin motkandidat i et krast Facebook-innlegg, hvor hun spør om det var riktig å gi Asheim tredjeplassen på stortingslisten foran høstens valg.

Info Utdrag fra Facebook-oppgjøret til Siw Wikan «En annen refleksjon, og da som leder av Akershus nominasjonskomité ved sist stortingsvalg så har jeg stilt meg spørsmålet om vi gjorde riktige prioriteringer av toppkandidatene all den tid det kan synes som om Stortingsjobben ikke er nok krevende eller nok spennende. Jeg vet at veldig mange av kandidatene ville gitt mye for en tredjeplass og flere var klare for å gjøre den jobben som vi alle forventer av våre stortingsrepresentanter. Imidlertid er det å ta lederverv i lokalforeninger ikke ett av dem. Spesielt ikke når vi har en stor oppgave med å gjenreise tilliten til de vel 500.000 Høyrevelgerne som vi mistet ved sist valg. Å lede Norges største Høyreforening er ingen «walk in the park», noe vi smertelig har erfart tidligere. Det krever mye mer enn at det er «kjempegøy».» Vis mer

Innlegget ble senere fjernet, men er blitt referert av Budstikka.

Hun har moderert seg etter utbasuneringen på Facebook.

– Jeg så at det kunne oppfattes som noe annet enn hva jeg ønsket å formidle. Det var på ingen måte ment som noen kritikk av Asheim, jeg ønsket å si at han ville ha mest å bidra med for Høyre ved å legge innsatsen nasjonalt, sier hun til VG.

– Det leses som om du sår tvil om Asheim er rett mann til å representere Bærum Høyre på Stortinget?

– Ja, og derfor fjernet jeg innlegget. Henrik er kjempeflink og absolutt riktig person på Stortinget, sier hun og understreker at de ikke har noen politiske uenigheter.

Asheim kommenterer innlegget slik:

– Hun har både tatt ned innlegget og beklaget det, og det er jeg glad for. Så jeg tenker at det er tilbakelagt.

Asheims kritikere i Bærum Høyre, deriblant Wikan, mener det ikke er riktig for en stortingspolitiker å ta vervet som lokalforeningsleder i Bærum.

Bråket har ført til at partileder Erna Solberg har grepet inn i saken – og slått fast at Asheim helt fint kan kombinere sine plikter på Stortinget og vervet som lokalforeningsleder.

– Et slikt verv er i tråd med vår filosofi om at man må bidra til at partiet blir sterkt og godt. Vi trenger det. Men som sagt – Bærum Høyre må gjøre sine egne valg, har Solberg uttalt til Budstikka.

TAR KAMPEN: Siw Wikan kjemper om å få fortsette som leder i lokalforeningen.

Ordførervalg

Et bakteppe for valget er at lokalforeningen i løpet av det neste halvannet året skal ta stilling til hvem som skal være partiets ordførerkandidat ved lokalvalget.

Bærum er en av Høyres sterkeste kommuner, og partiet har hatt ordførervervet sammenhengende siden 1952. Sist lokalvalg fikk partiet 42,4 prosent oppslutning.

Asheim har uttrykt støtte til sittende ordfører Lisbeth Hammer Krog, og hennes ønsker om å fortsette i fire nye år fra 2023. Det reagerer Wikan, og flere andre på.

– Han må selvfølgelig få uttale seg fritt og mene det, men jeg tenker at det kanskje ikke var så klokt å gjøre for en eventuelt påtroppende leder.

– Ønsker du å utfordre ordføreren om posisjonen?

– Jeg tenker en periode i gangen. Vi har en nominasjonskomité som skal gjøre sin jobb, og jeg tar stilling til spørsmål når den tid kommer.

VIL BIDRA: Henrik Asheim mener det ikke er noe i veien for å kombinere forpliktelsene på Stortinget med vervet som leder i Bærum Høyre.

Uenig i kritikk

Asheim avfeier kritikken:

– Det er jeg uenig i. Lisbeth er en ressurs for Bærum Høyre, og jeg har sagt jeg er glad hun tar gjenvalg. Så skal vi fremdeles ha en god nominasjonsprosess.

– Hva er det som skjer i Bærum Høyre, som gjør at det er kontroversielt å si at man støtter sin sittende ordfører?

– Jeg må også være så ærlig å si at jeg er overrasket over at det er kontroversielt. Jeg trodde ikke det var det, og jeg tror folk hadde reagert mer om jeg ikke ville svare på om jeg synes det var bra at hun ønsker gjenvalg.

Mandag kveld vil en av de to Høyre-politikerne gå seirende ut av årsmøtet som avholdes på Bekkestua bibliotek.

– Henrik er kjempepopulær og står veldig sterkt lokalt. Så jeg blir ikke overrasket om han trekker det lengste strået. Men jeg vil synliggjøre hva jeg står for, sier Wikan.