HØYE: De planlagte vindmøllene i feltet «Vidar» vil bli mellom 260 til 340 meter høye.

Raser mot vindmølle-planer i Skagerrak: − En miksmaster med vinger

Biolog frykter massedød blant fugler som følge av en planlagt vindmøllepark i Skagerrak: – Millioner av fugler vil trekke gjennom den kvernen der, sier Per Espen Fjeld til VG.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vindkraftverket «Vidar» er under planlegging innenfor den svenske økonomiske sonen i Skagerrak.

Parken vil bestå av mellom 66–91 vindmøller. Møllene vil ha en høyde på mellom 260 til 340 meter, skriver utbyggerselskapet Zephyr på sine hjemmesider.

«Vidar» kommer til å ligge rundt 35 kilometer fra norskekysten.

Det vil bli mulig å se vindmøllene fra nasjonalparkene ved Hvaler i Østfold og ved Verdens ende på Tjøme i gamle Vestfold.

KORT: Det er ikke lange veien fra «Vidar» til den norske kystlinjen.

– Millioner av fugler

– Dette er en trekkrute for millioner av fugler, ruten går tvers igjennom vindmølleparken. Fuglene flyr i høyden til turbinene og mange arter trekker om natten, sier biolog Per Espen Fjeld til VG.

Fjeld har jobbet ved Store Færder Ornitologiske Stasjon i 50 år. Der har de registrert fugletrekk i 60 år. Fjeld mener en vindmøllepark vil være en katastrofe for fuglelivet.

– Dette er en makaber sak for fuglene. Millioner av fugler vil trekke gjennom nettopp den kvernen der, sier Fjeld.

Miljødirektoratet har for tiden en høringsrunde i forbindelse med at svenske myndigheter informerte om planene for parken.

Det er det norskeide selskapet Zephyr som står bak den planlagte utbyggingen.

Høringssvarene til Miljødirektoratet har rent inn fra en rekke privatpersoner og organisasjoner.

Store Færder Ornitologiske Stasjon har levert inn et høringssvar der de advarer mot konsekvensene.

Etter høringsrunden vil det utarbeides en konsekvensutredning, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

– Vet nok om konsekvensene

Fjeld fra Store Færder Ornitologiske mener en konsekvensutredning av parken er helt unødvendig. Han vil stoppe prosessen nå.

– Her vet vi nok til å stoppe før en konsekvensutredning. Svaret er at det ikke er en forsvarlig plassering, sier han kontant.

Biologen og fugleforskeren understreker at han ikke er imot havvind på et prinsipielt plan, men at lokasjonen til «Vidar» er problemet.

– Jeg er ikke imot havvind, og jeg vet ikke nok om konsekvensene ved andre lokaliteter. Det kan tenke seg at det er mindre konsekvenser langt ute i havet, avslutter han.

FRYKTER MASSEDØD: Biolog Per Espen Fjeld frykter at den planlagte vindmølleparken vil fungere som en kvern mot trekkfugler som kommer fra kontinentet.

I tillegg til turbinene frykter Fjeld at lysene på vindmøllene vil tiltrekke seg fugler. Det har forskerne observert ved Færder fyr tidligere.

– En natt var det over 150 døde fugler ved fyret. Da kan du tenke deg mange titalls vindmøller midt i Skagerrak med lys som virker som et hvilested. I tillegg setter du en miksmaster med vinger som går over 300 kilometer i timen, sier biologen.

TREKKER: Ulike fugler som rødstrupe, nattergal og fuglekonge trekker over Skagerrak, ifølge Store Færder Ornitologiske stasjon.

Ifølge nettsidene til Zephyr er planlagt driftsstart for vindkraftprosjektet 2031.

Zephyr eies av en rekke offentlige eide kraftselskap som Østfold Energi, Glitre Energi og Vardar AS. Flere kommuner i Viken fylke sitter med eierandeler i selskapene.

«Overraskende»

Administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit, stiller seg uforstående til Fjelds påstander.

– Det overrasker meg at ornitologen (Biolog med fugler som spesialfelt journ.anm.) VG har snakket med mener at vi ikke engang skal konsekvensutrede havvindparken «Vidar», men bare gjette oss frem til hvor ødeleggende det vil være for fuglelivet, skriver han i en e-post til VG.

Rommetveit understreker viktigheten av fornybar energi i fremtiden.

– Det vi vet er at klimaendringene utgjør den aller største trusselen mot fugleliv og vi er derfor helt avhengig av å bygge ut fornybar energi.

HORISONTENS ENDE: Dersom vindkraftprosjektet «Vidar» blir realisert kan du skue vindmøllene fra landemerket Verdens Ende på Tjøme.

Ifølge direktøren vil det blir gjort en grundig konsekvensutredning av prosjektet.

– En av verdens største dyrevernsorganisasjoner, britiske Royal Society for the Protection of Birds, mener at vindkraft er en viktig del av klimaløsningen, men sier at utbygging må ta hensyn til fuglelivet. Det er nettopp derfor det er viktig med en grundig konsekvensutredning, skriver han til VG og legger til:

– Vi ønsker nettopp å kartlegge og ta hensyn til dyreliv når vi planlegger denne utbyggingen som vil bety svært mye for det grønne skiftet. Med inntil 5 TWh kraftproduksjon, tilsvarer det produksjonen fra syv Altakraftverk.

– Utredes nøye

Miljødirektoratet er kjent med bekymringene knyttet til vindmølleparken.

– Vi kan bekrefte at vi er kjent med at området er viktig for trekkende fugl, noe som underbygger at det er naturlig at hensynet til fugl utredes nøye, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Ivar Myklebust, i en uttalelse til VG.

Klikk for å aktivere kartet

Myklebust påpeker at fuglene drives inn til området i fjorden.

– Skagerrak og områdene utenfor Telemark og Vestfold og ellers ytre kyst ved gamle Østfold fylke samler tidvis opp store mengder sjøfugl, dette kjenner vi til gjennom overvåkningsprogrammet for sjøfugl (SEAPOP), sier han.

– Det er kjent at det ved sterk vestlig vind vil drives sjøfugl inn til området, og store mengder sjøfugl benytter seg da av disse langt mer roligere sjøområdene til næringssøk. Topografien og utforming av kysten gjør at fugl konsentreres her, utdyper Myklebust.

Han legger til at nettopp høringsinnspillene er innspill til den fremtidige konsekvensutredningen.

– Det er da naturlig at hensynet til fugletrekk utredes nøye, sier Myklebust.