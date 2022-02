forrige









fullskjerm neste LEIRSKREDET: Helikoptre og et stort antall redningsmannskaper gjorde en heroisk innsats den vinternatten leirskredet gikk på Ask i Gjerdum i desember 2020. 1 av 6 Foto: Jørgen Braastad / VG

Gjerdrum kommune siktet etter leirskredet

Politiet har avsluttet etterforskningen etter leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Nå er kommunen siktet blant annet for manglende oppfølging av varsler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Øst politidistrikt har nå ferdigstilt sin etterforskning av årsakssammenhengene bak leirskredet på Gjerdrum.

Ti personer og et ufødt barn mistet livet 30. desember 2020, da mer enn én million kubikkmeter jordmasse raste ut ved tettstedet Ask i Gjerdrum kommune.

Etter etterforskningen har politiet siktet kommunen.

– Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, heter det i en pressemelding fra politiet.

Kommunen er siktet for overtredelse av Straffeloven §150 og Straffeloven 173c, sammenholdt med naturskadelovens § 20.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

Ordfører: – Overrasket

ORDFØREREN: Anders Østensen er ordfører i Gjerdum kommune.

– Jeg er bedrøvet rett og slett. Vi tar selvsagt siktelsen med det største alvor, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen til VG i en kommentar om at kommunen han leder nå er siktet for manglende oppfølging av varsler i forkant av leirskredet i desember 2020.

Han er overrasket over at politiet tillegger kommunen større ansvar for å forebygge et skred enn det som etter hans mening var mulig. Østensen sto i fremste rekke både i kriseledelsen og som kommunens menneskelige ansikt utad under og etter skred-katastrofen i kommunen på Romerike.

– Kunne gjort ting annerledes

– Jeg føler på et stort ansvar. Som jeg har sagt hele tiden er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde, gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk, sier Østensen.

– Men jeg er overrasket over at politiet nå har kommet til at vi hadde en plikt til å handle på bakgrunn av de varslene vi fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det.

– Politiet synes å mene at dere i kommunen ikke tok disse varslene nok på alvor?

– I likhet med Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, mener jeg at det faktiske ansvaret for oppfølging og utbedringstiltak er uklart. Skredet skjedde jo i et område der det ikke var tiltak. Vi kjente ikke grunnforholdene i et område som var langt unna bebyggelsen, sier Østensen til VG.

– Er siktelsen preget av etterpåklokskap?

– Det er nok et forsøk på å komme til en konklusjon i en veldig alvorlig sak, svarer Østensen.

Flere varsler

Den erfarne advokatenJan Fougner i Wiersholm er engasjert av Gjerdrum kommune som rådgiver.

Han sier at siktelsen kom svært overraskende på kommunen, som ifølge Fougner ikke har hatt status som mistenkt i saken.

– Politiet legger her til grunn en helt ny tolkning av lovverket sammenlignet med det som tidligere har vært praksis. Vi skal nå først sette oss inn i disse forholdene, og deretter er det naturlig at vi ber om at det foretas ytterligere etterforskning, sier Fougner i en pressemelding.

Kommunen har invitert til pressemøte torsdag klokka 10 for å redegjøre for kommunens vurdering og hva kommunen vil gjøre videre.

Da rapporten etter skredet kom i slutten av september i fjor, pekte ekspertutvalget på erosjon i Tistilbekken i en svært ustabil skråning i rasområdet og manglende sikring av bekkeløpet som hovedårsaker til det dødelige skredet.

Høsten 2020 var den våteste sesongen som er registrert i området på tyve år, og det det kom spesielt mye nedbør i romjulen.

Det var uvanlig mildt og lite tele i bakken, noe som bidro til økt vannmetning.

«I sum finner utvalget at den våte og uvanlig milde høsten, med tilførsel av mye vann i bakken i månedene før skredet, mest sannsynlig er den direkte utløsende faktoren for skredet», het det i rapporten.

Allerede i 2008 kom den første bekymringsmelding om Tistilbekken. Senere kom det flere: