OSLO VÅKNET: Det var mye folk på byen i hovedstaden natt til søndag.

Slåssing, fyll og bråk: − Vi er tilbake til før pandemien

Politiet landet over har rykket ut til både slåssing, blotting og generelt langt flere folk i gatene enn før pandemien. Ingen har blitt alvorlig skadet.

– Folk har tydeligvis ikke vært vant til å være så tett på hverandre, så det har vært en del knuffing og slåssing, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til VG like etter klokken halv fem natt til søndag.

Da har det roet seg litt der han sitter i striregnet i Bergen, som på ingen måte har dempet lysten på fest og nærkontakt.

– Det har vært mye å gjøre og dessverre er det de som ikke får sove vi ikke har fått hjulpet når vi må være i bybildet.

Fra midnatt twitret politidistriktet om flere voldshendelser, spesielt i Bergen sentrum. Her var det også to personer som urinerte på en politibil, hvorav en av dem måtte overnatte i fyllearresten.

Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt stemmer i.

– Vi er tilbake til sånn det var før pandemien. Vi har hatt en nattevakt natt til søndag som vi hadde før. Det er mye folk ute, de aller fleste oppfører seg bra og koser seg, men så er det noen som ikke er helt kalibrert ennå.

I Grimstad ble en kvinne anmeldt for vold mot politiet etter å ha slått og sparket en betjent. Og i byene på sørlandet har det vært mye slåssing. I Farsund ble en kvinne anmeldt for å ha utøvd vold mot to personer på utsiden av et utested

– Men det har vært håndterbart, sier Kleivane.

I Bø i Telemark viste en 18-åring rumpa til en politiet mens han drakk alkohol på offentlig sted. Han ble anmeldt for blotting og drikking på offentlig sted, og det blir også en annen ung mann som blandet seg inn.

– Det har vært mest fyllerør, bortvisninger og lignende. Det har ikke vært så mye alvorlige voldsepisoder her, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-øst politidistrikt.

– Men ja, det har vært mye mer i natt enn de siste par årene, det er helt sikkert. Mest i byene hos oss.

I Oslo er den mest alvorlige saken politiet har meldt om et slagsmål med flere involverte. To personer ble slått av 5–6 andre, som ikke er pågrepet. De to ble kjørt til legevakt for videre sjekk.