Enighet om strømstøtte til landbruket

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige om en kompensasjonsordning som skal hjelpe norske bønder med høye strømpriser.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser partiene i en pressemelding.

Dette er en midlertidig støtteordning med mål om utbetaling i andre halvdel av februar. Forslaget til bevilgning er på 500 millioner kroner.

Ordningen er basert på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene.

Landbruket har fått omtrent 1,5 milliarder kroner i økt bevilgning etter regjeringsskiftet.

Bekymret for landbruket

SV er bekymret for den økonomiske situasjonen i landbruket. Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson og nestleder i SV, sier det handler om mer enn strøm.

– Jeg er svært bekymret for den økonomiske krisen i landbruket som har gått fra vondt til verre. En viktig årsak til det er den ekstreme kostnadsveksten på gjødsel og andre innsatsfaktorer, i tillegg til strøm, sier Fylkesnes til VG i en e-post.

Han mener regjeringen må følge nøye med på situasjonen og sørge for at ingen bønder forsvinner.

BEKYMRET: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er bekymret for landbruket.

– Veldig glad

Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen forteller at dette er en løsning for 29.000 husstander som sto i fare for å havne utenfor strømstøtteordningene.

– Jeg veldig glad for at vi nå får flertall for regjeringens strømpakke for landbruket og veksthusnæringen. Dette er et viktig håndslag til norske bønder og gartnerier som står i en vanskelig situasjon på grunn av ekstremt høye strømpriser. Jeg er også svært glad for at vi finner en løsning for 29.000 husstander som sto i fare for å falle utenfor alle støtteordninger på strøm, sier landbrukspolitiske talsperson Kjølmoen.

For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norsk natur.

– Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

Etterlyser støtte til bedrifter

Venstres Alfred Bjørlo er svært skuffet over at regjeringen i sin enighet med SV ikke prioriterer strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter på lik linje med landbruket:

– SV har forhandlet i to dager med regjeringen om strømstøtten til landbruket, men fant ikke en eneste krone til den delen av næringslivet som nå trenger hjelp. Det vitner om en regjeringen som ikke forstår andre små- og mellomstore bedrifter enn landbruket, og hvilke utfordringer de nå står ovenfor, sier han i en e-post til VG.

Venstre har i næringskomiteen foreslått minimum en milliard i en søknadsbasert kommunal kompensasjonsordning for å avlaste små- og mellomstore bedrifter med strømregningene.