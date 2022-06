BERGEN BLITT BEDRE: Byrådsleder Roger Valhammer er klar i sitt tilsvar til Erna Solberg: Bergen er bedre uten dine politiske løsninger.

Aps storbytopper svarer Erna: − Etterlot seg et kaos

Høyre-leder Erna Solberg vil erobre storbyene. Men Arbeiderparti-toppene som i dag sitter ved roret svarer kontant: Glem det.

Erna Solberg har lagt en slagplan for å doble antallet Høyre-ordførere og vinne landets fem største byer før neste års kommunevalg.

Men Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo har alle ordfører eller byrådsledere fra Arbeiderpartiet i dag. I et intervju med VG onsdag, var hun tydelig: Å vinne tilbake makten i disse fem byene er fullt mulig.

Men Støres mannskap i storbyene er like tydelige tilbake: De merker ikke noe rop etter å få Høyre tilbake, sier de til VG.

– Problemet for Høyre i Bergen er ikke mangel på planer klekket ut fra partiledelsen i Oslo, men at de etterlot seg et rot og kaos uten like sist gang de styrte denne byen, sier byrådsleder i Roger Valhammer i Solbergs hjemby Bergen.

– De siste åtte årene har Bergen blitt en bedre by å bo i, og svært få ønsker seg tilbake til det Høyre etterlot seg, sier Valhammer.

«ALLE» ER FORNØYDE: Selv Erna Solbergs partifeller i Stavanger synes næringspolitikken i Stavanger er bra, hevder ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap)

Stavanger: – Scroll videre

I Stavanger hadde Høyre ordføreren i seks strake perioder frem til 2019, da Aps Kari Nessa Nordtun tok over.

Derfor er oljebyen høyt på listen over byer Solberg vil ta tilbake. Men Nordtuns beskjed til Solberg er klar: Glem det.

– Det er ingen som savner Høyre-styre i Stavanger, så Erna kan bare scrolle videre, sier Nordtun.

Hun peker på at gratis SFO for de minste barna, flere ansatte i skolen, flere faste og hele stillinger og gratis ferie for barn er tiltak som nå er gjennomført. Også næringslivet er fornøyde, hevder Nordtun.

– Selv Høyre er så fornøyde at i forrige budsjettbehandling hadde de ikke et eneste forslag til forbedring av næringslivet i Stavanger, sier hun.

EXIT RITA: Rita Ottervik har vært en velgermagnet i Trondheim.

– Feil vei

I Trondheim har Aps Rita Ottervik styrt siden 2003. Nå tar hun ikke gjenvalg. Det gjør at Solberg tror Høyre har en mulighet til å kapre makten også der.

Otterviks partifelle Roar Aas, som er gruppeleder for Ap i bystyret, gir Solberg rett i at valget står mellom mer private løsninger, eller mer satsing på det offentlige tilbudet.

– Vi satser på fellesskapsløsninger og sterke offentlige velferdstjenester, ordentlige arbeidsforhold, og god kvalitet i skolene og våre helseinstitusjoner. Vi registrerer at Ernas oppskrift er privatisering. Det kjenner vi godt igjen fra de borgerliges budsjettforlag i Trondheim. Penger de skal gi til skole og helse hentes fra privatisering og effektivisering av de kommunale tjenestene. Ap mener det er feil vei å gå, sier Aas.

BRÅKEBY: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland har vært i åpen strid med partifeller og statsminister Jonas Gahr Støre de siste par ukene.

Sliter tungt

I Kristiansand har ordføreren kommet fra Høyre i 35 av de siste 42 årene. Men nå er det Ap som styrer. Den bitre striden mellom Ap lokalt og regjeringen om å skille ut Søgne og Songdalen, gjør at Solberg ser store muligheter for et comeback for Høyre i sørlandsbyen.

Men til tross for et dårlig utgangspunkt, tror nyvalgt ordførerkandidat Kenneth Mørk fra Ap at de politiske løsningene til Ap skal sikre fire nye år.

– Kristiansand står i en spesiell situasjon, men tiltak som er gjennomført i byen vår har gjort at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har gått ned. Under Høyre sine perioder med ordfører og makt i byen, gikk det stadig oppover. Det er takket være god sosialdemokratisk politikk, og en betydelig endring i hva vi ønsker å bruke penger på, sier Mørk.

– Vi opplever at Høyre og støttepartiene på den borgerlige siden stadig nedprioriterer dem med minst, legger han til.

SCORER LAVT – SIKTER HØYT: Raymond Johansen sliter på målingene, men tror han skal klare å holde Høyre unna byrådskontorene også neste år.

Svekket Raymond

Men den kanskje aller største seieren for Solberg ville være å vinne tilbake hovedstaden. Høyre hadde byrådslederen fra 1997 til 2015. Siden har sjefen i Oslo hett Raymond Johansen.

Meningsmålinger akkurat nå, med et klart svekket Ap, peker på at Høyre har en mulighet til ta tilbake makten – hvis man klarer å bygge allianser og også potensielle samarbeidspartier gjør det godt.

Men Raymond Johansen har liten tro på at Oslo-boerne ønsker seg et Høyre-comeback.

– I byer bor det mest vanlige folk, mens Solberg i 8 år prioriterte dem som har mest fra før, og det legger jo folk merke til, sier Johansson