TILLITSVALGT: Gudrun Boge har sett kollegaer forsvinne i hopetall til legemiddelindustrien og andre offentlige etater.

Ansattflukt i Legemiddelverket: Lokkes av millionlønninger

Kan føre til økt ventetid på medisiner. – Uheldig, erkjenner sjefen.

Rundt 40 legemidler ligger i en egen kø hos Legemiddelverket.

De skal metodevurderes – et av stegene legemidler må gjennom før det vurderes til offentlig finansiering.

I kø står legemidler til for eksempel behandling av brystkreft, blodsykdommer, og migrene. Og den blir stadig lengre.

Denne delen av prosessen, på legemiddelets vei mot norske pasienter, er i ferd med å bli en flaskehals.

Ifølge Legemiddelverkets oversikt for juni, har ti sykehuslegemidler ligget mer enn 180 dager i kø, som er Legemiddelverkets selvpålagte frist.

– Man prøver å begrense konsekvensene på alle mulige måter, sier Gudrun Boge

Hun jobber med metodevurdering og er hovedtillitsvalgt for fagforbundet Akademikerne ved Legemiddelverket.

Info Metodevurdering Har som formål å skape et velbegrunnet beslutningsgrunnlag for om man skal anvende bestemte legemidler i helsevesenet.

Det gjøres en vurdering av om nytten står i forhold til kostnadene, og sett opp mot alvorligheten av tilstanden som skal behandles.

De som metodevurderer tar ikke den endelige avgjørelsen om sykehuslegemidler skal få offentlig finansiering eller ikke. Dette er det sykehusene selv som gjør i Beslutningsforum. Vis mer

Vifter med sjekkheftet

Siden 2018 har Boge fått 41 nye kollegaer, mens 29 har sluttet i avdelingen – enten ved oppsigelse eller til andre stillinger internt.

I 2022 alene har åtte ansatte ved avdelingen sluttet, og flere slutter over sommeren, opplyser Legemiddelverket.

Resultatet er nok hoder, men stadig færre med erfaring. Mer tid går med på opplæring, fremfor å sende legemidler videre på veien til norske apotek og sykehus.

Dette skjer samtidig som Legemiddelverket, på grunn av nye regler, har hatt kraftig økning i metodevurderinger siden 2018.

– Fortsetter dette, vil man ikke ha nok folk med spisskompetanse folk til å gjøre jobben, sier Boge.

LØNNSØKNING: Gudrun Boge mener ansatte i Legemiddelverket må få høyere lønn for å stoppe ansattflukten.

– Kompetansen vi sitter med er veldig attraktiv i legemiddelindustrien og i andre offentlige etater. Det er et arbeidsmarked som gjerne vil ha folk med vår erfaring, sier Boge.

En metodevurderer med 600.000 kroner i årslønn, kan ifølge Boge og Akademikerne tjene opptil det dobbelte i privat sektor.

Når kollegaene forsvinner, går det gode fagmiljøet med i dragsuget, forklarer Boge. Da fristes enda flere når industrien vifter med sjekkheftet.

– Sånn begynner ballen å rulle, sier Boge.

– Kunne du gått over til en bedre betalt jobb nå, om du ville?

– Ja, det kunne jeg. Det har ikke vært utfordrende for den som vil.

– Prioriterer alvorlige sykdommer

Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket sier utskiftingen av ansatte er uheldig. Lønn og høy arbeidsbelastning er begge forklaringer, tror han.

– Jeg erkjenner at vi ligger lavere enn industrien, og også lavere enn en del andre offentlige aktører, sier han.

PENGELENS: Direktør Audun Hågå sier de ikke har økonomiske muskler til å konkurrere på lønn.

Han sier Legemiddelverket snur på alle fliser for å finne løsninger innenfor de rammene de har.

Køene må de få ned ved å jobbe smartere og ikke behandle alle oppgaver likt, mener han.

– Vi samarbeider med de andre aktørene i systemet og prioriterer også innad i køen. Vi tar det viktigste først, som legemidler til veldig alvorlige sykdommer og der det ikke finnes tilsvarende på markedet fra før.

Han håper de kan stoppe ansattflukten ved å senke køene – og dermed gjenoppbygge fagmiljøet som gjør dem til en attraktiv arbeidsplass.

– Da får vi en akseptabel arbeidsbelastning. Vi må ha arbeidsoppgaver som er morsomme, og som ikke bare dreier seg om opplæring.

Mener det er sjanseløst

Selv om Legemiddelverket gjør tiltak innenfor rammene de har, mener Boge de uansett er sjanseløse uten at det skjer noe på overordnet nivå.

Helt konkret mener hun Helse- og omsorgsdepartementet må øke bevilgningene.

– Lønnen er ikke konkurransedyktig, sier hun.

VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om de vil gjøre noe for å hindre at legemiddelkøen fortsetter å øke.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) viser til at systemet for Nye metoder har blitt evaluert. Legemiddelverket har fått oppdrag om å følge opp evalueringen.

– Et prioritert område er å iverksette tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, skriver han i en e-post til VG.

EVALUERING: Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier de har gitt Legemiddelverket oppdrag i å følge opp evalueringen.

Han skriver videre at departementet ikke er kjent med hvorfor enkelte ansatte har gått til privat sektor.

– Har departementet vurdert å øke bevilgningene til Legemiddelverket for å hindre at ansatte drar over til privat sektor?

– Bevilgningen til etatene, inkludert Legemiddelverket, vil alltid være til vurdering i arbeidet med statsbudsjettet.