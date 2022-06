SPERRET: Politiet har sperret av Ensjø-veien.

Politiet: En person skal være skutt i foten i Oslo

Politiet har kontroll på en mann som har status som mistenkt. Fornærmede er kjørt til sykehus.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres!

– Vi er i området Ensjø med flere patruljer etter melding om at en person er skutt i en fot. Vi har foreløpig ikke mer informasjon, ut over at vi jobber med å få kontroll på formentlig kjent gjerningsperson, skriver politiet i Oslo på Twitter omkring klokken 15.30.

– Politiet har sperret hele Ensjø-veien ved Ensjø t-banestasjon, sier VG fotograf på stedet.

Det er minst ti politienheter på stedet, flere med fullt utrykningsutstyr, i tillegg til ambulanse og politihelikopter.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Operasjonsleder Marita Aune opplyser at det pågår en politiaksjon mot antatt gjerningsperson.

Like før klokken 15.50 skriver politiet på Twitter at de har kontroll på en mann som nå har status som mistenkt.

– Vi har funnet et våpen i en leilighet, og det foreligger ikke opplysninger om at det er flere personer involvert i saken. Fornærmede er kjørt sykehus, ifølge politiet.

Politiet har kontroll på en mann i en leilighet.

– Vi kjenner ikke til relasjonen mellom mistenkte og fornærmede, og jobber med å avklare dette, opplyser operasjonsleder Marita Aune.

Politiet har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger om hva som er foranledningen.