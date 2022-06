I KLINSJ: Jan Skogseth, leder av Norsk Flyteknikernes forening (NFO), og Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, har satt hardt mot hardt.

Flystreiken: Dette krangler de om

Flyteknikerne vil at flere skal få en lønn opp mot millionen. Motparten mener det er fullstendig urealistisk.

Etter flere uker med steile fronter mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart gikk sistnevnte ut tirsdag kveld og varslet lockout for å få fart på sakene.

Lockouten trer i kraft natt til søndag og innebærer at de som ikke allerede er tatt ut i streik, får arbeidsforbud. Det vil blant annet ramme ambulanseflyene i Norge.

NFOs leder Jan Skogseth kalte lockouten grotesk. Likevel har det ført til en etterlengtet dialog mellom partene.

Dette er kravene til flyteknikerne

60 kroner mer i timen (lønnsoppgjøret ellers er 4 kroner)

At flyteknikere som jobber som rådgiver for piloter forblir i forbundet med forhandlingsrett

Bedre helseoppfølging for de som jobber mye på natten

Den store striden: Penger

Det er først og fremst lønn de krangler om.

Flyteknikerne mener lønnen ikke er konkurransedyktig. Ifølge dem tjener de rundt 600.000 kroner i året om de jobber dagtid. Men det gjør bare rundt 5–10 prosent.

Gjennomsnittslønnen for en flytekniker er ifølge NHO 783.000 inkludert tillegg. Noen ligger over, andre under, avhengig av ansiennitet og hvilke skiftordninger gruppen har.

Som flytekniker har du ansvaret for å godkjenne fly som luftdyktige etter vedlikehold og reparasjon. De skal også veilede flymekanikere i deres arbeid.

Det er rundt 430 flyteknikere som er organisert i NFO. Og de har mange gode kort på hånden:

• De er nøkkelpersonell. Uten dem går ikke flyene.

• De er i en monopolsituasjon yrkesmessig. Det finnes få av dem.

• De er en frittstående fagforening, uten tilknyttet til for eksempel LO. På den måten er man ikke like forpliktet til å holde seg innenfor lønnskravet.

– Ikke rykket seg en millimeter

NHO mener likevel lønnskravene er helt urealistiske:

Kravet fra NFO er en lønnsøkning på 60 kroner timen, som er langt unna årets lønnsoppgjør, der tillegget er på fire kroner og lønnsvekst på 3,7 prosent.

– Jeg ble overrasket da dette kom på bordet og enda mer overrasket da kravet ble opprettholdt. Det kom på bordet i april/mai men det har ikke rykket seg en millimeter. I forhandlinger er det vanlig å være friske i starten men at man etter hvert tilpasser seg. Det har vi ikke sett her, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

– Med kravet på 60 kroner, driver det opp lønnen med rundt 115.000.

Arbeidsgiverorganisasjon mener også NFO rokker ved hele den norske modellen for hvordan lønn blir forhandlet frem (frontfaget):

– Det vil torpedere respekten og lojaliteten for frontfaget i Norge. Man kan ikke gi 17-18 prosent.

Info Disse er tatt ut i streik I helgen ble 31 flyteknikere i SAS, Widerøe og Norwegian tatt ut i streik. Søndag møtte partene til et møte som ikke ga noe resultat. Totalt er nå 106 av de 430 flyteknikerne berørt av konflikten. Forbundet har varslet at ytterligere 39 teknikere tas ut i streik natt til lørdag. Vis mer

Vil ha mer penger for nattarbeid

Mye av jobben til flyteknikere skjer på kvelden og natten. De aller fleste har derfor en turnus med både kvelds og nattjobbing. Det er de imidlertid ikke alene om.

– Mange reagerer på at dere krever så mye i lønnsøkning når dere allerede tjener så mye mer enn andre yrker som jobber mye nattevakter, som for eksempel sykepleiere?

– Jeg har ekstremt stor sympati for sykepleiere og mener de tjener altfor lite. Det er krystallklart. Men det er jo ikke kampen vi skal ta, sier NFO-foreningssleder for SAS, Øystein Eliassen.

Sykepleiere fikk 3,84 prosent lønnsvekst i årets oppgjør.

NHO har regnet seg frem til at 60 kroner ekstra i timen tilsvarer en lønnsøkning på 17-18 prosent. Hvis de ville fått dette gjennom, ville flere fått lønn opp mot millionen:

– De vil nok det, de som jobber mye natt og har langt ansiennitet. Det vil nok variere mye, sier NHO-direktøren.

I KØ: Flere selskaper, blant annet Widerøe og Norwegian har kansellert flyvninger på grunn av streiken. Og verre kan det bli hvis den fortsetter.

Det lå også an til streik med flyplassansatte blant dem LO-organiserte flymekanikere. De ble enige om fire kroner mer i timen.

Ingen av foreningslederne fra NFO som VG har snakket med ønsker å kommentere lønnsforhandlingene, og henviser til NFO-leder Jon Skogseth og tariffleder Petter Wettre.

NFO-lederen har ikke svart på VGs henvendelser onsdag. Tariffleder Wettre sier at lønnen er et «veldig, veldig komplekst» tema og «ikke noe absolutt krav», men at han ikke har tid til å gå inn i detaljene fordi han sitter på jobb.

NFO sier de er villig til å forhandle om kravet om en timelønnsøkning på 60 kroner.

Info Hva betyr lockout? Når en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening setter i verk arbeidsstans for å tvinge fram en løsning av en interessetvist, kalles det lockout (fra engelsk låst ute).

Lockout er arbeidsgivernes fremste pressmiddel, mens streik er fagbevegelsens fremste pressmiddel.

Under en streik er det de ansatte som nekter å jobbe, mens under en lockout gir arbeidsgiver, i dette tilfellet NHO, de ansatte arbeidsnekt.

I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel og reguleres i arbeidstvistloven og tjenestetvistloven.

På 2000-tallet har det bare skjedd noen få ganger at arbeidsgiversiden har gått til det skritt å stenge arbeidstagerne ute. Kilde: FriFagbevegelse Vis mer

Ekspert: Vanskelig å si hva som er rett

Kristine Nergaard, ekspert på lønnsoppgjør ved forskningsinstituttet Fafo, sier det er vanskelig å vite hva som er de reelle kravene og tilbudene under en konflikt:

– Vi har sett i mange streiker at man skal være forsiktig med å stole for mye på den informasjonen som partene kommer med. Her er det informasjonsarbeidere og andre som er opptatt av vise at egne krav/tilbud er rimelig og at det er den andre parten som er «bad guys», sier hun til VG.

– Lønnsstatistikker, krav og sammenligninger brukes strategisk og kan fremstilles på ganske ulike måter.

Ekspert Kristine Nergaard ved Fafo tror konsekvensene er for store til at streiken blir langvarig.

– I og med at mesteparten av det som foregår hos riksmegler er hemmeligstemplet, er det vanskelig å si hva som er rett.

Hun tror at dette er en såpass krevende streik fra arbeidsgiversiden at den sannsynligvis ikke vil vare så lenge.

– Denne konflikten koster mye og man vil gjerne komme ut av den fordi det er høysesong på reiser – og er det noe folk blir sinte for er det fly som ikke går. Særlig i ferietiden.

Mener folk flykter fra bransjen

Et av NFOs argumenter for å få høyere lønn er å gjøre bransjen mer attraktiv for unge.

– Vi har en genuin frykt for at yrket vårt er i ferd med å avgå med døden, sier foreningsleder i SAS Eliassen.

Flesteparten av flyteknikere er over 50 år, og bransjen mistet mange unge under pandemien.

NFO skriver på sine nettsider at flyteknikeryrket krever minimum syv års utdanning. Men det stemmer ikke. For å bli flytekniker er kravet å ta flyfag på videregående skole, og etter det to år som lærling og ett år som flymekaniker.

NHO peker på at det er mange bransjer som sliter med rekruttering nå og sier det faktisk er flere unge som nå søker seg mot bransjen:

Mistet julebordet

I et intervju med VG tirsdag sa en flytekniker at godene i yrket er forsvunnet, «alt er plukket fra hverandre» de siste 30 årene.

– Hvilke goder har dere mistet?

– For eksempel julebord, det har vi ikke hatt på mange år, sier Widerøe-foreningsleder Olafsen onsdag.

– Hva med helsetilbud?

– Det er veldig mye snakk om de uheldige virkningene på helse som mye nattarbeid påfører folk. Men i virkeligheten blir det mer og mer nattarbeid.

NHO Luftfart mener de jobber sammen med NFO å utarbeide en mal som skal innarbeides i bedriftshelsetjenesten, men erkjenner at det har gått sakte under pandemien.