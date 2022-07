ULYKKESSTEDET: Kråkeneset ligger en time nord for Haugesund mellom Myntevika og Hellevika i Sakseid.

Gutt (12) omkom i Bømlo: − En pult blir stående tom til høsten

Torsdag ettermiddag døde en 12 år gammel gutt i Bømlo kommune. Politiet undersøker saken som en ulykke.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det var en lokal gutt på 12 år som omkom i båtulykken i Bømlo kommune i Vestland torsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding om den alvorlige ulykke ved Kråkeneset klokken 16.18.







En liten båt hadde kjørt på en stake (et sjømerke) og gutten ble tatt opp av sjøen og fraktet i land av en annen båt.

– Dette er en tragisk hendelse, og politiet etterforsker saken som en ulykke, sier politioverbetjent Trond Atle Sjøvold i en pressemelding fredag.

Store ressurser ble sendt til stedet, og helsepersonell utførte hjerte- og lungeredning på gutten. Men livet sto dessverre ikke til å redde.

Kartlegger hendelsesforløp

Politiet jobbet torsdag kveld på stedet med vitneavhør og undersøkelser for å klarlegge hendelsesforløpet.

Familie, vitner og andre involverte blir fulgt opp av kommunens kriseteam.

– Politiet har nå fokus på å kartlegge hendelsesforløpet. Vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd, men er fremdeles i en innledende etterforskningsfase, sier Sjøvold.

Det er derfor for tidlig å konkludere med årsaken til ulykken.

– Vi jobber videre med både taktiske og tekniske etterforskningsskritt, sier avsnittsleder for etterforskning ved Stord politistasjon, sier Sjøvold.

Båten som var involvert i ulykken er sikret for videre undersøkelser.

– Har ikke ord

Sogneprest Aksel Lyngre er tydelig preget da han snakker med VG fredag formiddag:

– Man blir helt satt ut. Når politifolk griner på stedet, og brann – og redningsetater gjør det samme, gjør det noe med en.

Han forteller at han jobbet helt frem til 23.30 torsdag som en del av kriseteamet på stedet.

– Det gjorde stort inntrykk å se det gå opp for ungdommene – at det er sant, at han er død. Vi har ikke ord på det.

– Det er en god og sammensveiset gjeng med omtrent 40 elever som har mye med hverandre å gjøre.

Ifølge presten var det flere ute på sjøen da ulykken skjedde.

– Vi holder en samling på bedehuset i kveld for ungdommene som var involvert, og alle i klassen. Dersom familien ønsker det, vil vi også tilby åpen kirke, avslutter han.

– En pult blir stående tom

– Det virker jo i utgangspunktet uvirkelig, sier ordfører Sammy Olsen (Sp), til VG.

Olsen forteller om en lokalbefolkning i stillstand:

– Det er en ung gutt som plutselig blir revet vekk. En pult blir stående tom til høsten. Det er tungt, sier han.

I SORG: Ordfører i Bømlo kommune Sammy Olsen (Sp) og resten av lokalbefolkningen har en tung dag i dag.

Varaordfører Ragnfrid Sønstabø (H) forteller at kommunens kriseteam var raskt på stedet, og at de vil bistå familien og andre som har behov for det fremover.

– Bømlosamfunnet er i sjokk, vi har mistet en gutt på tolv år – en tragedie og et stort sjokk og tap for familie, venner, skolekamerater og for de som var til stede og var vitne til ulykken, sier hun til VG.

Hun sier at Bømlo kommune ikke er så stor, og at alle nesten kjenner alle.

– Vi er i stor sorg i dag. Alle kjenner en tolvåring.