MYE PÅGANG: Annonsene på FINN.no besøkes rekordofte. Det er ikke nok boliger til salgs, og det er mange om beinet på dem som ligger ute.

Kraftig økning i leiepriser: − Må ut med 1500–2000 mer per måned

Boligvisningene rennes ned, og prisene har gjort et kjempehopp rett før studiestart. Gjennomsnittsprisen for å leie en leilighet i Oslo har økt med over 2000 kroner siden januar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Leieprisene har økt uvanlig mye det siste halve året. Annonsetall fra FINN viser at prisene for å leie leilighet i Oslo har økt med mellom 1500 og 2000 kroner på et år. Det er målt ut fra hvor mye folk måtte ut med i april, mai og juni i 2021 mot 2022.

Skulle du leid en leilighet i Oslo i juli i fjor, hadde du måttet bla opp med 14.893 kroner. Prisen holdt seg ganske jevn frem til januar i år, så begynte den å stige merkbart. Gjennomsnittsprisen nå, seks måneder etter, er 17.036 kroner, ifølge FINNs beregninger.

Det er en økning på over 2000 kroner.

Rekordhøy trafikk

Det er vanlig at prisene er noe høyere i sommerhalvåret enn i resten av året, men gjennomsnittsprisen ser ut til å ha gjort et byks i løpet av det siste halvåret, ifølge Jørgen Hellestveit, som er leder i FINN Eiendom.

Han sier det er et krevende leiemarked om dagen.

– FINN opplever rekordhøy trafikk på de annonsene som ligger ute. Vi er bekymret for de mange studentene som nå kanskje har fått tildelt studieplass og trenger seg et raskt sted å bo, sier Hellestveit.

Han råder studenter til å vurdere om det er mulig å bo lenger unna studiestedet enn det som kanskje var planen.

DYREST: Oslo har høyest priser på leie av leiligheter, hybler og rom i bofellesskap. Mange vil inn på markedet til høsten.

Leiligheter er dyrest

Det er i Oslo økningen på leie av leilighet, hybel og rom i kollektiv er høyest, men prisene øker også i andre byer. I Bergen viser tallene fra FINN at prisene har økt med rundt 1.800 kroner fra fjoråret.

Tabellen viser gjennomsnittsprisene for å leie leilighet i juli 2021 og juli 2022. Tallene er hentet fra FINN.no:

I Bergen kostet det i juli 2021 i gjennomsnitt 11.995 kroner for å leie en leilighet i måneden, mens prisene i samme måned i år ligger på 13.472 kroner. Forskjellene for april, mai og juni i fjor og i år er på rundt en tusenlapp.

Omtrent det samme gjelder i Trondheim. På et år har gjennomsnittsprisen på å leie leilighet økt med cirka 1500 kroner, ifølge FINNs statistikk. I Stavanger har prisen gått opp med rundt 600 kroner i samme tidsrom.

Corona-effekt

De økte leieprisene i år skyldes flere faktorer, ifølge administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen.

– Det at studentene er tilbake på studiestedene for fullt bidrar til prispress i leiemarkedet. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft og tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsinnvandringene har tatt seg kraftig opp. Det samme har befolkningsveksten, sier han til VG.

KAMP OM BOLIG: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sier det er for få boliger noen steder. Det øker pågangen på de som er til leie.

Han forteller at leiemarkedet historisk har vært preget av moderat prisutvikling.

– I enkelte delmarkeder, som Oslo, er det rett og slett for få boliger i forhold til hvor mange som ønsker å bo i byen. Eiendom Norges vurdering er at det er bygget 40.000 for få boliger de siste 20 årene. Dette gir større kamp om hver bolig, sier Lauridsen til VG.

Han sa til VG i juni at de ventet en større prisstigning i leiemarkedet.

– Under pandemien var etterspørselen etter leieboliger svakere enn vanlig siden mange studenter reiste hjem da studiestedene stengte den fysiske undervisningen. Mange arbeidsinnvandrere, som de som jobber i serveringsbransjen, ble permittert og dro tilbake til hjemlandet sitt. På samme tid steg boligprisene kraftig som en følge av rentenedgangen og smitteverntiltakene. Dette gjorde at den del utleier benyttet anledningen til å selge utleieboligene sine, sier han.

Snittpris på hybel bikket 10.000

Det er imidlertid store forskjeller på om du skal ha en leilighet, en hybel eller bo i kollektiv. Det mest økonomiske alternativet ser ut til å være å leie rom i kollektiv.

Månedsleien på en hybel i Oslo har økt fra rundt 9.400 til rett over 10.000 kroner fra juli i fjor til nå. Ifølge tallene VG har tilgang på er dette første gang gjennomsnittsprisen på å leie hybel har bikket femsifret mellom 2019 og i år. Gjennomsnittsprisen på et rom i et kollektiv i hovedstaden har også økt med 400 kroner fra i fjor – fra rundt 6.514 til 6.960 kroner.

I Bergen er det en snillere prisøkning på hybler, med rundt 100 kroner. Skal man leie en hybel i Bergen nå, er gjennomsnittsprisen 7.287 kroner. Det er litt billigere enn i mai og juni i år. Rom i et bergenskollektiv har også økt med rundt 300 kroner fra fjoråret.

I Trondheim har hybelkostnadene økt med noen hundrelapper, og ligger nå omtrent på 6.100 kroner. Bofellesskapspriser det samme gjelder kostnader for å bo i bofellesskap i bartebyen. I juli i fjor betalte man i gjennomsnitt 5.368 kroner, mens du spytter inn 5.577 per rom nå.

Hybler i Stavanger har hatt en prisøkning på rundt 600 kroner på et år, og nå ligger prislappen på rundt 7.400 kroner. Rom i kollektiv har økt med en rundt 400 kroner fra i fjor sommer.

DYRT OG DÅRLIG: NSO-leder Maika Marie Godal Dam frykter at flere studenter vil oppleve dårlig standard når leiemarkedet er mer presset.

Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter for studentens økonomi når leien øker.

– Husleie er den største utgiften for studenter. Når prisene i det private markedet øker frykter vi at flere studenter må akseptere å bo dyrt og dårlig, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam til VG.

Frykter presset marked

NSO gjennomførte før sommeren en undersøkelse blant studenter som leier på det private markedet. Der svarer 1 av 5 studenter at de har opplevd fukt, råte, skadedyr eller andre forhold som kan være helseskadelige.

Undersøkelsen viser også at flere som leier privat har opplevd at huseier ikke har rettet opp kritikkverdige forhold etter at de har klaget.

– Det er kjempealvorlig. Når det private leiemarkedet blir presset frykter vi at flere studenter må oppleve det.

Hvor avhengige er studenter av leiemarkedet?

– Vi vet at mange er avhengig av å leie boliger privat når de studerer. Rundt 15 prosent har mulighet til å bo hos studentsamskipnadene, resten må leie i det private markedet, bo hjemme eller på andre måter.

Kvadsheim: Forstår bekymringen

Vi lever i en tid med økende matvare-, strøm- og leiepriser. Hallgeir Kvadsheim forstår at studentene er bekymret for økonomien.

– Matvarer og drikke er et mye større element i studenters budsjett enn de som jobber. Studenter bruker første krone man tjener til livsoppholdskostnader. Når man får liten inntekt blir prisen på livsoppholdskostnader, som mat, også mye mer tyngende for en student.

GIR RÅD: Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim gir råd til studenter som er bekymrede for ikke å få tak i bolig.

VG har tidligere skrevet om Emma, som er stresset over at hun risikerer å ikke få seg bolig i Oslo til høsten. Til dem som er redde for ikke å stikke seg ut på visning, har Kvadsheim et råd:

– Uansett om det er første eller tredje gang du skal leie anbefaler jeg å lage en husleie-CV. Da har du med et ark med kontaktinfo, et bilde og en kort tekst om deg selv der du skriver hvor du studerer og tar med det som er viktigst. Legg også ved referanser. Om du aldri har leid før og ikke kan legge ved referanse fra tidligere utleiere, kan føre på referanse fra tidligere jobb, eller fra fotballtreneren. Det er ikke sikkert utleier vil ringe referansen, men det vil føles betryggende å vite at man har muligheten.

Slik kan du stikke seg ut blant de andre søkerne, mener Kvadsheim. Om muligheten til å bøte på en trang økonomi sier han dette:

– Det som er positivt er at det er lettere å få seg deltidsjobb enn det var for to-tre år siden. Næringslivet, butikker og kafeer skriker etter folk som kan ta vakter og tilkallingsvikarer. Men det er litt synd at man må ha deltidsjobb for å få det til å gå rundt.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG.

Hallgeir Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.