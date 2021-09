FØRSTE SNØFALL: Slik så det ut på Dovrefjell fredag.

Snø over fjellovergangene: − Legg om til vinterdekk

Flere steder i fjellet ligger det snø i vegen. E6 var i en periode fredag stengt over Dovrefjell, da flere biler hadde kjørt ut av veien.

Publisert: Nå nettopp

– E6 Dovrefjell er stengt grunnet flere biler som har kjørt ut og må berges før fjellet kan åpnes igjen, meldte Vegtrafikksentralen Midt på Twitter klokken 14.55 fredag.

Ifølge trafikkoperatør Tomas Eriksen i Vegtrafikksentralen Øst, skal det ha vært snakk om mellom åtte og tolv biler som fikk trøbbel med snø i veien.

– De klarte seg ikke på sommerdekk, forteller Eriksen, som har en klar oppfordring til landets trafikanter:

– Skal du opp i fjellet, er det vinterdekk som gjelder, rett og slett. Kort og greit.

For det er ikke bare på Dovrefjell at bilister fredag har slitt med snø – selv om det så langt ikke har vært like store problemer andre steder.

Også på Valdresflyet, Venabygdfjellet, Aurlandsfjellet og Aurlandsfjellet er det problemer knyttet til snø og vanskelig føre.

Det er blant annet snakk om at personbiler og campingvogner som har problemer med å komme seg frem, fordi de ikke har gode nok dekk.

– Da blir de til hindring for andre. Jeg ville tatt høyde for at man kan bli forsinket i trafikken, sier Tomas Eriksen i Vegtrafikksentralen.

NRK Trafikk skriver fredag at det er snø og slaps over 1000 meter ved fjellovergangene i Sør-Norge.

Politiet i Innlandet melder at totalt ni biler har kjørt i grøfta ved E6 Hjerkinn på grunn av utfordrende kjøreforhold. Det er ikke melding om personskader og politiet er i gang med berging.