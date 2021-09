KRAV FØR SONDERINGER: Mette Nord leder en hær av kommunalt ansatte. Hun og hennes Fagforbundet stiller konkrete krav til endringer i statsbudsjettet for neste år.

LO-gigant legger press på Hurdal-gjengen

Fagforbundet (LO) har drysset millioner av valgkampkroner over Ap, Sp og SV i år. Nå følger de opp med knallharde krav.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Landsstyret i LOs største forbund, Fagforbundet, vedtok onsdag en uttalelse som legger kraftig press på forhandlerne til Ap, Sp og SV, som torsdag samles ved Hurdalsjøen hotell, for å se om de kan finne grunnlag for å forhandle om å danne regjering.

Det første kravet er enkelt:

– Sørg for å bli enige, slik at vi får den drømmeregjeringen Fagforbundet og hele fagbevegelsen vil ha: En flertallsregjering, sier Fagforbundleder Mette Nord til VG.

Hun sier en slik regjering vil ha kraft til å forandre samfunnet.

– Vi krever at Ap, SV og Sp kommer fram til en felles politisk plattform og gjør seg klare til å styre landet, sier Nord.

Hun sier at landsstyret i Fagforbundet enstemmig bestemte seg for å stille tøffe politiske krav til både regjeringsplattformen og høstens statsbudsjett.

Her er kravene

Her er kravene til endringer de mener må bli vedtatt i høstens statsbudsjett:

• Øke bevilgningene til kommunene, fylkeskommunene og sykehusene betydelig.

• Doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner.

• Stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren – såkalt «fritt behandlingsvalg» og «fritt brukervalg».

• Ta tjenester tilbake i statlig sektor, innen blant annet transport og renhold.

• Statliggjøring av luftambulansen.

• Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner.

• Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.

• Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger, får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.

• Stoppe og reparere konsekvensene av den såkalte ABE-reformen.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen til Solbergregjeringen kutter årlig 0,5 prosent av driftsutgiftene i statlige virksomheter.

Tradisjonelt fikk Sp tidligere valgkampstøtte fra organisasjoner innen landbruket. Men nå har Fagforbundet og LO tatt over som Sps største bidragsytere.

I år er LO største bidragsyter til Sp, med tre millioner kroner, etterfulgt av Fagforbundet med 2,35 millioner kroner. Tredje største giver, har gitt 364 000 kroner.

Ap fikk til sammenlikning 15 millioner kroner av LO og 6,5 millioner kroner av Fagforbundet.

– Det aller viktigste

– Dere har gitt millioner i valgkampstøtte til Ap, Sp og SV: Er det nå pay back-time?

– Nei, vi ser oss ikke i bakspeilet på den måten. 80 prosent av medlemmene våre ønsker et regjeringsskifte og våre vedtak er mer en understrekning av at vår bevegelse ønsker et skifte og at de må sørge for det.

GIGANT: Mette Nords Fagforbundet har nesten 400 000 medlemmer. Nest største LO-forbund er Jan Eggums Fellesforbundet, med vel 160 000 medlemmer.

Hun legger til.

– Så er det også vår oppgave å tydeliggjøre hva vi krever politisk.

Fagforbundets politiske krav til regjeringsplattformen, er noe bredere:

– Det aller viktigste for oss er at en ny regjering må få ned forskjellene i samfunnet. Regjeringen må sørge for å bygge ut velferdstjenestene, og da må kommunene få økte overføringer, sier hun.

– Tar for gitt

Og at også kampen mot deltid er viktig.

– For oss er det et hovedkrav at regjeringen fra første dag må gjøre alt de kan for å løse deltidskrisen, blant annet ved å lovfeste retten til heltid, forbundsleder

Nord.

– Så tar vi for gitt at Ap, SV og Sp vil stoppe høyreregjeringens privatiseringsreformer i helsetjenestene.

LO har knappe en million medlemmer, hvor Fagforbundets medlemmer utgjør nesten 400.000.

Nest største LO-forbund er Fellesforbundet, med vel 160.000 medlemmer.