DRAP: Politiet undersøker huset der den 55 år gamle kvinne ble funnet drept på Sotra i mai 2020.

21 år gammel mann dømt for drapet på sin mor

21-åringen er dømt til 13 års fengsel for å ha drept sin mor på Sotra i mai 2020.

Det kommer frem av dommen fra Hordaland tingrett.

Den 55 år gamle kvinnen ble funnet død i sin egen bolig på Sotra utenfor Bergen 30. mai 2020.

Ifølge Bergens Tidende, som først meldte om dommen, var det to kamerater av sønnen som fant kvinnen og varslet politiet. Da saken gikk i Hordaland tingrett nektet sønnen for å ha begått drapet.

«Retten viser også til at hun ble drept av sin egen sønn som hun hadde latt bo hos seg. Hun ble drept av en person hun burde ha tillit til, i sitt eget hjem som skulle ha vært et trygt sted for henne», skriver retten i straffeskjerpende retning.

Under sin sluttprosedyre for tingretten viste aktor og statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen til at det fantes en rekke bevis som knyttet den nå drapsdømte mannen til handlingen.

Blant annet skriver retten at det kun 21-åringen som kan plasseres i leiligheten i det tidsrommet det er anslått at kvinnen ble drept.

– Mengder med tiltaltes DNA funnet i halspartiet underbygger at tiltalte drepte sin mor med å kvele henne. Det er skjerpende at hun ble drept mens hun sov og var forsvarsløs, sa Christoffersen under sin prosedyre, skriver avisen.

Mannens forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, men dette så retten bort fra.

Nekter for å ha drept moren

Retten finner også å kunne legge stor vekt på forklaringen til en kamerat av den dømte mannen, kommer det frem av dommen. Han var en av de to kameratene til sønnen som fant den døde kvinnen.

I kompisens forklaring sier han at 21-åringen ville snakke med ham på tomannshånd samme dag som kvinnen ble drept.

Ifølge forklaringen sa den dømte mannen da at han hadde gjort noe «veldig veldig veldig dumpt og trengte hjelp, og at han hadde drept sin mor ved å kvele henne».

21-åringen nekter for at han sa noe slikt til kameraten.

«Tiltalte benekter å ha noen kjennskap til morens død, og hevder seg uskyldig», heter det også i dommen.

Ifølge dommen sier mannen at han ikke husker så mye fra morgen da drapet skal ha skjedd.

Uklart motiv

Retten har ikke klart å finne at det forelå et klart motiv for drapet, men samme dag som kvinnen ble drept, strøk den dømte mannen på oppkjøringen.

«Det har vært nevnt morens irritasjon over at tiltalte strøk på oppkjøringen, og at hun skal ha uttalt at hun «visste det». Det var imidlertid ingen holdepunkter for at dette var en utpreget konflikt mellom tiltalte og avdøde», heter det i dommen.

Retten skriver også at de merker seg at forholdet mellom «tiltalte og avdøde i all hovedsak er beskrevet som godt».

21-åringen dømmes til 13 år i fengsel, men får soningsfradrag for å ha sittet 492 dager i varetekt. Han dømmes også til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de to etterlatte og til sammen rundt 350.000 kroner i erstatning for inntektstap til de etterlatte.