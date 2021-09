Neglebiting på Venstre-vake

DET NORSKE TEATRET (VG) Hvert desimal teller for Venstre i kampen mot sperregrensen. Men sakte, men sikkert ser tallene ut til å lande på rett side av fire-tallet.

Stemningen var god på Venstres valgvake da TV2s prognose viste dem på 4,4 prosent oppslutning klokken ni i kveld.

Da NRK hadde dem på 3,5 prosent, ble det stille i salen. VGs og NTBs prognose viste opprinnelig Venstre på samme tall.

Men siden da har pilene pekt rett vei for partiet. Med 82 prosent av stemmene talt opp, viser prognosen et Venstre på 4,4 prosent – solid over sperregrensen.

Da den siste oppdateringen på NRK dyttet Venstre opp fra 4,1 til 4,4 prosent, sto jubelen i taket.

Nestleder Abid Raja åpner talen sin til valgvaken med å si at man ikke skal ta en seier på forskudd. Men:

– Jeg er veldig optimist. Jeg er ganske sikker på at vi skal komme over sperregrensen, sier Raja.

Også Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har troen.

– Pulsen min er ganske høy, men jeg har en bra magefølelse, sier Hansmark til VG.

SPENT: Abid Raja før første prognose for partiet.

Var optimistisk før første prognose

Før den første prognosen kom på partiets valgvake, var stemningen optimistisk.

– Så lenge tallet vi får på første prognose er 4,0 prosent eller høyere, så tror jeg dette går veien. De siste valgene har vi steget utover valgkvelden, sa Venstre-nestleder Abid Raja før prognosen var klar.

Så gjenstår det å se om Rajas spådom holder helt inn.

Forberedt på regjeringsskifte

Samtidig viser prognosene at Venstre ligger an til å miste regjeringsmakten.

– Hvis det blir regjeringsskifte, skal ikke Venstre drive med spill og spetakkel. Vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner på Stortinget, sier Raja.

Han trekker frem klima, internasjonalt samarbeid og rusreform som viktige saker der Venstre vil søke å påvirke en eventuell ny regjering.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande tror en rolle i opposisjon vil kle Venstre:

– Det ser ut som om Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir sterke. Mot en sånn regjering blir det bra for Venstre å ta en klar opposisjon, sier Grande til VG.