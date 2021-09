Neglebiting ble til full jubel på Venstre-vake

DET NORSKE TEATRET (VG) Med Queen på anlegget og konfetti i luften ankom Guri Melby Venstres valgvake.

Til lyden fra klassikeren «Don’t Stop Me Now» inntok Venstre-lederen scenen klokken kvart over elleve.

Nå virker det som om Venstre tar det for gitt at de kommer over sperregrensen, etter to timer med neglebiting der partiet hadde vært flere ganger under sperregrensen på ulike prognoser.

– Hvis vi skrur tiden tilbake til januar, hvem var det som trodde at det skulle være konfetti på Venstres valgvake? spør Melby salen.

– Jeg er så glad for at jeg nå kan si: Det gikk! fortsetter Melby.

Med 93 prosent av stemmene opptalt ligger partiet an til å få 4,3 prosent av stemmene.

Om prognosen står seg, bryter Venstre sperregrensen for tredje valg på rad. Det er i så fall første gang siden 1969 at Venstre får over fire prosent oppslutning tre valg på rad.

SPENT, MEN OPTIMISTISK: Abid Raja før første prognose for partiet.

Forberedt på regjeringsskifte

– Jeg tenker det er på sin plass å være litt ærlig. For oss har dette valget vært en kamp for å overleve.

Nå som det ser ut som partiet gjør nettopp det, må de forberede seg på et liv i opposisjon på Stortinget.

– Dessverre så er det mye som tyder på at landet nå vil få en regjering som vil gå i stikk motsatt retning av oss, sier Melby.

– Hvis det blir regjeringsskifte, skal ikke Venstre drive med spill og spetakkel. Vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner på Stortinget, sier nestleder Abid Raja til VG.

Raja trekker frem klima, internasjonalt samarbeid og rusreform som viktige saker der Venstre vil søke å påvirke en eventuell ny regjering.