Sperregrense-thriller for MDG: − Må bite negler en stund til

SENTRALEN, OSLO (VG) Jubelen brøt ut idet MDG-leder Une Bastholm gikk på scenen, samtidig som partiet klatret rett over sperregrensen. Så snudde det.

En hoppende glad MDG-leder leverte talen til sine partifeller ved 22.40-tiden mandag kveld:

– Vi vet allerede nå at vi har gjort et bedre stortingsvalg enn noen gang, sa Bastholm.

– Over 100.000 mennesker har stemt på MDG. Vi vet nesten helt sikkert – eller tror – at både jeg og Lan (Marie Berg, journ. anm.) kommer inn på Stortinget.

De første valgprognosene tikket inn til full jubel fra MDGs valgvake. Der lå partiet an til å få 4,2 prosent av stemmene.

Etter hvert har stemningen blitt mer label, i takt med at pilene har pekt nedover. Da partilederen gikk på talerstolen ved 22.40-tiden, lå partiet så vidt over sperregrensen.

Et drøyt kvarter senere har de igjen krøpet under fire prosents grensen, som vil kunne gi partiet et mandat-boost på Stortinget:

Bastholm beroliget samtidig salen med at MDG kan doble sin stortingsgruppe også dersom de ikke kommer over sperregrensen.

– Derfor har vi skrevet historie i dag – så nå må vi bare bite negler en stund til. Veldig mange mennesker har gitt miljøpartiet sin tillit for aller første gang. Mange eldre og besteforeldre har stemt for fremtiden til barna og barnebarna sine.

Skulle dette bli valgresultatet, ligger MDG an til å få tre mandater - to flere enn tidligere - på Stortinget.

Den foreløpige opptellingen gir også Støre knapt flertall for sin drømmeregjering – uten MDG.

Berg: – Veldig spennende

– Dette er fryktelig spennende. Her er det nervepirrende stemning, sier MDG-profil Lan Marie Berg til VG etter at de første tallene tikket inn.

– Vi vil ikke være rolige før alle stemmer er talt opp. Det kan bli historisk. Stortinget kan få et ekte grønt parti.

Med MDG så vidt under sperregrensen, i stedet for så vidt over, tenker hun det samme:

– Det er veldig spennende.

NERVER: MDGs Lan Marie Berg er spent på om partiet vil klatre over fire prosent.

Berg er tydelig på hvilket regjeringssamarbeid hun ønsker seg:

– Vi mener jo at det beste for landet ville vært en regjering med Ap, MDG og SV. Da kunne man fått et ordentlig visjonært og radikalt prosjekt for Norge.

Slik ser den foreløpige mandatfordelingen ut:

Ved forrige valg lå MDG over sperregrensen på gjennomsnittet av målingene, før de falt under og endte med én representant på Stortinget. Det som kan bli avgjørende denne gangen, er om partiets Oslo-velgere har levert.

– Vi har vokst mye i Oslo fra sist valg - vi er veldig spente på om det holder for å komme over, men hver stemme teller, sa Berg tidligere mandag kveld om det.

VG er kjent med at i internt i MDG opererer man med ni prosent som det absolutt laveste partiet kan få i Oslo hvis de skal ha håp om å komme over sperregrensen nasjonalt. Enn så lenge ligger de an til å nå det:

MDG-nestor: Andre partier har stjålet vår retorikk

MDG-nestor Rasmus Hansson, som mellom 2013 og 2017 satt som partiets første stortingsrepresentant, mener fortsatt at dette er «tidenes klimavalg».

– Vi tar, uten å blunke, mye av æren for det, sier han.

– Dere ligger ikke an til å få like god oppslutning som dere håpet på?

– Vi har formulert og vunnet argumentasjonen, og så har mange andre partier vært påfallende flinke til å tilpasse retorikken sin til det nye narrativet i slutten av valgkampen, sier Hansson og tilføyer:

– Det er mulig at det, med deres valgkampressurser og -apparater, har ført til at en del klimavelgere ikke har havnet hos oss.

– Hvorfor har dere ikke klart å hente de velgerne selv?

– Jeg kommer ikke til å gjøre evalueringen av valgkampen nå.