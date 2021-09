forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: GORAN BOHLIN

Sperregrense-nedtur for MDG

SENTRALEN, OSLO (VG) MDG ligger an til å havne under sperregrensen, etter at 98 prosent av stemmene er talt opp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

De første valgprognosene tikket inn til full jubel fra MDGs valgvake. Der lå partiet an til å få 4,2 prosent av stemmene.

Etter hvert ble stemningen på MDGs valgvake mer laber, i takt med at pilene har pekt nedover.

Da partileder Une Aina Bastholm gikk på talerstolen ved 22.40-tiden beroliget hun salen med at MDG kan doble sin stortingsgruppe også dersom de ikke kommer over fire prosent.

– Derfor har vi skrevet historie i dag – så nå må vi bare bite negler en stund til. Veldig mange mennesker har gitt miljøpartiet sin tillit for aller første gang. Mange eldre og besteforeldre har stemt for fremtiden til barna og barnebarna sine.

MDG ligger nå an til å få 3,8 prosent. Da vil de få tre mandater - to flere enn tidligere - på Stortinget.

Den foreløpige opptellingen gir også Støre flertall for sin drømmeregjering – uten MDG.

Berg: – Veldig spennende

– Dette er fryktelig spennende. Her er det nervepirrende stemning, sier MDG-profil Lan Marie Berg til VG da de første tallene tikket inn.

– Vi vil ikke være rolige før alle stemmer er talt opp. Det kan bli historisk. Stortinget kan få et ekte grønt parti.

Med MDG så vidt under sperregrensen, i stedet for så vidt over, tenker hun det samme:

– Det er veldig spennende.

NERVER: MDGs Lan Marie Berg er spent på om partiet vil klatre over fire prosent.

Slik ser den foreløpige mandatfordelingen ut:

Ved forrige valg lå MDG over sperregrensen på gjennomsnittet av målingene, før de falt under og endte med én representant på Stortinget. Det som lå an til å bli avgjørende denne gangen, var om partiets Oslo-velgere hadde levert.

VG er kjent med at i internt i MDG har operert med ni prosent som det absolutt laveste partiet kan få i Oslo hvis de skal ha håp om å komme over sperregrensen nasjonalt. Det ser ikke ut til at det gikk veien: