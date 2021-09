Full jubel på MDG-vake – over sperregrensen i første valgprognose

SENTRALEN, OSLO (VG) Med knapp margin ligger MDG an til å havne over den magiske sperregrensen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser de foreløpige valgprognosene, som er basert på opptellingen av forhåndsstemmer.

Med 4,2 prosent ligger MDG an til å havne over sperregrensen på fire prosent, som vil kunne gi partiet et mandat-boost på Stortinget.

Men den foreløpige opptellingen gir også Støre flertall for sin drømmeregjering – uten MDG.

– Nå er det veldig spennende - hvis vi kommer over, kan vi gå fra én til ti representanter. Jeg er veldig optimistisk og veldig spent. Det viktige er at dette handler om veldig få stemmer, sier en grønnkledd Lan Marie Berg til VG

Det ligger an til å bli et ordentlig sperregrense-drama. Det grønne oppsvinget på meningsmålingene, etter et år med vaking over og under, har svekket seg. Men snittet av målingene i september gir ifølge polofpolls MDG en oppslutning på 4,9 prosent.

Ved forrige valg lå MDG også over sperregrensen på gjennomsnittet av målingene, før de falt under og endte med én representant på Stortinget.

Det som kan bli avgjørende denne gangen, er om partiets Oslo-velgere har levert.

– Vi har vokst mye i Oslo fra sist valg - vi er veldig spente på om det holder for å komme over, men hver stemme teller, sier Berg.

VG er kjent med at i internt i MDG opererer man med ni prosent som det absolutt laveste partiet kan få i Oslo hvis de skal ha håp om å komme over sperregrensen nasjonalt.

MYE PÅ SPILL: Lan Marie Berg vil ha med seg ni MDG-ere inn på Stortinget.

Hvis MDG skal komme over sperregrensen, og bli større enn de noengang har vært, må de få minst fire prosent av stemmene. Det avgjør om partiene får såkalte utjevningsmandater.

På valgvaken serveres det salat og sopptaco - og mens MDG-erne venter på resultatet er det quiz, blant annet med spørsmål om Norges nasjonalparker. Da partisekretær Torkil Vederhus åpnet valgvaken kalte han det et historisk øyeblikk for partiet

– Vi har ikke hatt så mange stortingsvalgvaker med så mange mennesker en gang, sa han.

Les også: Én stemme kan avgjøre: Intens velgerjakt i Oslo

forrige

fullskjerm neste ØVER PÅ BAKROMMET: MDG-leder Une Bastholm forbereder seg til å holde tale når de første valgprognosene tikker inn klokken 21 mandag. 1 av 2 Foto: GORAN BOHLIN

Står på olje-ultimatumet

Støre har lenge vært klar på at det ikke er aktuelt å ha med Rødt eller MDG i regjering, men har ikke avvist at de kan være potensielle støttepartier.

Men MDG har stilt et ultimatum om å stanse leting etter olje og gass, noe Ap og Sp har avvist.

På VGs siste Hordaland-måling oppga så mange som hver tredje MDG-velger fra 2017 at de ville stemme på SV.

– Var det lurt å stille det ultimatumet?

– Ja, selvfølgelig. Når vi gjør dette vi sier bare det samme som FNs generalsekretær gjør - det er bare minstemålet for hva som skal til, sier Berg.

Hun sier det er nettopp det som gjør MDG til det beste alternativet for grønne velgere - at de krever de store gjennomslagene, i motsetning til andre.

– Selvfølgelig står vi på det. Det er derfor den beste miljøstemmen man kan gi er til MDG.

– Vi har gjort det bedre enn noensinne og vokst prosentvis mer i noensinne - det er veldig mange som vi håper stemmer på MDG, sier Berg.

LES OGSÅ: MDG kan få vippemakt - her er kravene til Støre