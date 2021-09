Richard Bergström er mannen som forhandler doser på vegne av Norge.

Vaksinekoordinator i EU: Planlegger for tredjedose i vinter

Israel kom nylig med en tydelig advarsel til EU, forteller den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström til VG.

Publisert: 2021-09

Og det er at to doser ikke er nok.

Under et møte forrige uke kom Israel, som nå har en kraftig delta-bølge, med en formodning om at også EU-land bør planlegge for en snarlig tredjedose, forteller Bergström.

– You better listen to us. We are ahead of you guys, sa de, ifølge vaksinekoordinatoren.

Han mener Israel, som har kommet langt i vaksineringen på grunn av sin spesialavtale med Pfizer, generelt er en gullgruve når det kommer til å se effekten av vaksinene.

– Vi ser tydelig at effekten går ned der etter seks måneder. Når man gir en tredje dose, får du i gjennomsnitt syv ganger høyere antistoffer etter dose tre enn dose to. Og det er jo fantastisk.

Slik vil utrullingen i EU foregå

Derfor planlegger de nå for at alle EU-land skal rulle ut tredjedoser utover vinteren:

– Vi må planlegge for et scenario der gir tredje dose til alle mellom 6- 9 måneder etter andre dose. Om det blir det, er opp til de forskjellige folkehelseinstituttene.

Han sier det er opplagt at det blir en tredje dose, men at spørsmålet dreier seg om når.

Om man skal gi en tredje dose 6–9 måneder etter andre, vil de store volumene være i desember og januar og februar, forteller han.

PFIZER: Israel har nå vaksinert millioner av innbyggere med en tredjedose – og mener de ser klare resultater.

Israel: Studie viser behov for tredjedose

Israelske myndigheter ser nå også en økning av fullvaksinerte innlagte – noe som tyder på fallende immunitet. En ny studie, som er gjengitt i den israelske storavisen Haaretz, viser dette tydelig.

Studien har delt opp fullvaksinerte israelere i tre grupper: de som ble vaksinert i januar, februar og mars. Alle gruppene består av 1,4 millioner mennesker hver, noe som gjør tallene sammenlignbare. Her ser de at:

Av de som ble vaksinert i januar, havnet 805 på sykehus.

Av de som ble vaksinert i februar, havnet 183 på sykehus.

Av de som ble vaksinert i mars, havnet 126 på sykehus.

Det kan være noen faktorer som spiller inn, blant annet at risikogruppene ble vaksinert først, altså i januar. Men trenden er tydelig, mener israelerne.

Under viser den israelske forskeren Eran Segal, som også er rådgiver for regjeringen, en graf som han mener viser effekten av en tredjedose:

Israel mener også en tredjedose gjenoppretter den skyhøye beskyttelsen mot smittespredning som Pfizer-vaksinen hadde før delta-varianten kom inn i bildet.

Må legge inn bestilling

Bergström sier man har vaksiner så det holder.

– Så får hvert land si hva de vil ha, både om de ønsker samme vaksine eller en oppdatert versjon og hvor mye. Da må man legge inn en bestilling.

– Hvor tidlig i forveien må Norge si fra om de ønsker en tredje dose?

– Om man donerer det, eller videreselger det, kan man gjøre det med to tre ukers varsel. Så handler det også om praktisk organisering i kommunene. De må kunne forberede seg. Man kan ikke bare si at man skal begynne i morgen.

Tyskland er blant EU-landene som tydelig har sagt at de ønsker en tredje dose og allerede har kommet med en klar rekkefølge på hvem som skal få først, forteller Bergström. Også USA har bestemt seg for å gi tredjedose åtte måneder etter andre.

Forrige uke sa vaksinesjefen i FHI til VG at det er aktuelt med en tredjedose for risikogrupper innen et halvt år.

– Det er velkomment med tydelige beskjeder. Vi kan bekrefte at vi ikke har noen problemer med doser, svarer Bergström.

Bergstrøm mener det er en misoppfatning der ute om at EU holder igjen mange doser som kunne gått til tredjeland.

– Dosene som skal brukes på booster, er ikke produsert ennå, de finnes ikke på et lager et sted. De kommende månedene finnes det store volumer til å donere, og de store vaksinene i Covax er Johnson & Johnson og AstraZeneca, og de bruker vi jo ikke. Norge donerer rundt 150.000-200.000 i uken av disse vaksinene.

Hvilken type booster?

Det er også et spørsmål om boosterdosen skal være en lik dose som før, eller en oppdatert versjon. Modernas boosterdose inneholder halve mengden virkestoff som første og andre dose.

En godkjent tredjedose av Pfizer tror Bergström kommer første uken i oktober. Modernas godkjenning er også rett rundt hjørnet. Men land står uansett fritt til å sette i gang med tredjedose, selv om den formelle godkjenningen av bruk ikke er på plass.

I desember kommer en oppdatert booster-utgaven av Pfizer, og tidlig i 2022 Moderna utgave.

Kombinasjonsvaksine aktuelt

Og allerede neste år kan det bli aktuelt med en vaksine-cocktail som både corona og influensa i en smekk:

Det jobbes nemlig med en kombinasjonsvaksine for både corona- og influensa.

– Kanskje allerede neste år finnes det en kombinert vaksine, og det ville også vært interessant om influensa blir RNA-vaksine. Det hadde vært veldig spennende.