TRE KARAKTERER: Først fikk hun F, så gikk hun helt opp til A. Til slutt landet karakteren på C.

Katharina (22) har fått tre ulike karakterer på samme eksamen

Nå ber studentleder NTNU om å tenke nytt.

Publisert: Nå nettopp

Da Katharina Hovde fikk karakter på eksamen i emnet «Midtøstens religioner» ved NTNU i juni, var besvarelsen vurdert til en F. Ikke bestått.

Saken ble først omtalt i Trd.by

Kanskje ikke religionsfagene var noe for henne likevel, tenkte hun, men valgte å klage uansett.

– Det bør jo alle som stryker gjøre, sier Hovde, som til daglig lektorstudent ved NTNU, og tok religionsemnet ved siden for å få ekstra studiepoeng.

I august kom svaret på klagen: Besvarelsen var vurdert til karakteren A. Det beste man kan få.

Likevel ble det ingen A på Hovdes vitnemål. I universitets- og høyskoleloven står det at dersom karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.

I utgangspunktet fornøyd

– Og så fikk jeg altså beskjed før helgen om at jeg fikk C, forteller Hovde.

Det reagerte hun på.

– Jeg er i utgangspunktet fornøyd med en C, men jeg synes det er rart at den samme eksamensbesvarelsen kan bli målt til F, A og C.

– Og selv om jeg nå har fått C, føler jeg ikke at jeg vet hvilken karakter den oppgaven egentlig sto til.

Under den tredje vurderingen av Hovdes besvarelse ble det klart at klagekommisjonen hadde forholdt seg til kriteriene for karakterer satt av det nasjonale fagrådet, da de landet på en A.

Senere skal det ha vist seg at de nasjonale kriteriene ikke stemte overens med de kriteriene emneansvarlig hadde satt for eksamenen. Dermed ble karakteren nedjustert til en C.

Katharina Hovde forstår at det ikke er lett å vurdere en eksamen det nødvendigvis ikke finnes et konkret svar på.

– Men jeg synes jo det er rart at det er så forskjell fra sensor til sensor. Da handler det nesten om å ha flaks med hvem som vurderer besvarelsen din da.

Nye rutiner

– Tenker du mye på at du kanskje kunne fått en A, dersom noen andre vurderte besvarelsen første gang?

– Nei, det tenker jeg ikke så mye på. Det er jo vanskelig å si om jeg faktisk hadde fått det. Men jeg tenker at systemet og rutinene er for dårlige.

Etter at saken til Hovde kom fram i lyset har institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU gjennomgått rutinene sine.

Fra nå blir det møter i forkant mellom opprinnelig kommisjon og klagekommisjon, for å klarere hvordan eksamen skal vurderes.

Instituttleder Heine A. Holmen

I tillegg vil instituttet være enda mer bevisste på hvordan de utformer sensorveiledninger, opplyser instituttleder Heine A. Holmen til Adresseavisen.

Hovde setter pris på at NTNU skjerper rutinene, men synes hun det er dumt at hun måtte gjennomgå situasjonen.

– Men jeg har forståelse for at det finnes hull i alle systemer, og de må oppdages for å bli tatt tak i.

Selv mener hun det er vanskelig å si om dette er et mer utbredt problem, men tror ikke hennes opplevelse er unik.

– Jeg har blitt kontaktet av andre som har opplevd lignende, forteller hun.

Ber NTNU tenke nytt

Leder av studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sundt, sier de ønsker mer fokus på alternative eksamensformer.

– Ikke alle fag egner seg like godt for en sluttvurdering med en eksamen og en bokstavkarakter.

STUDENTTINGET: Andreas Knudsen Sundt

– Vi ønsker at NTNU generelt skal tenke nytt og se på løsninger med delvurderinger i stedet. Vi ønsker også at NTNU skal få på plass bedre sensorveiledninger, sier Knudsen Sund.

VG har spurt NTNU hva som hadde skjedd dersom Hovdes karakterer ikke var like avvikende. Hadde hun da fått fastsatt en ny karakter basert på andre vurderingskriterier enn hva resten av studentene som tok emnet ble vurdert etter?

Heine A. Holmen, leder ved institutt for filosofi og religionsvitenskap, opplyser til VG at han ikke har sett begrunnelsen i dette bestemte tilfellet, og at han der kun kan uttale seg på et generelt grunnlag.

– Dersom avviket ikke er stort, er heller ikke utslaget av de ulike kriteriene stort, mener Holmen.

Og nå blir det altså nye, skjerpede rutiner for å unngå slike tilfeller, med møter mellom opprinnelig kommisjon og klagekommisjon.

– På den måten kan vi kanskje utveksle nok informasjon til at det forhindrer at samme ekstreme utslag skjer igjen, siden klagekommisjonen da vil vite mer om hva faglærer og opprinnelig kommisjon har vektlagt i sine vurderinger, har Holmen tidligere uttalt til Adresseavisen.