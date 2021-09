GITT RÅD: Helsedirektoratet og FHI har levert sine vurderinger av gjenåpning til regjeringen.

Helsemyndighetene enige: Anbefaler gjenåpning ved månedsskiftet september/oktober

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har levert sine vurderinger og råd for gjenåpningen av Norge.

Regjeringen har kalt inn til en pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 12.30.

Det er forventet at det kommer nyheter om neste steg av gjenåpningen av landet. Tidligere denne uken ba de kommunene forberede seg på gjenåpning fra og med fredag.

Klokken 10 publiserte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) de faglige vurderingene og rådene for gjenåpningen.

Gjennom pandemien har departementet sendt slike oppdrag til FHI og Helsedirektoratet som er grunnlag for de politiske beslutningene.

Anbefaler gjenåpning

– Helsedirektoratet og FHI mener utfra en helhetsvurdering at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap, heter det i det faglige grunnlaget.

Det opp til regjeirngen å bestemme nøyaktig tidspunkt.

Helsedirektoratet og FHI tar forbehold om at situasjonen ikke forverres betydelig de nærmeste ukene, skriver de.

– Ved en eventuell uheldig utvikling kan avgjørelsen måtte revurderes.

Anbefaler at noen råd og tiltak beholdes

Helsedirektoratet og FHI vil likevel beholde noen tiltak.

Råd om håndhygiene og hostehygiene videreføres.

Råd om å være hjemme når du er syk, også med milde symptomer videreføres.

Isolasjon av smittede.

Nedjustert TISK videreføres.

Trafikklysmodellen i skoler og barnehager videreføres.

Ved smitteutbrudd i kommuner kan det være behov for å beskytte utsatt grupper, som for eksempel beboere på institusjoner/sykehjem og liknende.

Kommunene må fortsatt fokusere på å fullføre coronavaksinasjonsprogrammet og samtidig jobbe for å få flere til å vaksinere seg. Gjennomføringen av influensavaksinasjon må også prioriteres høyt.

Kommunene kan fortsatt vedta lokale forskrifter for å begrense smittespredningen dersom situasjonen tilsier det.

Vil trappe ned innreiserestriksjoner

FHI og helsedirektoratet er enige i at målet er å fjerne innreiserestriksjoner og innreisetiltak i en normal hverdag med økt beredskap, skriver de i det faglige grunnlaget. Men de understreker at det fortsatt skal være beredskap for oppskalere både innreiserestriksjoner og innreisetiltak.

Helsedirektoratet vil at innreiserestriksjoner og innreisetiltak skal trappes gradvis ned i tre faser frem mot - og i - en normal hverdag økt beredskap.

Disse endringene kan komme i den første fasen av nedtrapningen, mener Helsedirektoratet og FHI:

Reisende fra oransje områder skal ikke ha innreisekaranteneplikt.

Barn under 18 år skal ikke ha innreisekaranteneplikt. De skal likevel oppfordres til å teste seg med

PCR eller antigen hurtigtest tre døgn etter ankomst. Barns testplikt på grensen opprettholdes.

Alle kan velge å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test syv døgn etter ankomst fjernes.

Kravet om karantenehotell kan avvikles i den første fasen av

nedtrapningen, men det bør opprettholdes et tilbud om hotell der karanteneplikten kan overholdes bør opprettholdes.

I første fase anbefaler Helsedirektoratet at innreiserestriksjonene fjernes fra EØS/Schengen, Storbritannia og lilla land.

De mener også at man kan trenge å trappe ned karanteneplikten ved innreise gradvis, ved å fjerne karanteneplikten fra EØS/Schengen/Storbritannia og lilla land før de resterende grå landene.

Helsedirektoratet skriver også at man vil trenge å ha beredskap for å kunne gjeninnføre plikt til innreisekarantene - og at det er hjemmel til å vurdere det i smittevernloven.

