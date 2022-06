LOCKOUT: Flyteknikerstreiken startet sist lørdag og har allerede ført til flere kansellerte flyreiser.

Lockout iverksatt: − Vet ikke hva konsekvensene blir utover uken

Natt til søndag trådte den varslede lockouten fra NHO Luftfart i kraft, noe som betyr at 450 flyteknikere fra NFO blir nektet å komme på jobb.

I flere uker har det vært uenighet mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart, hvor sistnevnte gikk tirsdag kveld ut og varslet lockout.

Ved midnatt trådde lockouten i kraft, noe som innebærer at de flyteknikerne som ikke allerede er tatt ut i streik vil få arbeidsforbud.

Likevel er beskjeden fra flyselskapene klar: møt opp med mindre annen beskjed er gitt.

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe, forteller til VG at de regionale flygingene og charterreisene vil gjennomføres som planlagt i morgen.

– Vi flyr det vi klarer og det vi får til, sier Brandvoll.

Hun forteller derimot at alle kortbaneflyene, som vil si flygingene typisk i Nord-Norge og på Vestlandet, er fløyet inn til base og vil stå der til streiken er over, noe som vil si at det ikke vil bli noen flyginger på kortbanenettet i morgen.

– Alle passasjerer skal være kontaktet, forteller Brandvoll.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Går som normalt

Hos Norwegian forteller kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen at de foreløpig ikke har noen kanselleringer for søndagen. Men dersom noe uforutsett dukker opp, for eksempel hvis et fly krever ettersyn av en tekniker, kan det hende de må kansellere.

– Vi jobber så godt vi kan med å minimere konsekvenser for våre passasjerer, men dersom det blir lockout på søndag vil det selvsagt få betydelig innvirkning på oss på sikt. Foreløpig vet vi ikke hva konsekvensene blir utover i uken, forteller Glorvigen.

Glorvigen forteller at dersom de blir nødt til å kansellere noen flyginger de kommende dagene, vil de ta kontakt med passasjeren for å finne et best mulig alternativ for dem.

Også hos SAS går trafikken som normalt inntil videre.

– I morgen vil trafikken fra morgenstunden være normal, men uten teknikere forventer vi at det raskt vil oppstå utfordringer, forteller Lars Wegelstorp Andersen pressetalsmann i SAS til VG.

– Skal folk fortsatt møte opp til planlagt reise?

– Ja, i utgangspunktet skal folk møte opp som normalt.

Han legger også til dersom det forekommer avlysninger vil passasjerene som det gjelder bli kontaktet.

Ved midnatt er altså lockout et faktum, og Torbjørn Lothe i NHO luftfart kommenterer det slik overfor NTB.

– Vi er lei oss for at våre og Riksmeklers gjentatte forsøk på å finne en løsning på konflikten er blitt avvist av flyteknikerne i NFO. Avstanden er veldig stor, og kravet fra NFO er langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper i samfunnet om