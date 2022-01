UTESTENGT: Tyskland har i flere måneder brukt coronapass til å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Inn i denne butikken i Landshut slipper kun vaksinerte og tidligere smittede inn.

Coronapass: Helsedirektoratet åpnet for tysk løsning – regjeringen ville vente

At coronapass ikke hjelper særlig mot smittespredning, kan muligens løses ved å se til Tyskland. Det har Helsedirektoratet åpnet for.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det som har vært en stor diskusjon blant annet i Tyskland, Østerrike og Italia i høst, kan bli det i Norge også. For regjeringen vurderer nå hvilke coronapass-løsninger de kan velge for inngang på arrangementer og serveringssteder i Norge.

I Tyskland har de allerede coronapass som stenger uvaksinerte ut fra restauranter, kino og teater:

Det kalles 2G-kravet: Og betyr at det kun er vaksinerte og de som har hatt corona som kommer inn. Uvaksinerte slipper ikke inn på restauranter selv med en fersk negativ test. Men FHI påpeker at dersom målet er å redusere smittespredningen, vil et slikt coronapass være lite effektivt. Det fordi vaksinene virker å beskytte folk dårligere mot å bli smittet – og smitte videre – med omikron-varianten. Da har det mindre effekt at de relativt få uvaksinerte i befolkningen ikke slipper inn.

Derfor, hvis målet er å få ned smitten, påpeker både FHI og Helsedirektoratet at en annen type coronapass er mer aktuelt:

2G+-kravet: Vaksinerte og personer som har hatt corona får adgang hvis de kan dokumentere en fersk negativ test. Uvaksinerte kommer fortsatt ikke inn. Dette har de for eksempel i Berlin. Vaksinerte og personer som har hatt corona får adgang hvis de kan dokumentere en fersk negativ test. Uvaksinerte kommer fortsatt ikke inn. Dette har de for eksempel i Berlin. Fra 15. januar må fullvaksinerte ha negativ test for å komme inn på restauranter, mens folk som har boosterdose slipper å teste seg.

– Dersom formålet skal være å hindre smittespredning, anser vi 2G+ løsning som mest aktuelt, skriver Helsedirektoratet i et faglig råd til regjeringen.

– Man kan se for seg en slik løsning for å kunne lette noe på tiltak eller brukt preventivt mot smittespredning, påpeker de.

Men Helsedirektoratet trekker også frem noen ulemper: At effekten av coronapass er usikker.

– Louise-julebordet, der alle skulle være vaksinert og testet, illustrerer at massesmittehendelser fremdeles kan skje i en 2G+ setting, påpeker Helsedirektoratet.

FHI ga også faglige råd om bruk av coronapass innenlands, men konkluderte med at de ikke anbefaler det.

– Vi har åpnet for en slik 2G+-løsning og tenker at det kan være et alternativ, og regjeringen har bedt oss se nærmere på det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

DILLEMMA: Helsedirektør Bjørn Guldvog påpeker at det er fordeler og ulemper med begge de tyske løsningene. Hvis målet er å skjerme uvaksinerte mot smitte - og å bli alvorlig syke - så er 2G best. Men hvis målet er å få ned smitten, vil 2G+, som også har et test-krav for vaksinerte, være bedre.

– Nå er det en måned siden det ble innført strenge tiltak, så skulle vi vente i fire uker for å se hvordan de virket. Og så kommer vi til i dag, og så skal dere bruke enda mer tid på vurdere om dette er noe vi skal innføre?

– Nå har vi gitt råd til regjeringen hvor vi har åpnet opp for å ta i bruk coronasertifikat, så det er en beslutning fra regjeringen som nå gjør at vi har fått et nytt oppdrag, svarer Guldvog.

– Hva er ulempene med et slikt coronapass?

– Ulempen vil være at man skiller mellom ulike grupper av befolkningen og gir ulike rettigheter til å delta. Men dette er først og fremst en politisk beslutning og ikke en helsefaglig beslutning, sier Guldvog.

Regjeringen landet på å be de to fagetatene om å gjøre enda en vurdering av coronapass.

– Nå har vi gitt i oppdrag å få råd på hvordan vi kan utforme det og det skal vi se på så raskt det kommer, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

De skriver i en pressemelding at de er positive til å differensiere mellom uvaksinerte og vaksinerte – og skal vurdere et slikt coronapass «når det blir mulig å lette på tiltakene».

– Dere mente det var for tidlig?

– Ja, vi har ikke vært rede til å konkludere på det nå, svarer Støre.