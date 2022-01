Krimekspert om Breiviks forklaring: − En rystende seanse

TELEMARK TINGRETT (VG) VGs krimekspert Øystein Milli mener at terroristens forklaring ikke er troverdig når han hevder at han tar avstand fra vold og terror.

Massemorder Anders Behring Breivik inntok tirsdag vitneboksen i den provisoriske rettssalen i Telemark tingrett hvor spørsmålet om prøveløslatelse skal behandles.

Breivik ønsker nå å bli fri etter å ha sonet minstetiden på ti år, men påtalemyndigheten har motsatt seg dette fordi de mener han fortsatt er en fare for samfunnet.

Den erfarne psykiateren Randi Rosenqvist har vurdert farepotensialet til Breivik en rekke ganger, og hun mener at han må gjennom en lang periode med genuin anger og en få en vesentlig forandring av sine politiske oppfatninger før en prøveløslatelse i det hele tatt kan være aktuelt.

Breivik hevdet i sin forklaring i retten at han nå tar sterk avstand fra vold og terror.

– Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror, og objektivene i manifestene. Jeg gir dere mitt æresord for at dette er bak meg i all tid, uttalte han i retten.

VGs krimkommentator Øystein Milli mener Breiviks forklaring ikke er troverdig, og oppsummerer den slik:

– Det er en total ansvarsfraskrivelse, det var ikke han som gjorde det. Han legger for dagen en fortsatt manglende virkelighetsforståelse, og en helt absurd forståelse av hvordan verden fungerer.

– Det er en rystende seanse vi har vært gjennom som understreker at det ikke har skjedd mye forandring på disse ti årene, sier Milli.

– Han hadde i utgangspunktet ikkeeksisterende sjanser før vi begynte dagens rettsmøte. Om mulig så har de sjansene blitt endra mindre. Det er en total ansvarsfraskrivelse og han fremstiller seg selv som et offer.

Milli påpeker at terroristen selv mente i sin forklaring at det ikke var han som begikk ugjerningene 22. juli.

– Det var noe han var manipulert eller hjernevasket til fra en høyreekstrem gruppe, sier han om Breiviks forklaring.

BEGJÆRER SEG LØSLATT: Massemorder Anders Behring Breivik er denne uken i retten.

Torsdag morgen vil forsvarer Øystein Storrvik utspørre Breivik om hans forklaring.

– Jeg kommer til å være mer konkret på planer, hva han vil bruke en større grad av frihet til, så konkret som mulig, forteller advokaten.

På spørsmål om han vet hva Breivik vil svare, sier Storrvik:

– Vi har snakket sammen og forberedt oss, jeg vet hva slags tanker han har. Jeg ønsker ikke å foregripe det, men jeg ønsker å gå litt mer direkte på progresjon, mangel på progresjon, hvilke skritt han kan se fremover. Jeg synes det er viktig i forhold til å vurdere farespørsmålet at det gis visse lempinger, nå har alt vært veldig statisk i ti år.

Hevder han kan gi opp politikk

Terroristen har fått drøye halvannen time til rådighet til sin forklaring, og hans forklaring tok for seg følgende temaer:

Hans forståelse av kulturkrigen

Hvordan han hevdet at han ble radikalisert i forkant av 22. juli

Han syn på høyrerekstremisme i verden før og nå

Hans syn på media og fake news

Hans plan om han blir prøveløslatt

Selv delte Breivik opp sin forklaring i tolv punkter, og han bruker mye tid på å presentere et langt innlegg om sin forståelse av politiske ideologier i vitneboksen.

Dommer Dag Bjørvik er tidvis utålmodig under forklaringen.

– Hvor er det egentlig du vil med denne ideologiske forklaringen, spør han.

Breivik svarte kort at det var viktig å beskrive hvor han hører inn i det ideologiske landskapet og fikk fortsette sin forklaring.

På tross av at Breivik hevder at han har lagt vold bak seg, påpekte han flere ganger at han likevel ønsker å bygge opp såkalt sivil aktivitet i den nordiske motstandsbevegelsen, eller å bygge opp en egen motstandsorganisasjon ved bruk av ikke-vold.

Han hevdet også at han er villig til å gjøre alt retten krever for å bli løslatt, også om det gjelder å gi opp politikk. Han nevner at han blant annet kan tenke seg å bosette seg på Svalbard eller i Kirkenes, eller søke politisk asyl i et land utenfor Vesten.

Hevder han ble radikalisert

Breivik hevdet i sin forklaring at han ble radikalisert i forkant av 22. juli, og at han skal ha fått en ordre før han begikk terrorangrepene.

Statsadvokat Karlsdottir spør terroristen gjentatte ganger om den angivelige ordren, og ønsker å vite hvem som ga den og hva ordren skal ha inneholdt.

– Det var ingen enkeltperson som ga meg ordre. Dette er vanskelig å forstå for dere, sier han.

På spørsmål fra aktor om han angrer på massedrapene, hevder Breivik at han ikke gjennomførte 22. juli. Han hevder at han ble radikalisert av en organisasjon, og påstår at denne må bære ansvaret for terroren.

Senere i forklaringen sier Breivik at denne organisasjonen selv ikke skal ha visst om at han var en del av dem.

Forsvarer Øystein Storrvik sier at det sentrale i en sak om prøveløslatelse er hva en klient har tenkt seg fremover.

– Det kommer jeg til å spørre om i morgen. Retten skal vurdere hva som skjer ved en eventuell løslatelse, sier han etter at Breiviks forklaring er ferdig.

– Er det mindre gjentakelsesfare for alvorlig lovbrudd nå?

– Jeg vil legge vekt på at dette farebildet ikke har fått noe bekreftelse gjennom at han ikke har fått noe type frihet av noe slag. Hva er det man har testet ut? Hva ville dette bety i friere former? En eller annen gang må man gi noe form for frihet og se hva som skjer, sier han.

PROVISORISK RETT: Gymsalen i Skien fengsel er bygd om til rettssal i forbindelse med Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, var et av rettens hovedargumenter at han selv etter 21 års soning i fengsel ville være en svært farlig mann.

Allerede i en rapport fra 2013 vurderte den erfarne psykiateren Randi Rosenqvist risikoen ved eventuell fremtidig prøveløslatelse:

«Dersom Breivik til da ikke har endret sine politiske oppfatninger vesentlig og gjennomgått en lengre periode med genuin anger, depresjon og ønske om at handlingene var ugjort, vil han på ny kunne gjennomføre voldshandlinger dersom han finner det opportunt».

– Vanskelig å tro på

Da Hulda Karlsdottir holdt sitt innledningsforedrag tidligere tirsdag, brukte hun mye til på å gå gjennom hvert enkelt offer som ble drept og skadet under terrorangrepene 22. juli 2011.

Hun var tydelig på at hovedspørsmålet nå er om Anders Behring Breivik fremdeles er så farlig at samfunnet må vernes mot ham. Det har påtalemyndigheten vært klare på at de mener at han er.

– Er det inntrådt endringer i Breiviks atferd, i hans sosiale og personlige funksjonsevne, som innebærer at Telemark tingrett har en annen vurdering enn Oslo tingrett fra 2012? spør Karlsdottir.

VGs krimkommentator Øystein Milli er klar på at det er svært lite sannsynlig at det blir løslatelse nå.

– Han sier at han ikke er voldelig, men ut ifra det jeg kunne se, var det lite reaksjoner å spore da aktor leste opp i detalj de grufulle gjerningene han står bak. Det er vanskelig å tro på, sier Milli.