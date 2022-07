PASS OPP: Stian Olafsen og labradoren Odin på 10 måneder. Nå har den firebeinte vennen gjort at ferieturen henger i en tynn tråd.

Hunden Odin kan ha spist opp Toten-ordførerens drømmeferie

Stian Olafsen skal i august endelig realisere drømmen om å reise til Graceland, Elvis’ hjemsted. Men det kan labradoren Odin ha satt en stopper for.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sommeren har vært preget av lange passkøer og flystreik. Dette har hindret mange i å få reise på utenlandstur.

For ordfører i Vestre Toten, Stian Olafsen, er det et helt annet hinder som gjør at drømmeferien muligens ryker.

I mange år har paret planlagt en reise til Graceland, Elvis’ hjemsted. Der er planen å komme så nær det avdøde idolet som mulig. Olafsen håper å være i hjembyen 16. august, som er dagen Elvis gikk bort.

– Jeg er den største Elvis-fanen. Denne turen har vært drømmen hele livet, sier Olafsen.

Det var Totenidag som først omtalte saken.

DYR GODBIT: Etter et par sekunder alene hadde Odin rukket å kose seg med passet til Olafsen.

Samboeren Lene Myhrvold var hjemme med den ti måneder gamle labradoren Odin. Da Myhrvold gikk ut for å ta en telefon, merket hun at det ble stille fra Odin.

– Når jeg kom inn igjen så ser jeg at han har noe i munnen, det var Stians pass. På bare sekunder hadde han rukket å rive ut flere sider, sier hun.

Myhrvold ringte politistasjonen og forklarte at hunden hadde spist passet til samboeren. Hun ventet med å fortelle Olafsen om den potensielle pass-skandalen til hun hadde fått satt opp ny passtime.

– Politiet gliste da de fikk høre hva Odin hadde gjort. Det er nok ikke hver dag at får høre noe sånt, sier hun.

OPTIMIST: Olafsen sier håper han mottar nytt pass i tide til avreise dato.

Han var på jobb da samboeren ringte og fortalte hva som har skjedd.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg hørte at hunden vår hadde spist passet mitt, så kort tid før vi skal reise, sier Olafsen.

Holder motet oppe

Lene forteller at denne turen betyr alt for Stian.

– Dette er noe han har gått og tenkt på siden han var liten gutt.

De skal reise sammen med «Flaming star» – en norsk Elvis fanklubb. Dersom passet rekker å komme i posten skal paret etter planen fly fra Gardermoen 9. august.

– Akkurat nå går vi bare rundt og venter. Det er litt surt hvis bikkja klarer å ødelegge denne spesielle turen, men jeg håper at pass trykkingen har fått opp tempoet litt siden starten av sommeren, sier han.

Olafsen hadde ny passtime 4. juli. På politiet sine hjemmesider er forventet leveringstid på pass omtrent seks uker, pluss postgang.

Les VG pluss: «Kongens» mørke side: – Det skremte dritten ut av oss alle.