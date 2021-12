Onsdag ble det satt smitterekord i Bergen, med 384 nye registrerte coronatilfeller.

Bergen vil ha strengere tiltak: − Det er en hastesituasjon

Strengere karanteneregler, forsterket munnbindpåbud og tiltak i skoler og barnehager. Dette kan bli hverdagen for bergensere fremover.

Av Christina Quist

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi oppfatter situasjonen som bekymringsfull, og det er et stort press på de kommunale omsorgstjenestene, sier byråd for helse i Bergen kommune, Beate Husa, til VG.

384 nye smittetilfeller ble registrert onsdag, det høyeste antallet som noen gang er registrert i vestlandsbyen.

Det er økende smitte i alle aldersgrupper under 50 år, og de fleste smittede onsdag er i 40-årene. Kun tre av de nye registrerte smittede er over 70 år.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik er nå så bekymret at hun nå jobber med nye anbefalinger om tiltak - som er strengere enn det som tirsdag ble innført nasjonalt.

– Vi har dessverre satt ny rekord i antall smittede, og vi har også fått tre bekreftede tilfeller av omikron. Vi oppfatter at det er en hastesituasjon, sier Husa til VG.

– Et hastemoment

Men nær 40 prosent av de nye tilfellene er blant barn og unge under 20 år. Halvparten av de nye tilfellene er blant dem mellom 20 og 50 år.

Smittevernoverlegen er bekymret for de høye smittetallene, og hun ønsker nå at det karantenereglene og munnbindpåbudet forsterkes, samt at det innføres tiltak i barnehager og skoler.

– Sett i lys av smittesituasjonen i Bergen mener jeg at det er behov for å gjøre enkelte av de nasjonale påbudene enda strengere lokalt, sier Voltersvik i en pressemelding.

Byråd Husa sier til VG at hun nå venter på anbefalingene fra smittevernoverlegen, som hun regner med vil komme i løpet av ettermiddagen onsdag.

– Deretter skal byråden ha møte hvor smittevernoverlegen legger frem sine anbefalinger, før det blir fremlagt en sak for byrådet. Det blir nok ikke noen vedtak i dag, men vi ser at vi må jobbe raskt fordi det er et hastemoment, sier Husa.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med smittevernoverlege Voltersvik.

Uvaksinerte bes om å vaksinere seg

Byrådet vil vurdere Voltersviks anbefalinger snarlig. Helsebyråden ber samtidig uvaksinerte bergensere om å vaksinere seg.

– Coronavaksinen er veien ut av pandemien. Vaksinestasjonene har ledig kapasitet, og jeg ber alle som ennå ikke har vaksinert seg, om å raskt bestille time, sier helsebyråd Beate Husa.

Tirsdag ble det bekreftet tre omikrontilfeller i Bergen. Det er de første tilfellene som er registrert i kommunen. Fra før er det registrert to tilfeller i nabokommunen Øygarden.

Kommunen venter flere omikrontilfeller de kommende dagene.