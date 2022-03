VERDEN BRENNER: Høyres Peter Frølich mener det er feil tidspunkt å kalle inn Nato-sjefen og Norges ledelse til høring nå.

Høyre vil legge Stoltenberg-saken på is: − Verden står i brann

Statsministeren, finansministeren og Natos generalsekretær må bruke tiden sin på Ukraina nå, mener Høyre. Men en høring om Stoltenberg-ansettelsen kan komme allerede til høsten.

Av Runa Fjellanger

– Det blir ingen Stoltenberg-høring nå.

Det sier Peter Frølich (H), leder av kontrollkomiteen på Stortinget, til VG.

Komiteen har stilt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tidligere arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) til sammen 40 spørsmål om ansettelsen av Nato-sjef og tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

– Hvert eneste spørsmål har bidratt til å opplyse saken, og det har ikke vært ett spørsmål for mye, sier Frølich til VG.

Nå vil Høyre legge saken på is til høsten – på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Heller ikke Venstre ønsker å gå videre med en kontrollhøring i denne omgang, sier Sofie Høgestøl, som sitter i kontrollkomiteen for Venstre, til NTB.

ANSATT: Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef. Her med finansminister Vedum.

Legger ikke saken død

– Hvorfor ikke nå?

– Fordi verden står i brann. Enkelt og greit. En høring krever veldig mye ressurser fra statsminister, andre ressurser i regjeringsapparater og ikke minst fra Natos generalsekretær. De må bruke alle ressursene sine nå på å hjelpe Ukraina.

– Men hvis det ikke nå hadde vært en krig i Europa, hvordan ville situasjonen vært da?

– Da hadde det vært ganske annerledes. Da hadde det vært en høyaktuell sak å ha til høring.

Frølich sier at en anledning kan være gjennomgangen av statsrådsprotokoller til høsten, der det tidligere har vært runder om embetsmannsutnevnelser.

– Vi holder døren åpen for at saken kan tas opp igjen på et mer egnet tidspunkt senere. Dette er ikke å legge saken død.

Åpner for lovendring

Frølich sier at Høyre ikke har funnet noen formelle habilitetsfeil ved ansettelsen eller brudd på sentralbankloven.

– Men vi har funnet svakheter ved sentralbankloven. Vi varsler en større gjennomgang av den, kanskje for å hindre at denne typen ansettelser skjer i fremtiden. Partiansettelser i sentralbanken er veldig problematisk.

Utfallet av en lovendring kan være å hindre en ansettelse lik den av Stoltenberg i fremtiden, bekrefter Frølich.

– Vi har funnet interessante indikasjoner på at det kan ha vært en forhåndsavklart prosess. Det i seg selv kunne vært grunnlag for høring.

Kontrollkomiteen følger med

Høyre er fortsatt ikke fornøyd med alle svarene de har fått:

– Vi har ikke fått gode svar på hvordan habilitetsproblemene i tiden fremover skal håndteres for Norge. Vi har en helt ekstraordinær situasjon, med en statsminister som vil være inhabil i møte med sentralbanksjefen. Det er en helt eksepsjonelt vanskelig situasjon de har stilt landet i, og vi er veldig bekymret for hvordan dette skal gå i praksis.

Kontrollkomiteen kommer til å følge med fremover, sier han.

– Der vil kontrollkomiteen ha en rolle i å kontrollere eventuelle habilitetsproblemer i fremtiden. De ligger rundt første sving, så dette blir vanskelig for regjeringen.