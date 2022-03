Hadia Tajik mener inntekter fra en hybeldel hun leide ut sammen med broren i 2009 var skattefrie. Skatterettsjurister er uenige.

Skattejurist: Tajik skulle skattet av leieinntekter

Da Hadia Tajik i 2009 leide ut en hybeldel av boligen hun eide sammen med sin bror, var leieinntektene ifølge henne selv skattefrie. Det skulle de ikke vært, mener skatterettsjurist.

Inntekter fra utleie av egen bolig er bare skattefritt hvis du bor i boligen selv, ifølge skatteloven.

Tajik har tidligere forklart VG at hun ikke bodde i boligen hun kjøpte med broren – selv om hun var folkeregistrert der.

Tajik kjøpte Stavanger-leiligheten på 60 kvadratmeter med broren i starten av 2008.

– Fra sommeren 2009 gikk vi med et lite overskudd. Min andel utgjorde et skattefritt overskudd på noen hundre kroner i måneden frem til jeg solgte i januar 2010, sa Tajik til VG tidligere fredag.

De to leilighetene Tajik eide, men ikke bodde i, på dette tidspunktet, ble kjøpt samtidig som Tajik hadde skattefri pendlerbolig i Oslo mellom 2006 og 2010.

Hun har ikke svart på VGs spørsmål om hun ville hatt råd til å kjøpe disse to leilighetene hvis hun ikke hadde hatt skattefri pendlerbolig.

Leide ut hybelen

Tajik bekrefter at hun fikk leieinntekter fra leiligheten hun kjøpte sammen med broren sin.

– Leiligheten jeg eide med min bror i Stavanger hadde en liten hybeldel som ble leid ut. Utleie av denne ga ikke overskudd det første halvannet året og utgiftene ble delt mellom meg og min bror, skriver hun i en e-post til VG.

– Fra sommeren 2009 gikk vi med et lite overskudd. Min andel utgjorde et skattefritt overskudd på noen hundre kroner i måneden fram til jeg solgte i januar 2010. Jeg overførte min eierdel til min bror for samme sum som jeg gikk inn med i 2007, fordi jeg ikke ønsket å tjene penger på min bror. Leiligheten er på 60 kvadrat. Og inneholder også en hybeldel, fortsetter hun.

– De få hundrelappene

Førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring Eivind Furuseth sier til VG at man må reelt sett bo i boligen man leier ut, hvis man skal få skattefritak.

– Når hun ikke bodde der blir alt skattepliktig. Du skal betale skatt for differansen mellom skatteinntekter og kostnadene. Når hun leide ut et rom i leiligheten blir den også skattepliktig, sier Furuseth.

– Det er i så fall de få hundrelappene i måneden, i seks måneder, som det her er snakk om, som juristene mener jeg burde ha skattet av, uttalte Tajik til NRK.