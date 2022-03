KAN SEILE OPP I AP: Tonje Brenna er kandidaten de fleste peker på, når ny Ap-nestleder diskuteres i Ap.

Hun er favoritt til å overta etter Tajik

Kunnskapsminister Tonje Brenna (34) seiler opp som favoritt til å bli ny nestleder etter Hadia Tajik.

Hadia Tajiks avgang som Ap-nestleder gjør at Arbeiderpartiet må finne en ny kvinnelig nestleder på sitt landsmøte neste år.

– Vi gjør ikke noen grep på dette nå. Om Ap skal ha en eller to nestledere etter landsmøtet neste år, er opp til landsmøtet, sa statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre da han presenterte nye statsråder mandag ettermiddag, etter Hadia Tajiks avgang som arbeidsminister.

Men Tajik går også av som nestleder. Partiets ledelse vil dermed bestå av Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng frem til landsmøtet neste vår.

En gjennomgang med sentrale aktører og kilder i Ap mandag, gir et tydelig svar:

Svært mange peker på Tonje Brenna som ny nestleder, både fordi hun er faglig dyktig og utadvendt.

Det blir fremholdt at det er ett år frem til årsmøtet og at mye kan skje, men i dag fremstår hun som stor favoritt.

– Tung politisk ballast

Hun blir ikke lenket til noen av de tradisjonelle leirene i Ap.

34-åringen har kommet godt i gang som kunnskapsminister og hadde allerede før hun ble statsråd i høst, en tung politisk ballast, blant annet som gruppeleder i Akershus Ap og fylkesrådsleder i gigantfylket Viken.

OVERLEVDE: Tonje Brenna har skrevet bok om sine opplevelser på Utøya 22. juli 2011.

Og i partiet kjenner man hennes opplevelser og innsats i forbindelse med terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, som hun har skrevet bok om.

Hun er en av de overlevende som har tatt steget opp og inn i rikspolitikken.

Det er få andre politikere som nevnes av VGs kilder.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (46) er en av dem.

Hun har vært en kommende stjerne og fikk hendene fulle og vel så det, da hun fikk pandemien midt i fanget i høst og vinter.

KANDIDAT: Ingvild Kjerkol nevnes som mulig nestlederkandidat, men det kan bli omstridt.

Hun havnet i en politisk storm knyttet til tiltakene som ble innført i desember, særlig om skjenkeforbudet, men Kjerkol er pr. i dag fortsatt aktuell kandidat til å innta partiets ledelse på landsmøtet neste år.

– Kan være en ulempe

Hun vil i så fall representere Aps sterkeste region - Trøndelag.

Det kan være en ulempe da deler av partiet fortsatt er kritisk til den trønderske støtten til Trond Giske.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (40) er et annet navn som trekkes frem.

AKTUELL: Anette Trettebergstuen er ingen het kandidat, men nevnes.

Hun er erfaren med fartstid på Stortinget helt tilbake til 2005, og var nærmest selvskreven som regjeringsmedlem da Støre skulle sette sammen sitt lag i oktober i fjor.

Men hennes geografiske plassering i Innlandet kan stå i veien.

Partisekretær Kjersti Stenseng er også fra Innlandet:

Det er ikke plass til begge i ledelsen.

Anniken Huitfeldt blir også nevnt, selv om hun ikke har nådd opp i tidligere runder når hennes navn har vært aktuelt til partiledelsen.

Men utenriksministeren vil trolig bli pekt på både som partileder og statsminister hvis noe på kort sikt skulle skje med Støre.

ERFAREN: Erfarne Anniken Huitfeldt er aktuell kandidat.

Hun har hatt fire statsrådsposter, og selv om hun er erfaren, er hun fortsatt relativt ung:

Som en i Ap sier:

– Støre ble statsminister da han var 61. Anniken er bare 52.

Usikker posisjon

Når Støre nå slår fast at Ap kan ha både en og to nestledere, åpner han også for diskusjon om dette. Det kan bety at dagens nestleder Bjørnar Skjærans posisjon er mer usikker.

Han kan bli ofret dersom Støre og partiet ønsker bare en nestleder, som også vil være en klar arvtaker når Støre en gang velger å gi seg.