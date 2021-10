FRUSTRERT: Arham Saeed (25) mener konvertitt-informasjonen er med på å skape avstand til muslimer. Han frykter det er «bensin på bålet» for dem som allerede har fordommer.

Reagerer på konverteringsfokus etter Kongsberg-angrepet

Flere unge muslimer har reagert på at VG og andre medier skrev at mannen bak Kongsberg-angrepet hadde konvertert til islam. De føler seg stigmatisert, og at konverteringen er irrelevant.

Onsdag kveld forrige uke gikk Espen Andersen Bråthen (38) til angrep med pil og bue inne i en Extra-butikk på Kongsberg. Senere drepte han fem personer med stikkvåpen.

Dagen etter angrepet gikk politiet ut og informerte om at Bråthen hadde konvertert til islam. Politiet fortalte at de hadde mottatt bekymringsmeldinger om at Bråthen var radikalisert. I 2017 erklærte 38-åringen at han hadde konvertert til Islam, samtidig som han la ut en video på YouTube. Dette ble gjengitt av VG og andre medier.

VG fikk flere reaksjoner fra norske muslimer som reagerte på overskriftene. På Facebook og Instagram skrev de at de følte seg stigmatisert og reagerte på at konverteringen ble trukket frem.

I ettertid er teorien om at religion var motivet for angrepene svekket.

– Inntrykket av at religionen var grunnen

Arham Saeed (25) kommer selv fra en muslimsk familie. Det første han tenkte da han så konvertitt-nyheten var:

– Håper ikke at det faktisk var muslimsk terror, da blir det kjipt fremover.

Saeed mener sakene om konverteringen legger opp til en polarisering mellom muslimer og andre.

– Min frykt er at noen som leser de artiklene eller ser titlene, blir påvirket og får inntrykket av at religionen var grunnen. Uansett hva som kommer av avklaringer i etterkant, så vil de huske det som grunnen.

Han mener at titlene «mater» de folkene som sitter på negative tanket og hat mot muslimer fra før.

Høytidelig seremoni

Muslimsk Dialognettverk (MDN) har beskrevet det som uforsiktig og ubehagelig at Bråthen ble fremstilt som konvertitt til islam.

– Det foregår ofte en høytidelig seremoni i forbindelse med konvertering til islam. Vi har ingen opplysninger om at det skal ha skjedd, heller ikke noen spor som viser at gjerningsmannen har kunnskap om islam, har styrelederen Senaid Kobilica tidligere sagt til VG.

I etterkant har også Islamsk Råd Norge problematisert at det ble skrevet på at Bråthen er konvertitt til islam. De oppfattet det som en «unødig mistenkeliggjøring av muslimer».

– Hat og unødvendig avstand

Amina Louragli (35) synes det er urettferdig og uheldig at religion ofte blir trukket frem i saker hvor noen involverte er muslimer.

– Det skaper fremmedfrykt, hat og unødvendig avstand. Fokuset blir dratt vekk fra å bekjempe terror og angrep, til å bekjempe religion, sier hun til VG.

Sist uke delte hun selv en story på Instagram hvor hun gikk ut mot hvordan gjerningsmannen ble koblet opp mot islam.

– Er det relevant å trekke frem at noen gjerningsmenn er muslimer? Det hadde vært det om islam promoterte vold, men det er det ikke. Da hadde det ikke vært en religion jeg hadde vært interessert å være en del av, sier hun.

Mediene har et ansvar

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken mener mediene har ansvar for å sikre at det som skrives ikke oppleves ekskluderende eller bidra til stigmatisering.

– Vi har hele tiden forsøkt å belyse saken så bredt som mulig. Slik saken har utviklet seg nå, stiller vi spørsmål ved om politiet i sine første uttalelser vektla sporet om radikalisering i for stor grad. Dermed var også VGs fokus på dette for stort, sier hun og legger til:

– Hadde vi visst det vi vet i saken nå, ville vi ikke hatt tittelen om konvertitt på fronten. Der og da, og fordi politiet og PST gjorde det til et så viktig poeng, mente vi det var riktig.

Håndlykken (bildet over) forteller at det har vært viktig for VG å lage nye saker som korrigere bildet som ble tegnet i noen av de tidlige sakene.

– Jeg forstår at mange er frustrert. Vi skal formidle fakta og vi skal ikke underslå informasjon, men vi må samtidig være kritiske og passe på at vi setter opplysningene i en riktig sammenheng.

Kjent for politiet fra tidligere

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt har tidligere sagt til VG at politiet informerte om konverteringen til Bråthen fordi det var viktig med åpenhet. Han forteller tirsdag at det endelige svaret på om religion var et motiv i angrepet, vil komme etter etterforskningen.

– Den sterkeste hypotesen er at det ikke hadde noe hadde med det å gjøre, men innledningsvis var det sterke holdepunkter for det, også med tanke på det han hadde sagt selv på nett. Det er en del av etterforskningen å se på det. Vi må finne ut hva som har skjedd, sier han til VG.