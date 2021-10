I løpet av en snau halvtime tok han livet av fem personer. Vennene fra oppveksten mener drapssiktede Espen Andersen Bråthen (38) ikke er noen terrorist. Han ble en psykisk syk mann – som ikke fikk hjelp.

FRA KAMERAT TIL MASSE­DRAPSMANN

En høstkveld i forrige uke ble Kongsberg snudd på hodet da en drapsmann skjøt etter innbyggere med pil- og bue – og senere tok seg inn i boliger i Hyttegata.

Med stikkvåpen ble to kunstnere, et samboerpar, og en musiker drept.

Tre personer ble skadet, men er utenfor livsfare.

Hvem var mannen som gikk til angrep på tilfeldige ofre?

BESTEVENNEN

– Da jeg så Espen i mediene, ble jeg helt knust.

De siste dagene har mannen i slutten av 30-årene, som beskriver seg som Espen Andersen Bråthens bestevenn, forsøkt å summe seg og klarne tankene.

Torsdag morgen lyste overskriftene mot ham, det hele føltes uvirkelig:

Espen Andersen Bråthen er siktet for massedrapene på Kongsberg.

I avhør med politiet har Bråthen erkjent at han står bak de fem drapene, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

At barndomskameraten kunne drepe, hadde bestevennen aldri trodd.

– Jeg har prøvde å tenke og forstå: Hvordan, hva, hvorfor?

Bråthen ble igjen og igjen sviktet av samfunnet, mener bestekameraten – som vi møter på åpen gate.

VG har den siste uken snakket med fem av Bråthens venner, som tegner det samme bildet:

En mann som skal ha vært psykisk syk, men ikke fikk hjelpen han trengte.

Til slutt endte det katastrofalt.

– Alle snudde ryggen til, sier bestevennen.

– Folk fikk barn, jobber, forsto ting. Espen vokste aldri helt opp.

Klokken er 02 natt til torsdag i forrige uke, utenfor et trehus i Kirkegata i Kongsberg sentrum. Bak gardinene saumfarer politiet hjemmet til Espen Andersen Bråthen. Mesteparten av livet har den drapssiktede bodd på ulike adresser i Kongsberg.

Bråthen er dansk statsborger, fordi moren er dansk, men har hele livet vært i Norge.

Bestekameraten husker første gang de to møtte hverandre, mot slutten av tiden på Wennerberg barneskole.

Kompisen hadde akkurat flyttet til Kongsberg, og forteller at Bråthen var den første som tok ham imot.

– Det var ikke så mange som var snille mot meg på skolen, men Espen – han var mer enn bare snill.

Det var Bråthen som inviterte ham til sin første barnebursdag, husker kameraten.

– Det var meg og Espen. Dataspill som var ment til én person, spilte vi sammen.

«VI VAR NOK PØBLER»

De fem barndomsvennene VG har snakket med, beskriver alle Bråthen som en aktiv gutt.

Flere sier også at han var blid, omgjengelig og skoleflink.

Som liten gutt sto Bråthen på skateboard og spilte fotball og hockey. I tillegg likte han friluftsliv og hadde interesse for våpen, beskriver vennene.

– Espen har alltid drevet med pil og bue, kinaputter og lommekniver. Det var fordi han var en friluftsgutt, og han hadde alt av utstyr, sier bestevennen, som også forteller at Bråthen var opptatt av planter og trær.

Men han skal også ha hatt en annen, mer vilter side.

– Vi var en litt spesiell gjeng. Vi var nok pøbler. Vi var ikke mors beste barn, sier en av vennene fra skoletiden.

Bråthen kunne bli misoppfattet av andre, sier bestekameraten:

– Han hadde vanskeligheter med å forholde seg til mennesker.

Det var situasjoner som eskalerte, forklarer han:

– Som da vi var små og skjøt på ting med rifle. Når det ble kjedelig, begynte vi å skyte på postkasser og prøvde å skremme folk. I stedet for å ringe på døren og stikke av, fant vi en mer avansert måte å gjøre det på.

På slutten av 90-tallet brøt Bråthen seg inn på Vestsiden ungdomsskole.

Dette forteller fire av vennene, uavhengig av hverandre.

– Han ble tatt inne på skolen. Han hadde slått seg gjennom en armert rute med hånden. Blodet sprutet alle steder, sier en av dem.

På skolen utførte han omfattende hærverk, som han ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for, skriver lokalavisen Laagendalsposten.

FORANDRINGEN

I løpet av ungdomstiden skal det ha skjedd noe som «knakk» Bråthen, beskriver flere venner. Det er uklart akkurat hva det var.

Men spesielt én episode sluttet han aldri å snakke om, ifølge bestevennen:

– Livet hans ble totalt endret den gangen. Espen ble annerledes etter det.

Episoden han aldri sluttet å snakke om skal ifølge flere venner være en slåsskamp med en barndomsvenn, som også bekrefter hendelsen.

– Det ble en slåsskamp mellom ham og meg. Det er ikke det som knakk han, men det er da man la merke til en unormal reaksjon. Det var ubehagelig for meg at han ikke slapp det, sier barndomsvennen.

Utover ungdomsårene skal Bråthen ha blitt mer og mer isolert, forklarer vennene.

VG har vært i kontakt med Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, som oppgir at han ikke ønsker å kommentere eller medvirke til denne saken.

På videregående fikk Bråthen lærlingplass ved en av Kongsbergs restauranter.

Bråthen ville gjerne bli kokk, og kunne lage «verdens beste mat», beskriver venner.

Men ellers har han ikke vært i arbeid siden starten av 2000-tallet.

– Inntrykket vårt nå er at han hadde et lite sosialt nettverk, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til VG.

SAMURAISVERD OG KASTEVÅPEN

Det ser ut til at Bråthen ikke bare hadde lite fysisk kontakt med folk, men også på sosiale medier var han lite aktiv, opplyser politiinspektøren.

I en periode var Bråthen inn og ut av helsevesenet. Bråthens venn anslår dette til å være i midten av 20-årene.

Ifølge bestekameraten merket han at Bråthen ble annerledes etter et opphold på psykiatrisk avdeling:

– Det var ikke noe gnist i ham, ikke den samme gløden som før.

Da bestevennen som voksen kom på besøk, skal det ha stått samuraisverd og kastevåpen i veggene hjemme hos Bråthen.

I 20-årene blir Bråthen dømt for lovbrudd.

I 2012 får han 60 dagers betinget fengsel for grovt tyveri og kjøp og bruk av en mindre mengde hasj.

Av dommen går det frem at han også tidligere er dømt for lignende forhold. Politiet har også oppsøkt Bråthen ved hans bolig – her i august i fjor:

Senere havner Bråthen igjen i politiets søkelys – da han begynner å kalle seg selv for muslim.

VURDERT AV PST

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel.»

Bråthen titter inn i kamera og snakker på engelsk, i en video lastet opp på YouTube 18. desember i 2017.

Han sier videre:

«Er det virkelig det her dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Vær vitne til at jeg er muslim.»

PST har allerede fått tips om Bråthen noen år tidligere, i mai 2015. I 2016 er Bråthens navn med i et prosjekt der politiet identifiserte kandidater for radikalisering.

Etter videoen i 2017 øker antallet tips om Bråthen.

En venn av ham varsler politiet om at Bråthen er en «ensom ulv» som kan være «desperat etter å gjøre nesten hva som helst».

Politiets juridiske vurdering er at videoen inneholdt uspesifikke trusler som ikke gikk over terskelen for å være en ulovlig trussel.

Det var likevel nok til at det ble gjennomført en bekymringssamtale med Bråthen to dager etter at videoen ble publisert.

Etter den samtalen var PSTs vurdering at Bråthen er psykisk syk.

Like over nyttår i 2018 varsles helsevesenet om Bråthens psykiske utfordringer. PST konkluderer med følgende:

Bråthens psykiske helse og lave terskel for vold åpnet for at han kunne begå «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

«ISLAM PASSET IMAGET»

Over tre år senere, 13. oktober 2021:

Det tar en snau halvtime. Nabolaget langs Hyttegata i Kongsberg blir åsted for en massakre.

Espen Andersen Bråthen går løs på og dreper fem uskyldige mennesker, noe han selv har erkjent.

Da politiet først får tak i Bråthen, skal det bare ett varselsskudd til før politiet kan pågripe ham i Hyttegata.

Tidlig i etterforskningen gikk politiet ut med at Bråthen hadde konvertert til islam. Drapene i Kongsberg «fremstår som terror», uttalte PST.

At angrepet ble satt i sammenheng med mulig terror, har fått noen av Bråthens venner til å reagere sterkt.

– Det er bare tull at dette er terror. For jeg opplever at Espen har vært syk hele livet sitt, men av en eller annen grunn har han ikke fått hjelp, sier bestevennen.

Muslimsk Dialognettverk opplevde det som ubehagelig og uforsiktig at Bråthen ble fremstilt som konvertitt, ifølge styreleder Senaid Kobilica.

Politiet selv sier de informerte for å unngå spekulasjoner, men at hypotesen om at Bråthen har konvertert til islam, er svekket.

Ifølge bestekameraten, som har god kunnskap om islam, hadde ikke Bråthen særlig kjennskap til religionen.

– Han kan ikke nok om religion til å kalle seg muslim, ikke litt engang. Han visste ikke hvordan han skulle be.

– Men han konverterte?

– Ja, men det var fordi islam passet imaget hans. Espen ville bare ha tilhørighet.

En annen av Bråthens venner sier:

– Jeg er ikke så sikker på om det er den radikaliseringen som har gjort dette med ham. Jeg tror nok det ville skjedd drastiske ting uansett. Han hadde ikke bra mental helse.

«AGGRESSIVE, TRUENDE MENN»

Teorien om terror er svekket, oppga politiet sist lørdag.

Psykisk sykdom synes å være bakgrunnen for angrepet, mener politiet nå.

Etter pågripelsen ble det gjennomført tre avhør med Bråthen på politistasjonen. Men helsetilstanden hans forverret seg underveis, og han er ikke lenger i «tilstand til avhør».

Sist fredag ble han lagt inn på en lukket helseinstitusjon. Der skal han vurderes av rettspsykiatere.

Bråthen gjennomgår en såkalt full judisiell rettspsykiatrisk undersøkelse. Utfallet av denne kan få stor betydning for skyldspørsmålet.

Bråthens forsvarer Fredrik Neumann har tidligere beskrevet undersøkelsen slik:

– Det indikerer at ting ikke er helt på plass.

Etter at PST delte informasjon om Bråthen med helsevesenet i 2018, er det uklart hvilken oppfølging Bråthen egentlig fikk – før han tre år senere drepte fem mennesker.

Dette skal nå undersøkes av Statsforvalteren.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet mener at økningen i psykiatrioppdrag er en utfordring i hele Politi-Norge.

Helseminister Ingvild Kjerkol erkjenner også at helsetjenestene i Norge ikke er gode nok til å håndtere syke som kan være farlige.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist mener at psykiatrien ikke håndterer «aggressive, truende menn».

– Når det gjelder yngre menn som fremstår truende, aggressive og lite samarbeidsvillige, blir de i mindre grad prioritert enn dem som fremstår som mer syke og hjelpetrengende, sier Rosenqvist til VG.

ET LIV I ENSOMHET

Nå jobber politiet med å grave i Bråthens bakgrunn og historikk – som de foreløpig ikke ønsker å kommentere til mediene.

– Vi må først hente inn alle opplysninger og høre alle sider av saken før vi slår fast hva som har skjedd, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Bråthens forhold til politiet har alltid vært problematisk, mener bestekameraten som VG har møtt. Han forteller at mens han følte at han klarte å roe vennen sin, skal politiet ha gjort det motsatte.

– Helt fra da han var liten skate-gutt har politiet, og andre autoriteter, trigget ham til å bli enda vanskeligere, hevder kameraten.

En annen barndomsvenn peker også på at Bråthen ikke hadde tillit til myndigheter og autoriteter.

At politiet har trigget Bråthen, er «en oppfatning», understreker politiinspektør Omholt:

– I en straffesak vil det alltid være ulike meninger om hva som har skjedd. Vi må ha alle bevis på bordet før vi kan slå fast hva som er et faktum, og ikke.

De siste årene ble Bråthen mer og mer alene, forteller vennene hans til VG.

At Bråthen har levd i ensomhet, er også politiets oppfatning så langt i etterforskningen.

Heller ikke bestevennen har hatt kontakt med Bråthen de siste årene.

– Han var nok helt alene. Dessverre ble han den raringen folk trakk seg vekk fra. Til og med de mest lojale vennene snudde ryggen til ham.

Dette plager bestevennen i dag.

– Espen skulle ha fått støtte og hjelp. Ingen av de tingene er blitt gjort.

En annen venn av Bråthen sier det samme:

– Det er nå du angrer – hvorfor var du ikke der og hjalp ham? En god gammel kompis, så skjer dette med en av oss.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bråthens familie i forbindelse med denne saken, uten å lykkes.

DPS Kongsberg viser til helseforetaket Vestre Viken, som ikke ønsker å uttale seg før konklusjonen fra Statsforvalteren er klar.