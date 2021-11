UTE ETTER 21 ÅR: Viggo Kristiansen ble løslatt fra fengsel i juni etter å ha tilbrakt nærmere 21 år bak murene. Han ble hentet fra Ila fengsel og forvaringsanstalt av sin far Svein Kristiansen.

Eksperter om nye DNA-funn: − Vil sitte langt inne å reise sak mot Viggo Kristiansen

Flere strafferettseksperter mener de nye DNA-funnene i Baneheia-saken kan føre til at det ikke vil bli reist ny sak mot Viggo Kristiansen.

Publisert: Nå nettopp

– Om påtalemyndigheten ikke finner noe nytt på Viggo Kristiansen, og det i tillegg viser seg at Jan Helge Andersen lyver, heller det kraftig i frifinnende retning.

Det mener professor i strafferett ved UiO, Ulf Stridbeck. Han baserer seg blant annet på at politiet nå har avdekket nye DNA-funn som de mener knytter Jan Helge Andersen til seksuell handling mot Lena Sløgedal Paulsen (10).

Dette resultatet skal ha vakt oppsikt blant etterforskerne i Oslo-politiet, da Andersen tidligere har nektet for å ha forgrepet seg på 10-åringen.

Det er ifølge VGs opplysninger ikke gjort nye DNA-funn som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene.

– Med det nye DNA-funnet blir Jan Helge Andersens forklaring svekket, når han tidligere har ment at han ikke har begått overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen. At det kan dokumenteres at han lyver er en indirekte fordel for Viggo Kristiansen, mener Stridbeck.

Andersens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken. VG har forsøkt å komme i kontakt med Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin, uten hell.

– Sitter langt inne

Statsadvokatene i Oslo har ansvaret for den nye etterforskningen av Baneheia-saken etter at den ble gjenopptatt tidligere i år. De må nå vurdere om de har tilstrekkelig med bevis mot Viggo Kristiansen for å ta ut ny tiltale mot ham i dobbeltdrapssaken eller ikke.

– Når dette er resultatet av de nye undersøkelsene, tror jeg det vil sitte langt inne å reise en ny sak mot Viggo Kristiansen, sier krimforfatter og tidligere politimann, Jørn Lier Horst, til VG.

BRUTALT DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble frarøvet livet på brutalt vis under en badetur i Baneheia i mai 2000.

Horst sier at det er viktig å huske på at fravær av bevis ikke er det samme som bevis for fravær.

– Samtidig så svekker bevisene som nå er funnet forklaringen til Jan Helge Andersen, og det styrker det Viggo Kristiansen hele tiden har hevdet, mener han.

Han tilføyer at det foreløpig ikke er kjent hva påtalemyndigheten sitter på totalt sett.

– Men hvis det som kommer frem nå er resultatet av den nye etterforskningen, og det ikke er noe annet i tillegg, så er tvilen i saken kun blitt større. Da vil det sitte langt inne å reise ny sak, fordi bevisbildet som ligger på bordet nå ikke er overbevisende.

Kan endre bevisbildet

Hvorvidt DNA-funnet vil ha stor betydning for dagens etterforskning og om det vil bli reist ny tiltale mot Kristiansen, er noe som må vurderes i sammenheng med resten av bevisene, forklarer Anett Fause ved Elden Advokatfirma.

ÅSTED: De to jentene ble funnet drept i friluftsområdet Baneheia i mai 2000.

– Den bevisvurderingen vil alltid være en helhetsvurdering, og en bevisvurdering er ikke et regnestykke - men det bør gjøres en gjennomgang om den opplysningen rokker ved det som står som gjeldende per dag.

Hun sier at hun ikke kjenner til hvordan opplysningene er sammensatt:

– Men det er klart at hvis en opplysning som har vært bærende for en domfellelse endrer seg og det blir en ny sannhet i saken, må det være en ny vurdering på om det rokker ved konklusjonene. Om det gjør det skal jeg ikke konkludere noe ved, sier Fause.

Også advokat John Christian Elden peker på at politiets funn sår tvil rundt Andersens forklaring:

– Det viktigste ved de nye funnene er vel at de er egnet til å stille spørsmål ved Andersens forklaring og dermed troverdighet. Ellers må som alltid et bevisbilde sees i sammenheng, sier han.