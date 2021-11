FUNNET HER: De to jentene ble funnet drept i friluftsområdet Baneheia i mai 2000.

Jan Helge Andersen skal i nytt avhør

Jan Helge Andersen skal på ny møte Oslo-politiet for å forklare seg om Baneheia-saken.

Det bekrefter advokat Svein Holden til VG.

– Det er en fortsettelse av avhøret som har vært, sier han.

Han at det ikke er avtalt når avhøret skal finne sted, men sier at det ikke er «veldig lenge til».

Andersen var i oktober i timelange avhør som strakk seg over tre dager på politihuset i Oslo. I disse avhørene ble han blant annet konfrontert med flere nye DNA-funn som politiet har gjort i straffesaken, ifølge VGs opplysninger.

Holden ønsker ikke å kommentere noe rundt hva Andersen har forklart i avhørene, og om Andersen opprettholder sin tidligere forklaring i saken.

VG skrev mandag at politiet har avdekket nye DNA-funn som de mener stammer fra Jan Helge Andersen, og som knytter ham til seksuelle handlinger mot Lena Sløgedal Paulsen (10).

Resultatet av det aktuelle DNA-funnet vakte oppsikt blant etterforskerne siden Jan Helge Andersen tidligere har nektet for å ha forgrepet seg på den 10 år gamle jenta, får VG opplyst.

Andersen ble kun dømt for drap på det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen (8), men frikjent for drapet på Paulsen på begynnelsen av 2000-tallet. Han ble også dømt for medvirkning til overgrep på begge ofrene.

Etter det VG kjenner til har de nye undersøkelsene ikke gitt noen nye DNA-funn som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene.

Det har ikke lyktes VG å få tak i statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg, eller Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin.

