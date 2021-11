SELVMORDSFORSKER: – Vi er helt nødt til å ha oversikt over både hvem som dør, om de er i helsetjenesten, og hvor den typiske svikten er, i den grad det er det, sier selvmordsforsker Fredrik A. Walby.

Selvmordsdøde: Halvparten i kontakt med helsevesenet

I en ny rapport kommer det frem at halvparten av de som begår selvmord, har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten – og at de har tydelige likhetstrekk.

– At dette er folk som har problemer, er ikke nytt for oss. Men vi ble overrasket over graden av likhetstrekk: At så mange har vært syke så lenge og er ute av arbeidslivet, sier selvmordsforsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby.

Han er prosjektleder for den ferske rapporten fra Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og -forskning (NSSF), som er den tredje i rekken. Målet er å identifisere kjennetegn ved selvmordene og behov for forebyggende tiltak på systemnivå.

I rapporten kommer det også frem at i overkant av halvparten som begår selvmord i Norge, er eller har vært pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Dette er kjent fra NSSFs tidligere rapporter, men den ferske rapporten gir også helt ny innsikt fordi forskerne ikke lenger baserer seg kun på registerdata.

Opphopning av risikofaktorer

Nå er også behandlere som har hatt pasienter som har begått selvmord, forpliktet til å rapportere inn til NSSF om både behandlingen og livssituasjonen til pasienten.

Derfor vet forskerne nå at majoriteten av menneskene som dør i selvmord under/etter kontakt med spesialisthelsetjenesten, har havnet på utsiden av samfunnet.

Fakta: Likhetstrekk og risikofaktorer Selvmord blant personer som var i kontakt med psykisk helsevern voksne (PHV-V): Kun en av fem var i arbeid.

40 prosent var uføretrygdet eller mottok arbeidsavklaringspenger.

Om lag halvparten bodde alene, og kun en fjerdedel var gift eller samboende.

En betydelig andel hadde opplevd traumer i barndommen.

Over en tredjedel hadde en kjent negativ livshendelse siste tre måneder før dødsfallet.

Halvparten hadde kjent historikk med rusproblemer.

I overkant halvparten hadde en historie med villet egenskade.

I overkant av halvparten hadde en psykiatrisk sykehistorie på over fem år.

Ifølge behandleren hadde om lag halvparten depressivt stemningsleie ved siste kontakt før selvmord og/eller symptomer på angst og uro. Rundt en fjerdedel hadde symptomer på søvnvansker, håpløshet og/eller selvmordstanker.

Ved siste kontakt ble risikoen for selvmord oftest vurdert som lav både på kort og lang sikt.

Under en tredjedel av pasientene hadde fått utarbeidet en kriseplan før de døde i selvmord. Selvmord hos personer som var i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): Godt over halvparten var uføretrygdet eller mottok arbeidsavklaringspenger på dødstidspunktet.

Kun en av ti var gift eller samboende.

Andelen som bodde i kommunal bolig eller sto uten fast bolig var betydelig høyere enn i PHV-V.

Over en tredjedel hadde en kjent historikk med traumer i barndommen og/eller hadde opplevd en negativ livshendelse siste tre måneder før dødsfallet.

Over halvparten hadde en historie med villet egenskade.

Blant personer i kontakt med TSB siste år før selvmord var det ingen som hadde en sykehistorie på under ett år – og godt over 75 prosent hadde en sykehistorie på mer enn 5 år.

Det vanligste symptomet behandlerne observerte ved siste kontakt var angst/uro etterfulgt av depressivt stemningsleie.

I underkant av en tredjedel av personene i kontakt med TSB før selvmord hadde fått utarbeidet en kriseplan. Kilde: Nasjonal kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og -forskning, Universitetet i Oslo Vis mer

Pasientene har «omfattende psykososiale problemer og opphopning av ulike risikofaktorer», står det å lese i rapporten (se faktaboks).

I tillegg til langvarig psykisk sykdom, er få i arbeid og mange lever alene. Rusproblematikk, villet egenskade, barndomstraumer og nylige negative livshendelser går igjen.

De som behandles i tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i enda større grad sosialt marginaliserte.

Rapporten trekker frem at de psykososiale utfordringene peker på et behov for et bedre samarbeid mellom helsetjenesten, kommunene og NAV.

Lavt antall samtaletimer

Majoriteten av pasientene begår selvmord mens de er under behandling eller i de første månedene etter behandling.

– Så det er ikke sånn at de har «toucha» innom et kontor én gang for ett år siden, sier forsker Fredrik A. Walby.

Rapporten viser at antall samtaletimer er lavt. Majoriteten har langt under 20 timer, og veldig mange har langt under ti.

VG har tidligere skrevet om at Psykologforeningen og fagfolk mener pasienter skrives ut for tidlig slik at tidsfristene overholdes.

– Når du får den kombinasjonen av selvmord-risikofaktorer så må jo tiltakene være noe annet enn fem-seks-syv samtaler, sier Walby.

Rapporten konkluderer med at det er «avgjørende at det finnes tilstrekkelig kapasitet, omfang og kvalitet i tilbudet».

Få på tvang begår selvmord

Kongsberg-drapene har satt fart på debatten om tvangsbruk i psykiatrien. Selvmordsforsker Walby har selv jobbet som sjefpsykolog på lukket akuttpost i ti år.

Han forklarer at det blant de som begår selvmord etter å ha vært i kontakt med hjelpeapparatet, er veldig få som har vært innlagt på tvang.

– Det ikke er sånn at jo sykere du er, jo større er selvmordsfaren. Tvert imot kan den ofte være mye høyere ved ganske milde tilstander, som det går an å gjøre noe med, sier han.

– Og det er det som er det tragiske. De med mildere tilstander hadde fått et helt fint liv, hadde de bare klart å overleve akkurat de verste, to mest intense ukene.

Behandlingsinnhold lite i fokus

Walby mener at det er veldig liten interesse for å overvåke innholdet i behandlingen: Hvordan det går, hva tilbudet er og om det er godt nok – til tross for at vi bruker milliarder på psykisk helsevern.

– Antall døgnplasser er en viktig diskusjon, men det er jo vel så viktig hva døgnplassene brukes til.

Han påpeker at det har vært flere opptrappingsplaner innen psykisk helsevern helt siden 90-tallet.

– Alle de har hatt et fokus: volum. Flere ansatte, flere steder, flere senger.

Walby ønsker seg følgende: En ny NOU (Norges offentlige utredninger) om psykisk helsevern. At kortene skal legges på nytt i stedet for at «forslag trekkes opp av hatten i hytt og pine».

NOU er en rapport som foreligger etter at regjeringen har satt ned et utvalg, i hovedsak av eksperter og forskere, som skal utrede en problemstilling eller et politikkområde.

Helseministeren: Vil prioritere kvalitet

VG stiller helseminister Ingvild Kjerkol følgende spørsmål:

– Er det aktuelt å igangsette en NOU?

– Vil helseministeren fremover skaffe seg oversikt om det gis god, kunnskapsbasert hjelp – eller om det er behov for å ta grep?

Per e-post skriver hun at de har mye kunnskap om utfordringene og at regjeringen har satt i gang arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse.

HELSEMINISTER: – Det er viktig at opptrappingsplanen fokuserer på hvordan det går med personer som mottar behandling, mener Ingvild Kjerkol.

– Jeg er enig i at den forrige opptrappingsplanen hadde fokus på kapasitet, skriver Kjerkol og legger til at den nye planen også vil prioritere kvalitet.

– I Hurdalsplattformen nevner vi særlig at vi må utrede en sterkere tematisk organisering av den psykiske helsetjenesten for å forbedre kvaliteten.