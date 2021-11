SMITTEVERN: De ansatte på intensiven er slitne etter ett og et halvt år med hardt arbeid i pandemien.

Helt fullt på intensiven på Ahus

Ahus hadde mandag 18 intensivpasienter, men har bare ti plasser på intensiven. – Det er et hardt press inn mot sykehuset nå, sier seksjonsleder Sylvi Vullum.

Dermed har postoperativ og medisinsk overvåkning tatt mot de minst akutt syke pasientene. Det er både covid-pasienter og andre kritisk syke mennesker blant de som nå får behandling som intensivpasienter.

Når avdelinger har flere plasser enn det er ordinære sengeplasser til, kalles det overbelegg. Intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus ble mandag drevet med et overbelegg på 180 prosent.

– Det er et stort trykk nå, sier seksjonsleder Sylvi Vullum til VG.

Antallet innlagte på intensiven kan forandre seg i løpet av kort tid.

– Det spørs om noen kan tas av respirator eller at det har vært bedring hos noen. Det er et variabelt bilde, fortsetter hun.

Ahus er det helseforetaket som har tatt imot flest covid-pasienter, og flere hundre av dem har havnet på intensiven. Det ligger tirsdag elleve med covid-19 på intensiven. Fem av disse får respiratorbehandling.

I korridor

Ahus er blant norske helseforetak som tidvis drives med stort overbelegg. Det fører til at pasienter blir liggende i korridorene – også over natten.

VG har tidligere skrevet at kun ett helseforetak – Helse Bergen – har etablert flere permanente intensivsenger. Ahus er blant sykehusene som ikke har etablert flere faste senger. De har plass til ti intensivpasienter i ukedagene og åtte i helgene.

LEDER: Sylvi Vullum har vært seksjonsleder for intensiven siden 2017.

Nå bemannes det opp på intensiven for å ta unna denne bølgen.

– Vi bemanner opp etter pasientbelegget, men som i andre helseforetak er det mye press på faste ansatte. De jobber ekstra og det er basert på frivillighet. Vi henter også inn folk med innleie, sier Vullum.

– Hardt press

Hun forteller at de ansatte har det tøft med det presset de står i nå.

– Det er et hardt press inn mot sykehuset nå, så vi er spent på utviklingen med covid og andre typer pasienter de neste ukene.

Også de ansatte ved akuttmottaket på Ahus har slått alarm om stor pågang av pasienter, både mistenkte covid-tilfeller og andre akutt syke. De har også meldt at det er fullt på sengepostene på sykehuset, slik at det skjer en opphopning i mottaket.

De siste to ukene – etter oppbemanning og andre tiltak – melder ledelsen ved akuttmottaket at de har sett noe bedring. Det måles blant annet ved at den gjennomsnittlige liggetiden i akuttmottaket har gått noe ned – etter at det i høst hadde skjedd tilfeller at pasienter ble liggende opp mot et døgn i mottaket.