TESTES JEVNLIG: Elevene ved Ila barneskole i Trondheim testes med jevne mellomrom etter at mange har testet positivt for covid-19.

Én av fire elever smittet ved skole i Trondheim – ser ikke behovet for å stramme inn

113 av 450 elever ved Ila barneskole i Trondheim har testet positivt, men kommunen mener det ikke er nødvendig med strengere tiltak.

Fredag gikk det ut en melding til alle foresatte om smittesituasjonen ved skolen.

Der informerer rektor om at 113 barn, altså én av fire elever ved Ila barneskole i Trondheim, er coronasmittet.

«Jeg ser at de aller fleste ungene har milde symptomer/ingen symptomer. Det er godt å vite. Flere varsler meg også om at ungene er på vei ut av isolasjon vil komme på skolen i neste uke», skriver rektor Trude Mathiesen.

Elevene testes jevnlig, og det har blitt sendt ut hurtigtester til alle. I tillegg gjelder de generelle smittevernrådene, men kommunen mener ikke det er nødvendig å innføre andre tiltak.

– Dette er også anbefalingen fra FHI, som Trondheim kommune følger. Ved skoler der flere elever får påvist smitte, innføres jevnlig testing på gjeldende skole, skriver kommunalsjef for skole, Jannicke Aksle, i en SMS til VG.

Hun tilføyer at det kan bli vurdert å innføre nye tiltak.

– Det vil Formannskapet ta stilling til på tirsdag. Det er forståelig at familiemedlemmer i risikogrupper kan bli bekymret, men kommunen følger FHI sine råd for innbyggere i disse gruppene.

Slik er smitteutviklingen i Trondheim nå:

Rektor: – Bekymringsfullt at smitten øker så raskt

Overfor VG sier rektor at skolen har tett dialog med foreldre og smittevernkontoret.

– Er du bekymret for de høye smittetallene?

– Det er klart det er bekymringsfullt at smitten øker så raskt, samtidig er jeg veldig glad for at det ikke er alvorlig sykdom, sier Mathiesen.

– Elevene kan jo ta med seg smitte hjem til familiemedlemmer i risikogruppen, hva vil du si til dem som er bekymret for det?

– Vi har utlevert hurtigtester til alle sammen, og når elevene får registrert smitte, varsler de både smittekontoret og sin fastlege. Så er det fastlegen som veileder og gir råd videre.

– Så dere ser det ikke som nødvendig å innføre andre tiltak enn jevnlig testing?

– Dette diskuteres på kommunenivå, og kommunaldirektøren har ikke anbefalt det, svarer rektor.

