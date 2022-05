PÅVIRKERE MED TILGANG: Jon Georg Dale (øverst fra venstre), Anna Ljunggren, Kristian Tonning Riise og Martin Henriksen.

«Gullkortet»: Minst 50 med fri tilgang jobber med å påvirke politikere

Lobbyister for tobakksindustrien, sjømat og mektige organisasjoner har fri og evig tilgang til Stortinget. Det har også en lang rekke andre eks-politikere som har som sin jobb å påvirke politiske beslutninger.

Tidligere stortingsrepresentanter får komme og gå som de vil, livet ut. Den svært rause ordninger gjelder også dem som jobber som lobbyister.

VG har fått tilgang til oversikten over tidligere stortingsrepresentanter som per i dag har et aktivt adgangskort. Minst 50 av dem jobber som lobbyister, PR-rådgivere eller har som en del av sine arbeidsoppgaver å påvirke norsk politikk.

De jobber blant annet for store PR-byrå, tobakksgiganten Philip Morris, den mektige dagligvarebransjen og verdens største brønnbåtselskap.

Se oversikten her:

Tobakkslobbyist

Kristian Tonning Riise (H) er tidligere Høyre-politiker. Han gikk ut av Stortinget i 2021 – og begynte i mars å jobbe som Manager for Regulatory Affairs i tobakksgiganten Philip Morris Norway.

Philip Morris er et internasjonalt tobakksselskap, som blant annet produserer og selger Marlboro og Petterøes.

Selskapet tapte i 2012 en sak mot den norske staten. De hadde gått til søksmål mot staten, etter det ble innført forbud mot synlige tobakksvarer i butikker.

Riise jobber altså med å lobbyere for tobakksindustriens interesser. Han ønsker ikke å stille til intervju.

TOBAKKSLOBBYIST MED GULLKORT: Kristian Tonning Riise har fri tilgang til Stortinget. Han jobber i dag for tobakksgiganten Philip Morris.

– Jeg fikk i likhet med andre avtroppende stortingsrepresentantene utdelt adgangskort til Stortinget før jeg sluttet i oktober i fjor, og har ikke brukt kortet etter jeg begynte i ny jobb, skriver Riise i en SMS til VG.

Stortinget må bestemme sitt eget adgangsreglement, mener han.

– Hva tenker du om å lobbyere mot gamle kolleger på vegne av tobakksindustrien?

– Phillip Morris gjennomgår for tiden en historisk og ambisiøs transformasjon fra et sigarettselskap til en verdensledende leverandør av røykfrie produkter. Det er en utrolig spennende prosess å være en del av, og jeg snakker gjerne med alle som vil høre mer om det, uansett hvor de jobber, svarer tobakkslobbyisten på melding.

MANER TIL KAMP: Bjørnar Moxnes vil ta fra tidligere stortingsrepresentanter «gullkortet».

Vil skrote «gullkortet»

Nå stiller Rødt et forslag om å skrote hele ordningen for alle tidligere representanter – som partileder Bjørnar Moxnes omtaler som «et demokratisk problem».

– Dette er en politisk elite som går i svingdør mellom storting, regjering og lobbybransjen. En politikerklasse som gradvis ligner mer på hverandre, enn på dem de en gang var valgt for å representere. Det er ikke Stortingets jobb å understøtte en slik utvikling, sier han til VG.

Vil ha med Vedum

Moxnes ber om støtte fra partiet til landets hardeste PR-kritiker, Trygve Slagsvold Vedum:

– Før valget var Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum en skarp kritiker av de som bruker svingdøren mellom PR og politikk. Nå har vi sett at denne svingdøren er innebygd i Stortingets reglement, gjennom dette gullkortet for eks-representanter, sier Moxnes og fortsetter:

– Derfor vil jeg utfordre Senterpartiet, som tidligere har vært høye og mørke mot denne svingdøren, til å støtte Rødts forslag om å stenge Stortingets svingdør og klippe gullkortet i to for lobbyistene.

Unge Venstre-leder Ane Breivik har allerede tatt til orde for å ta fra alle tidligere representanter «gullkortet». Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) varsler en full gjennomgang av ordningen over sommeren.

INGEN HEMMELIGHETER: Anna Ljunggren forteller at hennes lobbyaktivitet på Stortinget skjer åpent.

På Stortinget to ganger i måneden

Tidligere Ap-representant Anna Ljunggren er direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene, en interesseorganisasjon for kommunalt eide bedrifter. I tillegg er hun daglig leder for Nettverk for fjord- og kystkommuner.

Hun er hyppig innom Stortinget for å lobbyere. Mens hun var lite innom Stortinget under pandemien, har adgangskortet gått varmt for lobbyisten den siste tidene, sier Ljunggren til VG.

– Jeg har vært en del der de siste ukene, senest torsdag, og på 17. mai. Og så hadde jeg en lunsj uken før. Så i snitt kanskje to ganger i måneden, sier narvikingen, og understreker at hun ikke drev noe lobbyvirksomhet på nasjonaldagen.

– Ingenting er hemmelig

– Hvilken fordel gir adgangskortet deg som lobbyist?

– Jeg tror ikke det er avgjørende for jobben jeg gjør, overhodet. Jeg gjør jobben min, og taler fjord- og kystkommuners sak i møte med politikere. Det er da en helt klar agenda for hvorfor vi er der. Jeg vil si at det er en ganske åpen lobbyaktivitet jeg driver med, og ingenting er hemmelig.

De tidligere stortingsrepresentantene slipper også å gå gjennom sikkerhetskontroll – som Stortingets øvrige gjester må gjennom, tilsvarende som på flyplasser.

– Jeg hadde ikke hatt noe problem med å gå gjennom en sikkerhetskontroll, om det ble en innstramming, sier Ljunggren.

DUKKER ALDRI OPP UANMELDT: Ingen trenger å frykte å møte Kjell Børge Freiberg fra Nordland på Stortinget, uten at han har gjort en avtale. Selv om «gullkortet» gjør at han kan komme og gå som han selv vil.

– Må være bevisst rettigheten

Tidligere stortingsrepresentant og oljeminister Kjell Børge Freiberg ble i vinter ekskludert fra Frp, men er like fullt en tidligere stortingsrepresentant – og har dermed sitt eget «gullkort».

– Jeg har forståelse for at det blir en diskusjon om denne ordningen, sier Freiberg til VG.

Han har fått jobb som samfunnskontakt i Holmøy Maritime, et konsern med flere fiskeriselskaper.

De har flere prosjekter hvor de er avhengig av myndighetenes velsignelse og godkjennelse, og at det dermed er naturlig å møte og snakke med politikere i nasjonalforsamlingen, sier fiskerilobbyisten.

– Jeg tenker at vi som har denne rettigheten må være veldig bevisst hva det innebærer. Jeg møter aldri opp uten å ha kontaktet noen på forhånd og avtalt et møte, og hvor jeg har forsikret meg om at de jeg skal møte ønsker å treffes på Stortinget.

Han sier at han like gjerne kunne blitt hentet i resepsjonen som øvrige gjester.

– Jeg har vært stortingsrepresentant selv, og vet at det ikke alltid er passende når folk dukker opp i restauranten og skal ta opp saker med deg. Derfor er jeg bevisst.

PSSST! Mannen som i fem år var Norges aller mektigste lobbyist – Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen – har også adgangskort til Stortinget. Den tidligere representanten, finansministeren og mangeårige statssekretæren for Jens Stoltenberg var leder for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass fra 2015 til 2020. Nå er han Riksrevisor.