NEKTER STRAFFSKYLD: 1. september i fjor ble en mann i 50-årene fra Haugalandet pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17). Han bestrider anklagen som rettes mot ham, men sitter fortsatt i varetekt.

Forsvarer om ny Tengs-rapport: Sår tvil om verdien av DNA-funn

Politiets hovedbevis mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) er et særegent DNA-funn. Men ingen vet hva funnet er.

Det aktuelle DNA-beviset ble funnet i en blodflekk på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept i mai 1995.

Beviset har vært gjenstand for omfattende undersøkelser etter at den drapssiktede mannen ble pågrepet i fjor høst.

Disse undersøkelsene konkluderer med at siktede har en mutasjon i sin Y-profil, noe som reduserer sannsynligheten for at DNA-funnet kan stamme fra andre enn ham.

Men.

De omfattende undersøkelsene har ikke avdekket hva slags kroppsvæske funnet stammer fra eller hvordan det havnet på strømpebuksen. Det skal rett og slett ha vært en umulig oppgave, ifølge sakkyndige i saken, får VG opplyst.

Fraværet av denne informasjonen får siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til å stille seg flere spørsmål:

** Hvordan skal politiet da kunne dokumentere at DNA-funnet kan knyttes til drapshandlingen?

** Hva ble avsatt først på strømpebuksen: Blodet eller DNA-profilen som kan stamme fra klienten hans?

** Hvordan kan politiet kunne utelukke forurensning eller oversmitting av DNA-beviset?

– En rapport fra de sakkyndige i saken understreker at funnet ikke sier noen ting om hvordan DNA-funnet havnet på strømpebuksen. Vi mener derfor at det er grunnlag for å så tvil om verdien av DNA-funnet, sier forsvareren til VG.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer den drapssiktede mannen i Tengs-saken.

Anbefaler flere undersøkelser

I slutten av februar i år ble professor Peter Gill og doktor Jonathan Paul Whitaker oppnevnt av Sør-Rogaland tingrett som sakkyndige i Tengs-saken. De to sakkyndige konkluderte blant annet med:

** Umulig å fastslå hvilken kroppsvæske DNA-funnet stammer fra.

** Y-profilen i funnet fra strømpebuksen stemmer overens med Y-profilen til Tengs-siktede. Det betyr at Y-profilen enten stammer fra den drapssiktede eller at det ved en tilfeldighet finnes en annen person med samme Y-profil.

Ifølge VGs opplysninger mener de sakkyndige at det er behov for en statistisk evaluering for å slå fast verdiene av beviset, enten det stammer fra siktede eller en annen person.

I tillegg mener de sakkyndige at en slik analyse kan fastslå hvor sjelden Y-profilen er i befolkningen – samt potensielle utfordringer knyttet til siktedes slektninger.

DNA-undersøkelsene som ble gjennomført i Nederland i fjor høst konkluderte med at funnet i blodflekken på strømpebuksen ikke kan stamme fra brødrene eller faren til den drapssiktede mannen.

Årsaken er at siktede har en mutasjon i sin Y-profil som hverken faren eller brødrene har.

Politiet mener derfor at det er lite sannsynlig at det er noen andre enn den drapssiktede mannen som står bak drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995.

De sakkyndige mener likevel at det er nødvendig å etterforske om det er en mulighet for at funnet utilsiktet kan ha havnet på strømpebuksen, for eksempel ved forurensning, oversmitting eller av andre årsaker, får VG opplyst.

Eksempler fra utlandet

I den forbindelse har de sakkyndige trukket frem to straffesaker fra utlandet som begge viser hvordan to menn havner i politiets søkelys på grunn av DNA-funn som ikke viser seg å være handlingsrelaterte.

** I 2005 ble en kvinne funnet ved delvis bevissthet på et toalett på en nattklubb i Melbourne i Australia. Kvinnen skal ha husket lite om hva som hadde skjedd kvelden i forveien. Politiet mistenkte at hun hadde blitt dopet ned og voldtatt.

Politiets krimteknikere innhentet rutinemessige prøver. Undersøkelser på laboratoriet viste treff på en konkret mann, som ble domfelt i saken på grunn av DNA-funnet.

I 2009 ble saken behandlet i domstolen på nytt. Årsaken var en sannsynlig forurensning fra den medisinske undersøkelsen i laboratoriet. Den domfelte mannen skal ha hatt seksuell omgang med en annen kvinne i forkant av episoden på nattklubben.

Prøven av denne kvinnen ble tatt av samme lege på samme sted et drøyt døgn før prøven fra kvinnen på nattklubben.

Mannen var aldri siktet i saken mot kvinnen han hadde hatt seksuell omgang med, men de sakkyndige mener undersøkelsene på laboratoriet kan ha vært en kilde til forurensning.

** I 2011 ble en mann pågrepet og siktet for overgrep mot en kvinne i Manchester i Storbritannia, utelukkende på bakgrunn av samsvarende DNA-profil. Den siktede mannen hevdet at han aldri hadde vært i Manchester i hele sitt liv og at han bodde i en annen by, vel 300 kilometer unna.

To måneder etter pågripelsen viste politiets mobil-undersøkelser at den siktede mannen snakket sant. Undersøkelsene bekreftet at han hadde vært i hjembyen på gjerningstidspunktet.

Etterforskningen viste at mannen hadde vært involvert i en spytte-episode – et helt annet sted enn Manchester – dagen før voldtekten. Laboratoriet hadde da undersøkt spytteprøver fra denne episoden, men ikke byttet ut glasset som prøven ble lagt på.

Det førte til gjenbruk av glasset, som da også ble brukt til sporprøvene som ble samlet inn i voldtektssaken. Den siktede mannen ble løslatt. Voldtektssaken i Manchester ble aldri oppklart

– De sakkyndige poengterer at funn av DNA ikke er det samme som at vedkommende har foretatt handlingen, sier Kristensen.

Politiadvokat Fredrik Soma i Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere detaljer rundt DNA-beviset.