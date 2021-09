Ny katastrofe-måling for Høyre: − Spikeren i kista

Statsminister Erna Solbergs parti faller langt under 20-tallet. Håpet ser ut til å være ute for Høyre, mener eksperter. Samtidig ser det stadig lysere ut for Jonas Gahr Støre (Ap).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er på tide å bestille flyttebil både til statsministerboligen og Høyre-fløyen på Stortinget – hvis valgresultatet ligner på VGs ferske partibarometer.

Høyre faller til 18 prosent, syv prosentpoeng ned fra 2017, og mister hele 13 mandater på Stortinget.

– Er dette spikeren i kista for Erna Solbergs regjering?

– Det er nok det. Ut ifra mine tall så klarer de ikke å få til dette, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

– Da jeg så tallene fra Rogaland, der de gikk fra over 25 prosent til 20, i et fylke der de er oppe i 30 prosent når de gjør det brukbart, så tenkte jeg at det er nok spikeren i kista, fortsetter han.

Hvem er «andre»? Gruppen Andre omfatter denne gang 1.7 til Demokratene, 0.6 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Sentrum, 0.4 til Industri- og næringspartiet, 0.3 til Helsepartiet, 0.2 til Partiet De Kristne, 0.2 til Liberalistene, og 0.1 til Pasientfokus. Vis mer

– Jeg gir aldri opp

Erna Solberg erkjenner at 18 prosent er altfor lavt. Men hun vil ikke være med på at siste spiker er spikret i den borgerlige regjeringskisten.

– Dere kjenner meg og jeg gir aldri opp, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Hun erkjenner dog at de sliter.

– Denne målingen er for dårlig. Heldigvis viser andre målinger bedre tall.

Solberg sier at hun «tror på hardt arbeid og politiske løsninger».

– Det er det vi har og det er det vi skal levere. Vi skal bruke de neste dagene til å fortelle om hvordan Høyre skal legge til rette for flere private jobber og skape en god skole for barna våre, sier Erna Solberg.

FERDIG? Erna Solberg nekter å gi opp.

– Opptur inn mot siste valgweekend

Samtidig som Høyre faller løfter Jonas Gahr Støres Ap seg – og puster 2017-resultatet i nakken.

– Ap nærmer seg oppslutningen fra 2017 igjen. Forklaringen er ganske store overganger fra Høyre, som forklarer både Høyre-nedgangen og Ap-fremgangen, sier Olaussen i Respons Analyse.

– Nesten 90.000 Høyre-velgere har meldt overgang til Ap på denne målingen.

– Det føles som at vi har en opptur inn mot siste valgweekend. Det er inspirerende og motiverende. Det skal vi bruke for alt det er verdt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

– På denne målingen er det et enormt flertall til venstresideopposisjonen. Er du nå sikker på valgseier?

– Nei, ikke noe av det. Vi har sett valg tidligere, sperregrensen kan avgjøre, det er marginer som kan avgjøre. Dette blir spennende helt inn, sier Støre.

FORNØYD: Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Nærmest en umulig oppgave

Johannes Bergh leder valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Han deler Olaussens oppfatning.

– Er løpet kjørt for Solberg-regjeringen?

– Hvis vi skal tro på denne målingen, er det nærmest en umulig oppgave for de borgerlige å vinne flertallet. De ligger litt bedre an på snittet av målingene, men selv der ser det mørkt ut, sier Bergh.

– Det er mye som skal klaffe for de borgerlige. Både Venstre og KrF må over sperregrensen hvis det skal bli borgerlig flertall, og MDG og Rødt må også komme under, slik at det flytter en del mandater over til borgerlig side. Men selv det vil ikke være nok, og Høyre og Frp må gjøre bedre valg enn det vi ser på målingene for at de skal ha sjans, fortsetter han.

KRF-LEDER: Kjell Ingolf Ropstad.

Superlojale KrF-velgere

Partileder Kjell Ingolf Ropstad har vært i hardt vær denne uken. Aftenposten avslørte at Ropstad har fått gratis pendlerbolig fra Stortinget fordi han var registrert på gutterommet hjemme hos foreldrene i Evje fra 2009 til november i fjor.

I deler av perioden leide KrF-lederen ut familiens egen tomannsbolig på Lillestrøm i Viken.

– Det har iallfall ikke hatt en negativ effekt. Sånn har det ofte vært med denne typen politiske skandaler, at det ikke har hatt så stor betydning. Om en skal spekulere, kan det også tenkes at noen får sympati med Ropstad, mens andre nå sier de vil stemme KrF for å sikre at de havner over sperregrensen, sier valgforsker Bergh.

Velgerne straffer altså ikke Ropstad på VGs måling – men løfter KrF fra 3,6 prosent forrige uke til 4,5 nå.

– Jeg er kanskje mest overrasket over at KrF faktisk styrker seg. De er det eneste partiet som har over 80 prosent lojale velgere på denne målingen, sier Olaussen i Respons Analyse.

– Det ser ut som om KrF-velgerne har bedre kjennskap til fortapelsen, og dermed slutter rekkene, legger Olaussen til.

Velgerne straffer altså ikke Ropstad på VGs måling – men løfter KrF fra 3,6 prosent forrige uke til 4,5 nå.

– Du har fått mye kritikk denne uken, men på VGs måling styrker KrF seg. Er det sympatistemmer?

– Jeg håper folk sier de vil stemme KrF fordi de ser hva som står på spill. KrF er et parti som sloss for valgfrihet for familiene, en bedre eldreomsorg og en mer rettferdig verden, sier Ropstad til VG.

– Jeg tror det er mange som ser at det er en reell fare for at KrF kommer under sperregrensen i dette valget og ønsker å forhindre det, fortsetter han.

OPTIMISTISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Påhengsmotoren Rødt

Det er store overganger mellom partiene på venstresiden.

– 15 prosent av de tidligere SV-velgerne går over til Rødt, og det bidrar til at de kan være tryggere på at de går over sperregrensen enn de har vært tidligere, sier Olaussen.

I 2017 fikk Rødt flere målinger på over fire prosent, men landet på 2,4 prosent i valget.

– Men denne gangen har de et bedre utgangspunkt. Av de fire partiene som kjemper mot sperregrensen, så ser det ut som om Rødt kan komme best ut.

AVHENGIG?: Hvis ikke Ap, Sp og SV får flertall alene, må de lene seg på Rødt eller MDG.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dette er fantastiske tall – og at en ny regjering må samarbeide med Rødt.

– Tenk på hva slags påhengsmotor Rødt kan bli med over 10 representanter, sier han til VG.

Målingen viser et knapt flertall med 86 mandater til Ap, Sp og SV. For å ha flertall i Stortinget trengs 85 mandater. Det skal små endringer til for at de tre partiene blir avhengige av Rødt eller MDG.

– Støre har et valg her. Enten kan han invitere oss til samtaler, og han kan få en sterk Rødt-gruppe å samarbeide med i Stortinget, eller han kan få en Rødt-gruppe i full opposisjon til egen regjering, sier Moxnes.

Ekspert: Kan få lite innflytelse

Valgforsker Johannes Berg svarer slik på spørsmål om hva slags rolle Rødt og MDG vil få på Stortinget hvis Ap, Sp og SV får flertall alene:

– Da vil det paradoksalt nok være sånn at selv om de gjør gode valg, vil de likevel kunne få veldig liten innflytelse. Det vil nok være et skuffende resultat for de små, men så gjenstår det også å se om en flertallsregjering likevel vil gå inn i en form for samarbeid med de partiene, sier han til VG.

Nytt Sp-fall

Sp-nestleder Ola Borten Moe kommenterer 11,1 prosent, som er en bunnmåling for partiet i valgåret:

– Nå er det så mange målinger som viser forskjellige tall, så det er egentlig bare å brette opp ermene i innspurten frem til mandag, sier Borten Moe til VG.

Han svarer fordi partileder Trygve Slagsvold Vedum torsdag er opptatt med å være gjesteredaktør i Nettavisen.

– Går det ut over selvtilliten for å danne en regjering med bare Ap som er mer enn dobbelt så store?

– Nei, nå er det kun valget som avgjør. Vi må mobilisere alt vi kan gjennom helgen, svarer Borten Moe.

VARA: Nestleder Ola Borten Moe svarer fordi Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er opptatt torsdag.

Dette viser målingen:

Høyre er den store taperen – på flere måter: Partiet faller mest fra forrige VG-måling, mest fra forrige valg og taper flest mandater.

Høyre har også lav lojalitet, og bare 57 prosent av 2017-velgerne vil være med videre. Men lavest lojalitet har Venstre, med kun 36,1 prosent.

Høyre lekker til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og til gjerdet, altså de som ikke er sikre på hvem de vil stemme på.

Det er flertall for de tre rødgrønne partiene, men det er knapt . Kun to mandater avgjør om Ap, Sp og SV har flertall alene – eller om de må søke støtte fra Rødt eller MDG.

Borgerlig blokk får bare 64 mandater – 42 til regjeringspartiene og 22 til Frp. Til sammen mister Høyre, Frp og Venstre 24 mandater, mens KrF står på stedet hvil.

Likevel er Frp nå Norges tredje største parti – 1,3 prosentpoeng foran Sp.

Sp ser ikke ut til å komme seg over tilbakeslaget de fikk i starten av valgkampen. I vinter snuste de på 20-tallet, men nå ligger Sp så vidt over 2017-resultatet.

Det ligger an til et intenst drama i kampen om sperregrensen. Rødt har størst avstand til den skjebnetunge grensen på fire prosent, mens MDG og KrF ligger farlig knapt over og Venstre så vidt under.

MDG: Føler seg ikke trygge

MDG og Venstre er mest utsatt i sperregrensekampen, mener Olaussen i Respons Analyse.

– Vi har vi sett en nedadgående tendens for MDG de siste to-tre ukene.

MDG-nestleder Arild Hermstad er selv førstekandidat i Hordaland valgdistrikt- Han er slett ikke trygg på at 4,3 prosent på VGs måling holder helt inn til mandag kveld.

– Dette er en pågående kamp mot sperregrensen. Vi kan ikke være trygg på noe. Men blir 4,3 valgresultatet, så er vi førnøyde, sier Hermstad.

– Vårt primærmål er å komme over sperregrensen, få en gruppe på åtte mandater og havne på vippen – og få innflytelse på klimapolitikken og fremtidige budsjetter, sier Hermstad til VG.

IKKE TRYGG: Arild Hermstad og MDG.

Illojale Venstre-velgere

Venstre er den eneste av sperregrensekameratene som havner fire prosent.

– Med Venstre vet man aldri. 3,9 er så vidt under, men det får de ved å kun ha 36,1 prosent lojalitet, sier Olaussen i Respons Analyse.

– Med så lav lojalitet så nært sperregrensen, ville et annet parti sett dødsdommen. Men hvis Venstre får sving på gamle velgere, kan de redde seg over, fortsetter han.

Venstre-leder Guri Melby er også åpen om at valget på mandag blir et sperregrense-drama. 3,9 på VGs måling er en nedtur sammenlignet med Venstres siste målinger.

LEVER FARLIG: Venstre og Guri Melby.

– Det viser at vi ikke kan ta for gitt at vi havner over sperregrensen. Dette er en påminnelse om at de som vil stemme Venstre må gjøre det - for vi er ikke trygget over fire-prosenten, sier Melby til VG.

– Er dette en nervepåkjenning som går ut over nattesøvnen?

– Nei, hvis du mister nattesøvnen av 3,9 så har du ikke noe i dette partiet å gjøre, svarer Melby.

FORTSATT UNDER 2017: Frp og Sylvi Listhaug.

Frp er tredje størst

Sylvi Listhaug kan si seg fornøyd med å passere Senterpartiet på VGs siste måling, og dermed lede Norges tredje største parti – nesten halvannet prosentpoeng foran Senterpartiet.

– Det er kjempebra å se at vi går fremover på mange målinger. Men det er bare å stå på helt inn. Jeg tror veldig mange har våknet og ser hvor viktig oljenæringen er, og ser at det bare er et parti som vil utvikle og ikke avvikle oljenæringen.